Alfa Romeo Giulia QV 2.9T GME/375 kW 8AT – Prodejte barák a kupte si alfičku

To jsem se zase jednou rozbásnil, teď už bez vzletných přirovnání. Jak jste si včera večer možná všimli, Alfu Romeo Giulia Quadrifoglio Verde jsem vzal do Mostu a musím říct, že se sériovým autem to byl můj suverénně největší okruhový zážitek. Ať vzpomínám, jak vzpomínám, těm několika ostrým mosteckým kolečkům se nic ani nepřibližuje. Totálně zábavná a brutálně rychlá zadokolka se mi zaryla tak hluboko, že si doteď občas na telefonu pouštím video z rychlého kolečka, jak jsme si to spolu v Mostě frčeli. Jo, ještě nikdy jsem neměl takový strach, Most není Bahrajn a ty výjezdové zóničky byly najednou strašně maličké a bariéry hrozně blízko. A zadek věčně ustřeloval. Když jsem se však osmělil, alfičku trošku chytil pod krkem, fungovala neskutečně. I kousek za limitem, pořád jsem ji měl pevně v rukách. Jasně že jsem měl celou dobu sedinku staženou a vystoupil jsem zpocený až na té sedince, ale šťastný. Jenom gumy nějak hodně žere, holčička. Na natáčení a několik rychlých koleček jsme měli hodinu a nové pneu šlo pá.

Teď jenom proletím design a takové ty podružnosti a do Mostu se zase vrátíme, jo?

Modrá je snad ještě hezčí

Když se u nás Giulia QV objevila poprvé, byla červená a manuální. Tehdy se rozplýval Honza Mička, já se svezl opravdu jen velmi krátce a až tak odvázaný jsem nebyl. Postupně se mi snad povede vysvětlit proč.

Design mi naživo přišel možná až moc agresivní a vyzývavý, na druhou stranu se mi proti fotkám základní zakulacené rysy docela zamlouvaly. Z aktuálně testovaného kousku jsem ale byl dokonale nadšený, mírně usedlejší barva padla Giulii QV jako pozadí na hrnec, klidně bych si ji spletl s méně ultimativní verzí Veloce. To vůbec není výtka, naopak. Stále zůstává dost čtyřlístkových detailů (hlavně dramatická záď s difuzorem), abyste QV poznali, o něco umírněnější vyznění celku však mně osobně sedí víc. Takto bych si alfičku nakonfiguroval já.

Uvnitř bych se klidně vykašlal na karbonové skořepiny od Sparca za nesmyslných sto tisíc, na machrování asi dobré, základní sedačky (náš případ) však funkci plní perfektně. Poskytují dostatečné pohodlí pro normální užití a v Mostě jsem v nich nelítal ze strany na stranu. Paráda. Jinak je vnitřek plný zvláštních protikladů, což možná čekáte. Na jednu stranu velmi pěkný volant s efektním červeným tlačítkem a obřími pádly pod ním, na řidiče orientovaná architektura a obšití kůží, na stranu druhou ovšem několik vyloženě odfláknutých detailů. Laciné otočné ovladače na středovém panelu bych ještě přetrpěl, ale volič samočinné převodovky… To je tedy kousek. Podivný mix laciných plastů připomíná „řadičky“ z těch nejlevnějších počítačových volantů.

Jinak se mi však sedělo skvěle, přiměřeně nízko, rozsah nastavení sloupku taky v pohodě, tady není moc co zlepšovat. Atmosféra je možná stísněnější, hlavně na zadních sedačkách, ale komu by to proboha vadilo.

Omlouvám se, kluci a holky, jestli vás zajímá ještě objem kufru a podobné věci, připomeňte si Standův srovnávák s Mazdou 6. Já už chci psát o tom, co jsem zažil v Mostě.