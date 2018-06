BMW i8 Roadster – Konečně má, co postrádal

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Možná se to nezdá, ale BMW i8 je s námi už 11 let. Ano, sériová verze se sice vyrábí od roku 2014, koncept Vision EfficientDynamics naznačující základ designu však byl světu představen už v roce 2009, o dva roky později pak následoval další koncept, nazvaný už i8, který byl prakticky totožný s následnou sériovou verzí. I po tolika letech však i8 vzbuzuje pozornost, její design pořád vypadá jak z příštího století, a tak by facelift ani nepotřebovala. Po čtyřech letech výroby se ho však dočkala a spolu s tím dorazila na trh i verze i8 Roadster.

Její příchod se očekával již léta, vždyť BMW koncept otevřené i8 představilo už v roce 2012 (pod označením i8 Spyder), tedy ještě před zahájením výroby kupé. Až letos jsme se jí však konečně dočkali. V čem je lepší než kupé? A co všechno změnila letošní modernizace auta?

Pořád jako z budoucnosti

Jestliže jste se při premiéře BMW i8 báli, že jeho futuristické křivky rychle zestárnou, po čtyřech letech vás můžeme uklidnit, že se tak nestalo. Tenhle plug-in hybridní sporťák nadále vzbuzuje pozornost okolí, a to i v jinak nenápadné stříbrno-černé barevné kombinaci testovaného kousku. Vždyť pořád vypadá jako z jiného světa, nebo alespoň ze vzdálené budoucnosti, a tak není divu, že v rámci faceliftu se na karoserii ladily jen detaily – třeba grafika světel, která jsou v základu diodová a za příplatek laserová. Proudící vzduch pak už vpředu není odváděn výdechem v přední kapotě, ale otvory po stranách vozu v blízkosti podběhů a kol, což konkrétně u roadsteru zajišťuje příjemnější teplotu v kabině při jízdě s otevřenou střechou.

Právě otevřená střecha je samozřejmě největší změnou roadsteru proti kupé. Celá záď byla přepracována, při zatažení střechy jsou za zády posádky ladné ochranné oblouky. Střecha je plátěná a elektricky ovládaná, za záda posádky se skládá vertikálně ve tvaru písmena Z. Celý proces trvá pouhých 15 sekund a může probíhat až do rychlosti 50 km/h. Proběhne tedy, pokud najdete tlačítko na otevírání střechy, to je totiž nepochopitelně skryto v jedné z loketních schránek. Proč jej vývojáři nedali k rámu čelního skla, jako tlačítko stahující zadní deflektor, asi nepochopíme. Místo by tam na něj bylo...

Mechanismus střechy navíc notně omezuje praktičnost i8. Zavazadelník se ve srovnání s kupé zmenšil ze 154 na 88 litrů, které postačí leda tak na kabinové zavazadlo do letadla a nějaké drobnosti k tomu, Roadster navíc postrádá i zadní nouzové sedačky kupé, které v nouzi nejvyšší umožnily svézt další dva kamarády. Místo toho je za předními sedadly odkládací prostor schopný pojmout 100 litrů zavazadel. Kvůli předním sedadlům však není zrovna snadno přístupný, a tak bude ideální volbou pořídit si nějakou sadu zavazadel, navrženou na míru auta.

Naopak efektní, k nebi otevírané dveře byly zachovány také u otevřeného modelu. V případě roadsteru jsou však bezrámové, vyrobené z uhlíkových kompozitů doplněných o vnější hliníkový plášť. Krkolomný nástup a výstup zůstává zachován, dá se však najít grif, kdy se přes masivní práh snadno dostanete dovnitř na jeden ladný pohyb. To výstup procvičí svaly mnohem více, vaše sličná přítelkyně si navíc rychle uvědomí, že pokud se nechce při vystupování stát hvězdou bulváru, bude v tomto autě raději jezdit v kalhotách…

Modernější, ale bez odkládacích prostorů

Když už se však dovnitř přece jen dostanete, všimnete si, že v rámci faceliftu tu došlo k několika změnám. Když jsme na podzim jezdili s BMW i8 Protonic Edition, všimli jsme si, že kabina vozu za čtyři roky přece jen zestárla. Digitální přístrojový štít a obrazovka multimediálního systému najednou kvůli slabému rozlišení působily zastarale a i použité materiály nebyly žádným zázrakem.

Na tom se však v rámci modernizaci zapracovalo. Interiér je tak nyní opět moderní jako zevnějšek. Standardně dodávaná obrazovka s úhlopříčkou 8,8 palce navigace Professional má skvělý ostrý obraz s vysokým rozlišením, ideální jsou i rychlé reakce systému. I jednotlivé materiály působí hodnotněji než dosud.

Jak se na správný sporťák sluší a patří, za volantem se sedí velice nízko. K sedačkám obecně není co dodat, perfektně obejmou tělo, zároveň však zůstávají pohodlné i při delších vyjížďkách. Místa je tu dostatek, s nataženou střechou si ale uvědomíte méně prostoru nad hlavou než v kupé. Horší je to s výhledem, karbonový rám čelního skla si i kvůli výklopným dveřím vyžádal tlusté A sloupky, které notně omezují výhled do stran. Při rychlém tempu na oblíbených okreskách nic příjemného!

Negativně hodnotíme i nedostatek odkládacích prostorů uvnitř. Jasně, od i8 Roadster nečekáme nějaké praktické zázraky, že si ale pořádně nemáte kam dát třeba peněženku a mobil vadí i ve sporťáku. V loketní opěrce je jen velice mělká schránka, nijak velká není ani ta před spolujezdcem a ve dveřích dokonce kapsy nejsou žádné. A tak se můžete spolehnout jen na síťku u nohou spolujezdce nebo přenosný držák nápojů, dodávané v rámci příplatkového paketu Travel za 15.600 korun.