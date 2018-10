BMW M760Li xDrive V12 Excellence – Dvanáctiválec par excellence?

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

BMW řady 7 je největší a nejluxusnější limuzínou bavorské automobilky, není tedy divu, že už vstupní provedení se základním šestiválcem 730d/195 kW přijde na téměř 2,5 milionu korun. A když si poručíte prodlouženou verzi s vrcholovým dvanáctiválcem, jste skoro na dvojnásobku. Takové auto nese označení M760Li xDrive a můžete jej mít ve dvou provedeních. První se orientuje spíše na sportovní projev a není to tak dávno, co nám v redakci dělalo společnost. V druhém případě se bavíme o verzi V12 Excellence, jež má oslovit především luxusem. A právě na tento koráb přišla řada nyní.

Na efekt

Pokud máte prodlouženou sedmičku v hledáčku a nemůžete se rozhodnout, které verzi dát přednost, pohled do konfigurátoru vám to příliš neusnadní. Cena nehraje v ničí prospěch, pro obě varianty je nastavena na shodných a ne zrovna lidových 4.791.800 Kč.

Znovu je však třeba podotknout, že dostáváte bavorské nejvíc s dvanácti válci. Dvanácti. Válci. Kdyby pro vás ani vrcholová motorizace nebyla dostatečnou omluvenkou, pokusí se to napravit snad nekonečný seznam standardní výbavy. Dvacetipalcová kola z lehkých slitin, aktivní stabilizátory, aktivní řízení s natáčením zadních kol, komfortní sedačky s vyhříváním, ventilací a masážními funkcemi v obou řadách, chytrý Display Key, laserové světlomety, navigace, head-up displej či ovládání gesty, to vše bez příplatku.

To ale určitě neznamená, že už nebudete mít za co utratit další korunky. Stovky tisíc necháváme BMW Individual za nepřehlédnutelný fialový lak Purple Silk (+180.594 Kč) a světlé kožené čalounění interiéru (+198.094 Kč). Barva vozu byla v průběhu testovacího týdne mnohokrát hlavním předmětem diskuze a nutno říct, že mezi nezainteresovanými vzbuzovala nadšení, hlavně v kombinaci se speciálně se lesknoucím obutím. Já osobně bych dal přednost decentnějšímu odstínu, je to ale věc vkusu a hlavně kvituju to, že BMW podobnou možnost individualizace vůbec nabízí a neomezilo paletu barev na padesát odstínů šedi.

Zkrátka volba pro ty, kteří se chtějí odlišit a plaketky V12 nestačí. A že jich po autě najdeme nespočet. Na motorizaci v útrobách odkazují štítky na bocích, víku zavazadelníku, ale i prazích či u voliče samočinné převodovky a v budících. To kdybyste náhodou zapomněli…

Zvenku párty, uvnitř byznys

Ještě se ale vraťme k příplatkovým položkám, kde zdaleka nejsme u konce. Z výbavy navíc nepřehlédnete pro vyšší cenu ještě dvě zajímavé položky. Tou první je audiosystém Bowers & Wilkins za 120.588 Kč, jenž disponuje desetikanálovým zesilovačem s výkonem 1400 W a šestnáctkou reproduktorů. Nechybí ani tři analogové crossovery, které se starají o rovnoměrné rozložení akustiky v celém interiéru.

Tou druhou je paket Executive Lounge s hodnotou 154.180 Kč, který umí místo vpravo vzadu změnit v luxusní kancelář a lóži v jednom. Tento výbavový prvek se nabízí pouze pro prodlouženou verzi sedmičky a jeho součástí je sedmipalcový tablet ve středové konzole, pomocí kterého obsloužíte všechny funkce multimediálního systému, ale klidně si i připojíte herní konzoli. A když přijde řada na odpočinek, stiskem jediného tlačítka se sklopí sedačka před vámi a z jejího opěradla se otevře podnožka.

+

Určitě vás to nepřekvapí, ale je nutné vypíchnout, že interiér vozu je opravdu luxusní. Nejen díky použitým materiálům, které jsou měkčené a příjemné na dotek, ale i co do prostoru. Při délce 5238 mm, šířce 1902 mm a rozvoru 3210 mm se ani není čemu divit. Spíše než na nedostatek místa uvnitř počítejte se zvýšenou opatrností při parkovacích manévrech, kterou už takové rozměry vyžadují. Pokud si ale moc nevěříte, nezoufejte. Samočinný parkovací asistent je součástí standardní výbavy a funguje spolehlivě. Měl-li bych najít v pracovišti řidiče nějaké mínus, byla by to asi jen lesklá stříbrná tlačítka na volantu a kolem ovládání čtyřzónové klimatizace. Opět je to ale čistě záležitost vkusu.

Zadní lavice je uzpůsobena pro dva cestující, disponuje širokými sedáky a hlavně extrémně příjemnými opěrkami hlavy. Několikrát jsem si v průběhu testovacího týdne postesknul, že si tohle místo vychutnám pořádně jen na zahradě před domem, protože jindy musím sedět za volantem. Slušná rezerva zůstává nad hlavou figurantovi s výškou 190 centimetrů i s příplatkovou panoramatickou střechou Sky Lounge (+56.914 Kč). Tu lze, stejně jako sluneční clonu zadního okna, ovládat elektronicky a hlavně dálkově.