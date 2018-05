Honda Civic 1.6 i-DTEC Executive – Skvělé auto ještě lepší!

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Současné, v pořadí již desáté vydání Hondy Civic opět v loňském roce přepsalo pravidla tohoto modelu. Ostatně jako už v minulosti několikrát. Tvary sice zůstaly avangradní, ovšem již ne tak výrazně. Přesto si tuhle Hondu třeba s golfem určitě nespletete. Pro kupujícího je důležité, že současná generace je oproti předchozí delší o značných 130 mm. Současně je ale aktuální vydání o 20 mm nižší a 30 mm širší. Kromě testovaného liftbacku, který asi v našich zeměpisných šířkách zvolí většina zájemců, o civic je k dispozici také čtyřdveřový sedan. Na první pohled se ale od liftbacku příliš neliší.

V otázce dostupnosti motorizace měl zájemce o současný civic na výběr pouze ze dvou zážehových motorů, tedy pokud nepočítáme ultimativní ostrou verzi Type-R s motorem 2.0 i-VTEC Turbo . Zvolit tak mohl litrový přeplňovaný tříválec, nebo větší, rovněž přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,5 litru. Oba s přídomkem VTEC.

Toto v zásadě zůstává. Pro nový dieselový čtyřválec 1.6 i-DTEC jsou vyhrazeny úrovně výbavy od „S“ přes Comfort a Elegance až po testovanou verzi Executive. Nad ní se však nacházejí ještě úrovně Sport, Sport Plus a Prestige, které jsou ovšem dostupné pouze se zážehovým čtyřválcem 1.5 VTEC Turbo, který naopak ve zbylých výbavách nekoupíte. Na rozdíl od zážehového litrového tříválce si nelze u testovaného dieselu zvolit převodovku. K dispozici je tak výhradně šestistupňová manuální skříň. To motor 1.0 Turbo lze mít alternativně rovněž s variátorem CVT.

Takřka vše je v ceně

V současnosti je konkrétně zkoušený vůz v prodeji za částku 689.900 korun, což není úplně málo. Vždyť v této cenové relaci lze mít auta skoro o dvě třídy vyšší. Proč je vůz tak drahý? Do jisté míry může skýtat odpověď testovaná výbavová úroveň Executive, která je velmi bohatá. Dokonce tak, že zapůjčený kousek neměl vyjma metalického laku za 13.900 korun žádnou příplatkovou položku. Z mnoha standardních prvků zmíníme takzvaný Premium paket, dostupný rovněž v úrovni Prestige. Zahrnuje nejen kožené čalounění kabiny, ale také vyhřívaná zadní sedadla a systém bezdrátového dobíjení mobilního telefonu. Ten stačí položit do vyznačeného prostoru před řadicí páku a aktivovat indukční dobíjení, které podporuje standard Qi. Žel nám se nabíjet mobilní telefon tímto způsobem nějak nedařilo...

Mnohem důležitější než to je bezpečnostní výbava. V ní Civic již žádný prostor k pochybnostem nedává. Honda nabízí všechny známé moderní systémy zvyšující bezpečnost jízdy v rámci balíčku Honda Sensing. Jeho součástí je například varování před čelní srážkou, systém pro udržování jízdy v pruzích, adaptivní tempomat a další technika. Navíc balíček Honda Sensing je k dispozici sériově u všech výbav. Jen dodáváme, že ta základní „S“ s testovaným motorem 1.6 i-DTEC vyjde na 489.900 korun.

Sport na úkor praktičnosti?

V současné generaci Civic po letech opustil originální prvek výbavy zvaný Magic Seats. Zbyla tak pouze možnost sklopit opěradla zadní lavice dopředu, jako u jiných vozů. Kupodivu, po sklopení zjistíte, že ložná plocha není zcela rovná. V praxi to vadí v závislosti na tom, co převážíte. Pokud to bude předmět ve tvaru kvádru, například smontovaná skříň, pak to může způsobovat určité problémy. Pokud ale převážíte třeba lyže nebo kočárek, v zásadě to ničemu nevadí.

Hlavním důvodem, proč již Civic Magic Seats nenabízí, je přemístění palivové nádrže o objemu 46 litrů z prostoru pod předními sedadly na konvenční místo před zadní nápravu. Tímto opatřením bylo současně možné snížit pozici sezení vpředu o 30 mm, takže oproti předchůdci je pozice za volantem o poznání sportovnější. Při tom nemáte ale pocit, že by se do vozu obtížněji nastupovalo. Souhrnně vzato je pozice za volantem vynikající. Řadicí páka je příjemně vysoko a ani k ergonomii nelze mít vážnější výhrady. Občas někteří civicu vytýkají nižší úroveň plastů v kabině. Na druhou stranu pochvalu zaslouží harmonické přechody palubní desky do výplní dveří, tedy designový prvek, který se z aut stále více vytrácí, když svého vrcholu dosáhl v 90. letech.

Výtku ale zaslouží multimediální rozhraní. K ovládání hlasitosti by byl určitě vhodnější otočný ovladač, než tlačítkový, navíc řešený jako dotykový. Naštěstí je zdvojený také na volantu. Druhou chybou bylo to, že si audiosystém nepamatoval poslední položku, přehrávanou ze zdroje připojeného přes USB port. Když vám asi po dvacáté páté hraje při každém nastartování motoru stejná písnička, začne vám to docela vadit...