Honda CR-V 1.5 VTEC Turbo CVT 4WD Executive – Tuhle pětku chci!

Japonská Honda nepatří v dnes tak vzývané kategorii SUV k žádným rychlokvaškám, může těžit z bohatého know how. Vděčí za ně hlavně své dlouhodobě silné přítomnosti na americkém trhu, odkud se Evropany kdysi tak vysmívaná „esúvéčka“ rozšířila prakticky do celého světa. Příkladem je právě bestseller CR-V, což ve zkratce znamená „kompaktní vozidlo pro rekreační účely“ (Compact Recreational Vehicle). V polovině 90. let, kdy „céervéčko“ zdvihlo rukavici hozenou krajankou Toyotou RAV4, se Evropa zmohla prakticky jen na britský freelander. Honda se sice nemohla opřít o prestiž Land Roverů, zato vynikala vyzrálostí konstrukce a kvalitou.

Obchody se dařily, zvláště když druhá generace zaplnila bílé místo a vyslyšela volání hlavně evropských zájemců po turbodieselu. Coby největší světový výrobce spalovacích motorů se opravdu „vycajchnovala“, 2,2litrový čtyřválec dosahoval i bez filtru pevných částic pozoruhodné čistoty výfukových plynů. Vzpomínáte na tehdy oblíbené amatérské testy přiložením bílého kapesníku ke koncovce výfuku?

Osobně považuji za ještě podstatnější krok vpřed třetí vydání CR-V, citelně prostornější, pohodlnější, ale hlavně s velmi dobrou bezpečnostní výbavou, sdílenou se sedanem Legend. K jejím pilířům patřil protikolizní systém CMBS plus adaptivní tempomat ACC. Soustava pohonu 4x4 se v případě třetí generace CR-V houževnatě držela mechanických řešení (s hydraulickými prvky jako duálním čerpadlem), jako by Japonci elektronice nedůvěřovali. U komfortní výbavy se přitom nijak nežinýrovali.

Čtyřkové SUV od Hondy Evropanům poprvé nabídlo levnější a jednodušší verzi 2WD (4x2), „čtyřkolka“ vyrukovala s novou technikou - za pozornost stála hlavně elektrohydraulicky ovládaná lamelová spojka.

Životní prostor

Od loňského léta je k mání číslo 5. O evoluci osvědčeného designu už byla řeč, za mnohem podstatnější považuji důraz na „přifouknutí“ místa pro posádku i náklad. Rozvor CR-V mezigeneračně narostl o 32 milimetrů na 2662 mm, testované 4x4 má díky specifikům zadní nápravy ještě symbolický milimetr k dobru. Konstruktéři se navíc zaměřili na minimalizaci nosníků a jiných výdutí, okrádajících kabinu o cenné litry. Výsledkem je plošší středový nosník, zpříjemňující sezení na prostředním místě vzadu. Ani dvoumetrový dlouhán si za volantem nebo v roli spolujezdce neotlouká kolena či lýtka. Sedmimístná konfigurace (+ 45.000 Kč) zůstává vyhrazena pouze výbavě Lifestyle, u hybridu na ni musíte zapomenout úplně. Škoda, ve třetí řadě totiž mohou celkem pohodlně cestovat i dospělí konfekčních postav, nejen děti.

Vzdušnost kabiny však vynikne také u testované pětimístné verze. Klobouk dolů před velkými rozměry i úhlem otevírání dveří, také vzadu skoro do pravého úhlu. Nastupování je pak hračka.

Pro nohy zbývá vzadu 720 až 980 milimetrů, chválíme také 960milimetrový odstup sedáků ve druhé řadě od stropu, již zmíněnou skoro rovnou podlahu a důmyslný mechanismus sklápění zadních sedadel. Stačí jeden plynulý pohyb, načež se poroučejí do prakticky vodorovné polohy.

Zkrátka nepřišel ani zavazadelník. Zkoušená čtyřkolka s dojezdovou rezervou začíná při pětimístné konfiguraci na 561 litrech bagáže, ve dvou poberete do 1756 litrů – tedy až po střechu. Ložná plocha má slušnou základní hloubku 810 milimetrů, nakládací hrana leží 660 mm nad vozovkou a moc neomezuje ani šířka prostoru mezi podběhy - 1045 mm by mělo stačit i při stěhování skříně nebo pračky v polystyrenovém obalu. Vadí nám vlastně jen malý zdvih víka zavazadelníku, osoby nad 180 centimetrů si musejí dávat pozor na hlavu. V testovaném vrcholném provedení Executive je k dispozici elektrické ovládání s nastavitelnou výškou.

Multimédia s otazníkem

Již počínaje druhým stupněm výbavy (Elegance) máte v ceně multimediální LCD displej Honda CONNECT 2, navigaci Garmin, audiosoustavu s devíti reproduktory a digitální autorádio, Apple CarPlay, Android Auto – to vše komunikující ve 27 jazycích včetně češtiny a slovenštiny. Ďábel tentokrát nevězí v detailu, nýbrž ve věci dost podstatné – ne právě ergonomickém ovládání. Pro začátek se obrňte trpělivostí, po pár dnech už vám v lecčem atypické návyky snad přejdou do krve. Mezi jednotlivými funkcemi přístrojového štítu se přepíná čtyřsměrným tlačítkem na levém rameni volantu. Jeho kombinace s (pod)menu na náš vkus neúměrně odvádí pozornost od dění kolem vozu. Intuitivnost dostala na frak, proklikat se k cíli trvá docela dlouho.

Doby dávno minulé připomíná tyčinka v kapličce, zaměstnávající zkroucenou ruku při banálním úkonu nulování denního počitadla ujetých kilometrů. Očekávali bychom, že tuto běžnou funkci zvládneme bez stažení ruky z věnce volantu.

Naopak musíme pochválit výbornou čitelnost přístrojů, nemluvě o „uklizenější“ přístrojové desce. Ještě teď nás budí samoúčelnost až chaotičnost starších rádobyfuturistických civiků. Vyhovuje také uspořádání a velikost odkládacích prostorů CR-V, zvláště upozorňujeme na schránku mezi předními sedadly.