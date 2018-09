Kia Ceed 1.4 T-GDI vs. Opel Astra 1.4 Turbo – V odvetě rozhodly maličkosti

Seznam kapitol Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Když jsme v roce 2015 na Auto.cz startovali s novou koncepcí srovnávacích testů, jeden z prvních z nich srovnával Kiu cee´d a Opel Astra. Po třech letech jsme souboj kompaktních hatchbacků korejské a německé značky zopakovali. Jak odveta dopadla?

Pro opětovné srovnání jsme měli dobrý důvod, jestliže před lety byl novinkou Opel Astra, který se posléze stal evropským Autem roku 2016, letos je horkým zbožím Kia Ceed, respektive její třetí generace. Do odvetného souboje jsme tentokrát postavili pětidveřové hatchbacky s benzinovou čtrnáctistovkou pod kapotou, zatímco minule jsme tyto vozy srovnávali s litrovými tříválci.

Kdo by čekal levnější opel?

Už pohled do ceníku přitom ukazuje, že to bude hodně zajímavý souboj. Pokud byste od korejského auta čekali, že bude levnější, rovnou podotýkáme, že je to předsudek daný zkušenostmi z devadesátých let. Nižší cenovku má v tomto případě paradoxně Němec, pětidveřovou Astru s testovaným 1.4 Turbo (110 kW) a šestistupňovým manuálem pořídíte minimálně za 436.900 korun, zatímco Ceed přijde se srovnatelným turbočtyřválcem 1.4 T-GDI (103 kW) na 474.980 korun.

Jenže má to svůj důvod - Opel nadále razí cestu široké nabídky motorů i v nižších stupních výbavy. Druhý nejsilnější benzinový motor (po 1.6 Turbo se 147 kW) Astra nabízí už v druhém stupni výbavy Enjoy, zatímco pro Ceed je jeho aktuálně nejsilnější zážehový agregát dostupný až v nejvyšším stupni Exclusive.

Pořizovací náklady Kia Ceed Opel Astra ZÁKLADNÍ CENA Motor 1.4 T-GDI (103 kW) 1.4 Turbo (110 kW) Stupeň výbavy/cena [Kč] Exclusive/474.980 Kč Enjoy/436.900 Kč STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Airbagy 6 6 Centrální zamykání s dálkovým o. [Kč] S S Elektricky ovládaná okna vpředu/vzadu [Kč] S/S S/S Elektricky ovládaná/vyhřívaná zrcátka [Kč] S/S S/S Klimatizace [Kč] duální automatická manuální Kola 16" hliníková 16" ocelová Metalíza [Kč] 15.000 16.000 Mlhová světla [Kč] S 6.000 Palubní počítač [Kč] S S Parkovací senzory vzadu [Kč] S 13.200 Rádio [Kč] S S Rezervní kolo [Kč] S 1.800 Navigace [Kč] 20.000 10.000 Tempomat [Kč] S S Vyhřívání sedadel vpředu [Kč] 10.000 14.000 SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 42.816/17.458 4.889/2.515 Přední/zadní nárazník [Kč] 7.014/7.694 11.549/11.139 Přední blatník [Kč] 5.859 3.994 Čelní sklo [Kč] 10.228 7.901 Brzdové destičky přední + výměna [Kč] 2.316 + 306,5 2.908 + 509 Přední/zadní tlumiče [Kč] 4.157/3.429 4.485/3.969 Hodinová sazba v servisu [Kč] 613 728 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100.000 km [Kč] 26.848 14.061 *Ceny náhradních dílů jsou uvedeny bez DPH ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 7/5/12 5/2/12 Prodloužená záruka NE NE

To se ale podepisuje na výbavě, která je u korejského hatche tím pádem pěkně bohatá. Ceed má ve verzi Exclusive už duální automatickou klimatizaci, kola z lehkých slitin, mlhovky, rezervní kolo nebo zadní parkovací senzory, za které se musí u Astry ve stupni Enjoy připlácet. Až na navigaci je navíc příplatková výbava Kie cenově dostupnější než u Opelu.

Když se však něco stane, jsou náhradní díly levnější u Opelu – u sledovaných komponentů jsou až na výjimky výhodnější u Astry. Výhodou Kie je ale její známá sedmiletá záruka, zatímco Opel poskytuje na základní komponenty záruku pětiletou.