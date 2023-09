TEST Kia ProCeed GT – Sportovní kombi do milionu korun? Ano, jde to!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vrcholnou Kiou Ceed se tak v roce 2019 stal sportovní kombík ProCeed s dynamičtější siluetou se zakulacenou linií střechy. Aerodynamičtější ProCeed je nižší než standardní kombi Ceed Sportswagon a je ideální modelovou variantou pro všechny, kdo upřednostňují design a jízdní vlastnostmi před co nejlepší praktičností. ProCeed je rodinným autem pro tatínky, co se ani v pokročilejší etapě života nevzdávají radosti z řízení.

Motor, jízdní vlastnosti

Po faceliftu se sportovnější kombi Kia ProCeed v Česku prodává se dvěma motorizacemi. Základní specifikace ve výbavě GT-Line je k dispozici s modernější přeplňovanou zážehovou čtyřválcovou patnáctistovkou T-GDI, která nahradila předcházející čtrnáctistovku. Až „Gétéčko“ má silnější jednotku s jakou se vám otevírá úplný potenciál vozu.

Rychlejší a vybavenější ProCeed GT si zachoval lehce objemnější přeplňovanou benzinovou šestnáctistovku T-GDI s maximálním výkonem 150 kW (204 koní) a točivým momentem 265 N.m. Vrcholná verze je dostupná jen se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem, zatímco u slabšího modelů můžete sáhnout i po šestistupňovém manuálu.

Kia ProCeed GT si z modernizace neodvezla žádná technologická vylepšení a technicky je stejným autem, jako byla před faceliftem. Pravdou je, že i nadále je jedním z nejzábavnějších a „lidově“ dostupných sportovních kombíků na našem trhu. Se zrychlením z 0 na 100 km/h za 7,5 sekundy a maximální rychlostí 225 km/h je příjemně svižná, ale zpřísňující se emisní legislativa v Evropě se bohužel podepisuje na projevu motoru.

Zpočátku totiž musíte překonat tupější reakci na plyn, jakou si můžete zlepšit aktivací sportovního jízdního režimu. ProCeed GT následně zintenzivní odezvu na plyn a současně otevře mechanickou klapku pro intenzivnější soundtrack turbodmychadlem přeplňovaného čtyřválce, který při ubrání plynu nadšeně střílí do výfuku. A když se necháte unést celkovou dynamikou a sportovně nastaveným podvozkem, vzniká sympatická řidičská zábava.

Na Kiu ProCeed GT mám z minulosti nezapomenutelnou vzpomínku, když jsem ji řídil na legendárním Nürburgringu. V Zeleném pekle se rodinný kombík projevil jako doslova neúnavné auto, kterému extrémní zátěž nejnáročnějšího závodního okruhu na světě nezpůsobila žádný problém. Technika pohonu se nijak nepřehřívala, stejně jako pneumatiky nebo brzdy. Po každém odjetém kole byla okamžitě připravena na další.

Vzpomínám na to pokaždé, když s ProCeedem GT jezdím na českých okreskách. Když tenhle kombík jede po kvalitním asfaltu, i ve vyšších rychlostech vám umožňuje projíždět zatáčkami až nečekanými rychlostmi a současně se bavit. V tu chvíli oceníte tužší nastavení podvozku na velkých osmnáctipalcových kolech s nízkoprofilovou pneumatikou. Při dynamičtějším tempu vám se zatáčkami pomáhá i strmější převod řízení s trochou zpětné vazby.

Důležitým faktem také je, že vedle standardních Ceedů má ProCeed GT o 5 mm nižší světlou výšku a je naladěný pro ideální kompromis mezi komfortem a sportovním chováním. V každodenním provozu ve městech to však znamená, že chvílemi je až nepříjemně tvrdý a téměř nenechává pracovat kola pod karoserií – kopíruje sebemenší nerovnosti asfaltu a občas s vámi trochu hází.

Kia ProCeed GT však bohužel není opravdovým sportovním kombíkem, kterému byste to hned odpustili. Pro většinu zákazníků bude klasickým všedním autem pro odvoz dětí do školky, cesty na nákup nebo do zaměstnání. A chvílemi umí být i nepraktická, protože hodně zkosené sloupky C a nízké zadní sklo komplikují výhled za vůz. Záleží už pouze na tom, jak vás chytne za srdce, abyste ji to prominuli.

A zásadní je i reálná spotřeba benzinu. Automobilka oficiálně udává kombinovanou spotřebu 6,8 litru paliva na 100 kilometrů v cyklu WLTP, ale kde je skutečnost? Když budete jezdit ve městech, na dálnicích i dynamičtějším tempem po okreskách, řekne si Kia o 8 až 9 litrů. Nejekonomičtější výsledky mimo město se pohybují okolo 7 litrů a můj týdenní průměr se pohyboval okolo 7,6 litru na 100 kilometrů.