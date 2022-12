TEST Kia Niro EV Style – Většinu věcí dělá skvěle

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

A to samé mohu říct o vnitřním prostoru. S výškou 182 centimetrů jsem si našel příjemnou pozici za volantem (sedí se spíše výš), ve druhé řadě, dělené v poměru 60:40, mi pak za sedačkou nastavenou pro sebe zbývala ještě rezerva nad hlavou a zejména před koleny. Sedadla vpředu i vzadu jsou spíš měkčí, komfortní, do auta se také hezky nastupuje – i dozadu. A na rozdíl od obou hybridů vzadu nepřekáží středový tunel, podlaha je tu rovná.

Oceňuji, že výrobce v interiéru ponechal několik fyzických tlačítek, například pro vyhřívání sedadel a volantu, hezky vyřešené je také ovládání na volantu. Charakteristický prvek posledních modelů značky Kia představuje dotyková lišta pod výdechy ventilace, z obou stran zakončená otočnými ovladači. Panel zvládá dvě role - slouží buď k ovládání médií a jako zkratky k některým funkcím, nebo k detailnímu nastavení klimatizace. Mezi oběma režimy se přitom přepíná stiskem jednoho z dotykových tlačítek - a výchozí zobrazení (to pro vás důležitější) si můžete snadno nastavit podle vlastních preferencí. Tohle řešení je za mě sice horší než samostatné fyzické ovladače, ale současně o mnoho, MNOHO lepší než integrace zmíněných funkcí do infotainmentu.

Ve srovnání s předchůdcem se výrazně proměnil design, který je podstatně nápaditější. A to hlavně díky několika pozoruhodným detailům, například zajímavě řešeným světlometům (zvlášť těm předním), průduchům v C-sloupcích nebo možnosti připlatit si za kontrastně lakovaný C-sloupek. U testovaného auta doplňoval karoserii v odstínu Modrá Mineral Blue, z mého pohledu nejhezčí barvě, jakou Kia pro nové Niro nabízí, leskle černý sloupek. Vypadá to možná hezky, ale také je na tomto materiálu vidět každý malý škrábaneček. I na našem voze už byly patrné „pavučinky“, zřejmě od mytí.

Motor, jízdní vlastnosti

Sviští hezky...

Elektrické Niro pohání vpředu uložený synchronní elektromotor s permanentním magnetem, integrovaným reduktorem a olejovým chlazením, který na přední kola posílá maximální výkon 150 kW a nejvyšší točivý moment 255 Nm. Crossover díky němu akceleruje z klidu na stovku za 7,8 sekundy a rozjede se až na 167 km/h.

Projev je klasicky elektromobilní - jízda je hezky plynulá a taková hladká, motor dává spoustu „krouťáku“ od nejnižších otáček, ochotně reaguje na akcelerátor a hlavně v nižších rychlostech dodává Niru velice zajímavou a příjemnou dynamiku. Vůz tak především ve městě a v příměstském provozu působí sympaticky živě a hbitě. S rostoucím tempem sice elektromotoru elán opadá, ale pro pohotové předjíždění pomalejších aut v běžném provozu má síly vždycky dost – zvlášť ve sportovním režimu, v němž pohonné ústrojí působí nejživěji. Na dálnici je dynamika stále ještě více než důstojná.

Elektřinu motor čerpá z akumulátoru s kapacitou 64,8 kWh. Ve srovnání s předchozí generací je baterie o 22 kilogramů lehčí (váží 434 kg), má lepší účinnost a místo pěti modulů používá modulů čtyřiadvacet, což usnadňuje servis v případě poškození baterie – výměna výrazně menších modulů vyjde levněji než větších.

Kia tvrdí, že na jedno nabití Niro ujede podle WLTP až 460 kilometrů, v městském režimu dokonce 604 km. A udává průměrnou spotřebu 16,2 kWh/100 km v kombinovaném cyklu.

Já jsem jezdil v Praze s průměrem 17,4 kWh/100 km a mimo velká města a dálnice za 16,1 kWh/100 km. Nejhůř si elektrické Niro podle očekávání vedlo na dálnici – spotřeba činila 24 kWh/100 km. Po týdenním testu pak palubní počítač ukazoval průměr 18,9 kWh/100 km. Pro úplnost upozorňuji, že ještě nepanovala taková zima jako nyní, teploty se pohybovaly většinou mezi 5 až 12 stupni.

Kia Niro EV

A nabíjení? Niro EV zvládá maximálně jen 75 kW, v tomto ohledu mohla Kia přitlačit a nabídnout rychlejší nabíjení. Doplnit energii z 10 procent na 80 tak zvládne nejlépe za 45 minut, u 50kW stanice za jednu hodinu a pět minut – v ideálních podmínkách.

Mohu nabídnout také vlastní čísla, obě v případě 50kW nabíjení. Jednou jsem auto nechal stát u stojanu hodinu a deset minut, po návratu pak displej nabíječky ukazoval doplnění 34,471 kWh a 91procentní nabití, podruhé jsem vůz připojil během nákupu. Za 20 minut baterie získala necelých 11 kWh a odjížděl jsem s 62 procenty elektřiny.

Nejlepší je samozřejmě elektromobil dobíjet doma, ideálně na 11kW wallboxu. V takovém případě by nabíjení z „nuly na sto“ mělo trvat 6 hodin a 20 minut. Z běžné zásuvky pak 27 hodin a 30 minut.

… a v pohodlí

Dobrý dojem z pohonného ústrojí hezky doplnil jízdní projev. Podvozek je naladěn tak akorát, aby působil plavně a poddajně, přitom však nebyl přehnaně měkký. Na 17palcových discích obutých do pneumatik o rozměru 215/55 elektrické Niro velmi dobře filtruje nerovnosti a ani na větších výmolech kola přehnaně nebouchají, na kostkách otravně nebubnují a do interiéru prakticky nepronikají vibrace. Solidní je také odhlučnění, a to ve všech oblastech - od podvozku, od kol, aerodynamické i elektromotoru. Ano, existují ještě kultivovanější elektromobily, ale ty najdete v luxusnějších vodách.

Komfortní podvozek přitom není vyměklý, karoserii dokáže udržet pod kontrolou. To znamená, že karoserie se ani na zvlněné silnici protivně nerozkmitá, jak to elektrické crossovery s těžkou baterkou v podlaze občas dělávají. A Niro se o podvozek může spolehlivě opřít i v zatáčkách. Do nich se stáčí vcelku ochotně, podobně si vede také při náhlých změnách směru. V oblouku auto pěkně následuje stopu, aniž by se přehnaně naklánělo. Těží přitom právě i z uložení akumulátoru v podlaze mezi nápravami, které má pozitivní vliv na těžiště. A mimochodem, EV má proti ostatním verzím o 10 milimetrů menší světlou výšku, jen 150 mm.

Vyloženě sportovní projev od kompaktního elektrického crossoveru snad nikdo nečeká, relativně těžké auto umí projevit svou hmotnost na brzdách nebo v ostrém nájezdu do zatáčky, při němž lze vcelku snadno narazit na nedotáčivost, svižnou jízdu však elektrické Niro zvládá s přehledem. Slušně se povedlo nastavit řízení.

Jen je občas potřeba citlivěji pracovat s plynovým pedálem, zvlášť na méně přilnavém povrchu. Okamžitý příval točivého momentu může leccos pokazit, typicky pokus o rychlý výjezd z pomalejšího „vracáku“. Buď vám pak přední kola zkrotí protiprokluz a stabilizace, nebo se po deaktivaci těchto pomocníků pneumatiky mohou nepříjemně smýkat.

Kia Niro EV

V souvislosti s řízením bych ještě chtěl vyzdvihnout způsob, jakým Kia vyřešila rekuperační brzdění. Její intenzitu řidič jednoduše upravuje pádly u volantu, přičemž může využívat úrovně od „bezodporového plachtění“ s velkou setrvačností, až po funkci i-Pedal, s níž si prakticky vystačí pouze s plynovým pedálem. Nastavení rekuperace je intuitivní, navíc díky ovládání pádly (takže nemusíte lézt třeba do infotainmentu) si jednoduše intenzitu upravíte podle aktuální jízdní situace.