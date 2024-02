Světové Auto roku 2024 bude zase elektromobil. Anketa jde do finále

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zatímco z hlediska prodejů čekají elektrická auta náročné roky (potenciální trhy se pomalu vyčerpávají a spousta lidí s koupí takového vozu záměrně čeká), v různých anketách se jim přesto zatím nebývale daří.

V pondělí 26. února byl v rámci zahájení autosalonu v Ženevě vyhlášen vítěz evropského Auta roku 2024, kterým se stal čistě elektrický Renault Scenic E-Tech, který za sebou nechal druhé BMW 5 a třetí Peugeot 3008. Mezi nejlepší sedmičku se probojovala také Kia EV9, Volvo EX30, čínský BYD Seal a Toyota C-HR, která spolu s BMW jako jediná nabízí i spalovací motor, byť v tomhle případě v rámci klasického hybridu.

To mezi trojici finalistů světového Auta roku 2024 již najdeme pouze elektromobily. A kupodivu se jedná o modely, které si to o vítězství rozdaly již v rámci Evropy. Šanci na celkové vítězství totiž mají Kia EV9, Volvo EX30 a BYD Seal, který se stal prvním čínským autem umístěným takto vysoko. Druhá nejlidnatější země světa ostatně měla mezi kandidáty velmi početné zastoupení a celému poli dominovala. Ostatně i samotné Volvo EX30 využívá čínskou techniku.

Nelze si také nevšimnout absence německých automobilek. Vždyť například Volkswagen od roku 2010 zvítězil čtyřikrát (naposledy před třemi roky), přičemž deset let nazpět vyhrálo koncernově spřízněné Audi A3.

Vítězové ankety světové Auto roku od roku 2010 Rok Model 2023 Hyundai Ioniq 6 2022 Hyundai Ioniq 5 2021 Volkswagen ID.4 2020 Kia Telluride 2019 Jaguar I-Pace 2018 Volvo XC60 2017 Jaguar F-Pace 2016 Mazda MX-5 2015 Mercedes-Benz C 2014 Audi A3 2013 Volkswagen Golf 2012 Volkswagen Up! 2011 Nissan Leaf 2010 Volkswagen Polo Poznámka: Tučně jsou vyznačeny elektromobily

Vyhlášení vítěze proběhne v rámci autosalonu v New Yorku, který se koná od 29. března do 7. dubna 2024. Aby se daný vůz do ankety vůbec kvalifikoval, musí vzniknout v sérii minimálně 10.000 kusů ročně, na klíčových trzích musí být cenově ukotven pod segmentem luxusních aut a v období od 1. ledna 2023 do 30. března 2024 musí být v prodeji minimálně dvou klíčových trzích (USA, Evropa, Čína, Indie, Jižní Korea, Japonsko a Latinská Amerika).