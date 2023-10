Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jeho objem se odvíjí od zvolené motorizace, přičemž testovaný zážehový motor bez elektrifikace nabízí úplné maximum: 591 litrů standardně a 1780 litrů po sklopení zadních opěradel, dělených v poměru 40:20:40. Opěradla se sklápí téměř do roviny a jejich odjištění je možné provést pohodlně i přímo z kufru.

Zajímavým specifikem jsou sportage jsou i šikovně integrované držáky tašek či kabátů na zádech zadních sedadel a opomenout nelze ani nabíjecí USB-C porty, umístěné v jejich bocích. Praktičnost je skutečně silnou stránkou sportage, což potvrzuje i pohled do zavazadelníku.

V oblasti prostornosti také není vozu příliš co vyčítat. Vpředu potěší dostatek odkládacích prostor, včetně velkých kapes ve dveřích, držáků nápojů, přihrádky na mobil či prostorné schránky pod loketní opěrkou či před spolujezdcem.

Sluší se také připomenout, že evropská Kia Sportage je se svou délkou 4515 mm o 145 kratší než globální verze. Mezigeneračně tak model narostl o 35 mm, zatímco rozvor narostl o 10 mm. To už by ale z všeobecného povídání asi stačilo.

Upřímně se musím přiznat, že ani po dvou letech od představení a po týdenním soužití s tímto vozem vlastně nevím, jestli se mi výrazná příď s denním svícením ve stylu bumerangu, moderními LED světlomety a robustní černou maskou chladiče líbí. Naživo vypadá podstatně lépe než na fotkách a rozhodně umí zaujmout, ale není to ten styl designu, který by mě přiměl se za autem po zaparkování otočit. Podstatně víc se mi líbí moderní pojetí zádě se sjednocenými světly a elegantními linkami.

Motor, jízdní vlastnosti

Základ z pestrého výběru

Kia Sportage je tedy skutečně praktickým vozem, který myslí i na fanoušky „starších“ řešení. Kromě toho ale nabízí i velmi pestrý výběr pohonných jednotek. Zákazníci si mohou zvolit čistě spalovací motor, zážehový mild-hybrid, vznětový mild-hybrid, klasický full hybrid i nabíjecí plug-in hybrid. Navíc jsou k dispozici jak manuální tak automatické převodovky. Na dnešní poměry nezvykle široký výběr, ze kterého už jsme v minulosti vyzkoušeli vznětový motor, hybrid i plug-in hybrid. Tentokrát ale přišla řada na základ nabídky.

Tím je 1,6litrový turbem přeplňovaný přímovstřikový zážehový čtyřválec s označením 1.6 T-GDI GPF, který postrádá jakoukoliv elektrifikaci a standardně je spojen s manuální šestistupňovou převodovkou, pohánějící pouze přední kola. Motor nabízí nejvyšší výkon 110 kW při 5500 otáčkách a 250 Nm točivého momentu v rozmezí 1500 až 4000 otáček.

SUV s pohotovostní hmotností v rozmezí 1451 až 1595 kg to stačí k akceleraci z 0 na 100 km/h za 10,3 sekundy, zrychlovat by mělo až k 189 km/h (což je maximum pro celou modelovou řadu) a spotřeba by se papírově měla pohybovat okolo 6,6 až 7 l/100 km. Už na první pohled tak nejde o žádnou tragédii ani dechberoucí parametry. Zkrátka každodenní hrdina běžného pracujícího člověka.

V rámci nižší výbavy je k nastartování potřeba klasické otočení klíčkem, po kterém následuje tichý a kultivovaný start. Ostatně motor je celkově kultivovaný a prakticky po celou dobu jízdy o něm téměř nevíte. Tedy alespoň pokud ho nepošlete do vyšších pater otáčkoměru, což ale není moc často nutné. Dynamika je spíš průměrná a motoru chybí nějaký zajímavější charakter.

Kia Sportage 1.6 T-GDI 6MT Exclusive

Maximum točivého momentu je dostupné již pod hranicí dvou tisíc otáček, takže rozjezdy jsou příjemné a motor rozhodně nepůsobí dýchavičně. Jeho zátah sice není nijak uhrančivý, stačí ale v naprosté většině situací. Manuální šestistupňová převodovka má lehký chod a přiměřeně krátké i přesné dráhy, takže práce s ní je snadná.

Zklamáním pro mě byl snad jedině systém stop/start, označovaný ISG, který v některých situacích nenastartoval ihned po sešlápnutí spojkového pedálu. Zejména v kopci se zdálo, že čeká ještě na povolení brzdy. Jenže pokud stojíte v křižovatce a motor nenastartuje ihned po sešlápnutí spojky, následuje docela nepříjemná chvilka, ve které jsem raději spojku opakovaně sešlápl, než motor opět naskočil. Později jsem systém začal automaticky vypínat, společně s asistentem pro vedení v jízdních pruzích, a autu už jsem tak neměl příliš co vyčítat.

Mile mě však překvapila spotřeba, která se dlouhodobě pohybovala okolo 6,7 l/100 km. Důraznější jízda či jízda po ucpaném centru sice uměla vyšponovat spotřebu k 9 l/100 km, naopak po klidné jízdě prázdnými okreskami se na palubním počítači objevovaly hodnoty pohybující se v těsné hranici 6 l/100 km. Nádrž má navíc solidní objem 54 litrů, takže nejste dojezdem nijak limitováni.

Ticho a pohodlí

Vedle kultivovaného projevu motoru ale potěší i velmi kultivovaný podvozek s víceprvkovou zadní nápravou. Na 17“ kolech, obutých do pneumatik s rozměrem 215/65 R17, zvládá sportage tlumit většinu nerovností, působí hezky plavně a neodskakuje. Teprve na větších nerovnostech se může ozvat lehké bouchnutí od podběhů, ve většině situací ale sportage působí jistě a komfortně. V zatáčkách jsou sice cítit lehké náklony karoserie, na svůj segment se však tohle auto řídí velmi příjemně.

Zdařilé je také odhlučnění – ať už podvozku či karoserie. Při dálničních rychlostech točí motor na nejvyšší převod kolem 2600 otáček a aerodynamický hluk je na velmi snesitelné úrovni, stejně jako hluk od pneumatik.