Peugeot 308 GTi vs. VW Golf GTI Performance – Proč GTi není GTI

Ještě ve mně trochu doznívají dojmy z krátkého svezení s Hyundaiem i30 N Performance a trochu přemýšlím, jak by si vedl vedle aktuálně testované dvojice Peugeot 308 GTi a VW Golf GTI Performance. Jistý si samozřejmě nejsem, hyundai by se musel našeho mosteckého testování zúčastnit, první dojem ale korejský hot-hatch zvládl na jedničku s několika hvězdičkami. Hlavně díky dokonalé stabilitě na rozbité silnici, schopnosti transformovat se z normálního auta do ultimativního polozávoďáku, velký dojem udělalo také ozvučení. O rallyovém prskání se mi ještě teď zdá… Docela by se mi líbil srovnávak Hyundaie i30 N Performance a Renaultu Mégane R.S.

Teď se ale věnujme dvojici „gé-té-íček“, které jsme mimo jiné vzali na rychlé kolečko do Mostu. Nejen tam se vyjevilo několik docela zásadních rozdílů, ta tři písmena si Peugeot s Volkswagenem vyložili opravdu po svém.

Dražší, ale vybavenější

Začneme jako obvykle pořizovacími náklady. Peugeot 308 GTi sice nejdřív bodově mírně ztrácí – je totiž dražší o necelých čtyřicet tisíc, vyšší cenovku však ospravedlňuje lepší výbavou (viz tabulka). U Golfu GTI Performance bacha na to, že pětidvéřová karoserie se nachází až mezi příplatky (přidat musíte necelých třicet tisíc), 752.900 platí pro třídveřové GTI Performance. Abyste nemuseli počítat, 308 GTi s přeplňovanou šestnáctistovkou THP pak přijde na 820.000 Kč.

Pořizovací náklady Peugeot 308 GTi 1.6 THP/200 kW VW Golf GTI Performance ZÁKLADNÍ CENA Motor a stupeň výbavy 820.000 Kč 782.500 Kč STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Kolenní airbag [Kč] X S Tempomat [Kč] S S Litá kola [Kč] S (devatenáctipalcová) S (sedmnáctipalcová) Navigace [Kč] S 22.700 Automatická klimatizace [Kč] S S Přední a zadní parkovací senzory [Kč] S S Parkovací kamera [Kč] 8000 5600 LED světlomety [Kč] S 37.300 Vyhřívané přední sedačky [Kč] 7500 16.700 SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 7298/11.472 30.851/12.724 Přední/zadní nárazník [Kč] 9186/7969 9453/9388 Přední blatník [Kč] 4938 5363 Čelní sklo [Kč] 11.257 6175 Brzdové destičky přední + výměna [Kč] 4064 + 630 3622 + 885 Hodinová sazba v servisu [Kč] 700 983 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100.000 km [Kč] 22.126 20.498 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 5 (100.000 km)/3/12 2/3/12 Prodloužená záruka [Kč] - 6200 (4 roky/80.000 km)

A co vlastně znamená dodatek „performance“ u Golfu GTI? Určitě to víte, ale pro jistotu – proti standardnímu GTI (jako třídvířko stojí 699.900 Kč) dostanete víc výkonu (180 vs. 169 kW) a hlavně systém zvaný VAQ (Vorderachsquersperre), což je podle Volkswagenu „elektronicky řízená mechanická uzávěrka diferenciálu“. Já jsem si pomůcku pracovně nazval „haldex mezi předními koly“, jeho funkci si připomeneme ve stati o jízdě. A ještě nám Volkswagen k verzi Performance přibalil digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 12,3 palce. Kdyby si ho raději nechali… Už několikrát jsem si stěžoval, že koncernové řešení působí hodně lacině a že klasické budíky s malým displejem uprostřed svoji funkci zastanou stále nejlíp.