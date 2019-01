Peugeot 508 2.0 BlueHDi - Když má krása přednost

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Mezi služebními auty už tradiční sedany a liftbacky pěkných pár let vyklízí pole všelijakým crossoverům či přerostlým SUV. Všechno zlé ale může být pro něco dobré. Snad jedině díky tomu si Peugeot mohl dovolit udělat u nové pětsetosmičky tak odvážný krok a změnit ji k nepoznání.

Otřesy rozbitých konvencí doznívají ještě teď. Jestli nový Peugeot 508 něčím není, tak typickým zástupcem segmentu D. Kdybych měl v souvislosti s jeho designem vypíchnout jen jedno slovo, tak by to bylo nevšední. S žádným jiným autem si ho nespletete. Přídi dominuje komplikovaně tvarovaný nárazník se svislými kly, které přechází až do světlometů. Osobně bych si to dokázal představit bez nich, ale na tom příliš nesejde. V naší základní verzi každopádně nesvítí, jde jen o chromované pásky, takže je to jen taková designová parádička.

Zato záď považuji za naprosto perfektní. Atraktivitě přidávají propojené svítilny, které mají u vyšších výbav ještě hezčí grafiku a po odemknutí rozehrají pěkné divadlo. Už základní provedení bez animovaných cingrlátek ale udělá hodně parády. Karoserie je doslova posetá zajímavými prolisy a nevšedními detaily, jenže tmavá metalíza Encre je dost utápí. A nepomáhají tomu ani šedé disky kol, které jsou mimochodem sedmnáctipalcové. Tipoval jsem o palec menší, kola se trochu ztrácí.

Prostorem příliš nehýří

Elegantní přikrčená silueta se sportovně střiženou zádí dává tušit, že za praktičností budete muset ke kombíku. A čísla to jen potvrzují, mezigeneračně se totiž pětsetosmička docela smrskla. Že je o něco nižší, konkrétně o 53 milimetrů, to vás asi příliš nepřekvapí. Vedle toho je také ale o 80 mm kratší a má o 24 milimetrů menší rozvor.

Prostorem na zadních sedadlech opravdu nehýří, pokud se však nechystáte živit jako řidič Uberu, pravděpodobně vám to vadit nebude. Průměrně velký dospělý člověk se na zadní sedačky vejde, spíš než prostor pro kolena bude snižovat jeho pohodlí nízko ukotvený sedák. Je to zkrátka stylovka, které musíte pro její krásu něco odpustit.

A platí to třeba i pro bezrámové dveře. Na pohled jde o krásný prvek, na dveře ale nesmíte příliš spěchat, protože pro bezpečné otevření musí okno malý kousek sjet. Chvíli mu to trvá, což mi po několika dnech přišlo docela obtěžující. Jinak bych se na to díval z pohledu víkendového kupé, v případě auta, které by mělo plnit roli každodenního polykače kilometrů, bych dal přednost konvenčnímu způsobu otevírání.

Pro převážení ledniček se příliš nehodí ani zavazadelník, byť nabízí slibně vyhlížejících 487 litrů. Jak už ale zmiňoval ve svém testu David, jde o hodnotu získanou pomocí metody objemu tekutin, která kufr využívá do poslední „kapky“ včetně veškerých záhybů. S metodou VDA s normovanými kostičkami už by to taková sláva nebyla, sám Peugeot ji ovšem neuvádí. Přesto si myslím, že je kufr pro běžné použití naprosto dostatečný, byť není tak hluboký jako u konkurence.

Interiér nadchne

Na předních místech vás peugeot nenechá bez názoru. Interiér představuje další evoluci konceptu i-Cockpit a svým pojetím ukazuje to nejlepší, co se návrhářům zatím podařilo. Kaskádovitá palubní deska budí dojem ještě nižšího posazu než ve skutečnosti (i tak se tady sedí příjemně nízko). Poměrně dobře se tady dá najít příjemná pozice za volantem, ten má ovšem do kulatého tvaru hodně daleko - je zploštělý nejen dole, ale i nahoře. Materiály jsou ovšem na výborné úrovni, stejně jako zpracování.

Minimum tlačítek sice zvyšuje přehlednost, ale k ergonomii bych nějaké výhrady měl. Všechno podstatné ovládáte skrze dotykový displej, a to včetně klimatizace. Protože konkrétní auto nemělo vyhřívaná sedadla, čaroval jsem s teplotou o to častěji. Znamená to kliknout na tlačítko pod displejem a následně vytrvale ťukat na šipky. Podobný koncept vyznává třeba Audi, v peugeotu je ale celé rozhraní výrazně pomalejší, takže více obtěžuje, o odvádění pozornosti ani nemluvě.

V podstatě to samé se dá vztáhnout i na digitální přístrojový štít. Ten si ponechal moderní grafiku dřívějších peugeotů, převzal ale i zdlouhavé animace při změnách rozvržení. Úplně ideální sestavu budíků jsem ovšem nenašel. Míra přizpůsobení displeje je ve srovnání s konkurencí malá, což je docela škoda. Pokud vám například vadí otáčkoměr, který stoupá proti směru hodinových ručiček, musíte sáhnout po režimu, kdy se otáčky odvíjí po nepříliš přehledném bubnu.

Obecně dokáže interiér v mnohém nadchnout. To, co mi vadilo, byly malichernosti, které na ovládání auta nemají vliv. Zážitek z něj ale dovedou pokazit. Je trochu s podivem, že na jedné straně člověk žasne nad promyšlenou architekturou palubní desky a na druhé kroutí hlavou třeba nad logikou něčeho tak triviálního, jako je uspořádání tlačítek na volantu. Celé je to ale hodně subjektivní, co vadí mně, nemusí vůbec vadit vám. Peugeot je svým pojetím hodně nekonvenční, takže bych vám více než kdy jindy doporučil osobní zkušenost, kterou ani sebepodrobnější test nedokáže nahradit.