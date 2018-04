Peugeot Traveller 2.0 BlueHDi 4x4 Dangel – Rodinný parťák s jedním velkým ale...

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Zatímco marketing nových SUV a crossoverů nás masíruje ze všech stran, reklamy na osobní vozy vycházející z „užitkáčů“ byste napočítali na prstech jedné ruky. Naštěstí ale stále existují jako alternativa pro zákazníky, kteří nepodlehli trendu a MPV je pro ně tak nějak málo.

Jednou z možných variant pro velké rodiny je i Peugeot Traveller, technický sourozenec Citroënu Spacetourer a Toyoty Proace Verso. Nejde o žádnou horkou novinku, vždyť toto auto je v nabídce již od roku 2016, avšak až závěrem toho loňského se začalo nabízet s pohonem všech kol od společnosti Dangel. Testovaný exemplář pohání dvoulitrový turbodiesel s výkonem 110 kW, jenž se páruje výhradně se šestistupňovou manuální převodovkou.

Během týdenního soužití jsem kromě fungování „domontované“ čtyřkolky hledal také odpověď na otázku, jestli je Traveller určen výhradně velkým rodinám, nebo se vyplatí i jedincům, kteří nebudou jeho kapacitní schopnosti ždímat na maximum. Na první pohled totiž tento francouzský kousek vypadá jako vyspělý všestranný společník. Potvrdila to i praxe?

Obyčejný, ale funkční

Pro Peugeot je styl důležitým aspektem, což ukazují nejen SUV 3008 a 5008, ale i atraktivní ženevská novinka 508. Francouzský „užitkáč“ Traveller je ve srovnání s nimi trochu střídmější, stále jde ale o líbivé auto. Osobně bych klidně sáhl po odvážnějším odstínu, příplatková hnědá metalíza (za 19.360 Kč) působí trochu jako šedá myška, vše ostatní už se ale povedlo. Hovořím hlavně o „usměvavé“ přídi, vyvážených proporcích a sedmnáctipalcových kolech (s pneumatikami 215/60 R17), které dotváří vydařený celek.

Mnohem více jsem se však těšil na prozkoumání kabiny. Začněme pracovištěm řidiče. Traveller potěší zastánce staré školy, nedostal virtuální i-Cockpit s šišatým volantem, tady se sází na klasiku. Za volantem s ideální velikostí jsou usazeny analogové budíky, které doprovází palubní počítač uprostřed. Displej infotainmentu má sedm palců a trůní uprostřed mezi výdechy topení. Po ergonomické stránce fajn řešení, navíc obrazovku doprovází fyzická tlačítka, takže je ovládání jednotlivých funkcí o poznání snazší než v dlouhodobě testované 5008. Za příplatek 13.310 Kč je součástí i navigace s hlasovým ovládáním a doživotní aktualizací mapových podkladů celé Evropy zdarma. Odděleno od obrazovky zůstalo i ovládání teploty, což také kvitujeme. Obsloužíte ji proužkem ovladačů pod displejem, jehož součástí jsou i ukazatele stupňů.

Zvláštnost testovaného exempláře prozrazuje štítek nad řadicí pákou 4x4 Dangel, kterým se francouzská společnost podepisuje pod všechna svá díla. Pohon všech čtyř kol (o kterém si více přečtete v další kapitole) obsluhujete otočným ovladačem po řidičově levé ruce. Ovládání tempomatu je pod volantem taktéž na levé straně. Musím říct, že ve srovnání s peugeotími SUV je Traveller vozem, do kterého usednete a nemusíte se zdlouhavě sžívat. Tvůrci jednotlivé prvky rozmístili logicky a s rozmyslem.

Kaňkou na interiéru mohou být snad jen tvrdé plasty napříč kabinou, na druhou stranu ale vnitřek působí bytelně, jednotlivé části do sebe zapadají a nevšimnete si žádných „laciných“ nedodělků. Sedáky jsou ploché, výrazné boční vedení mají až opěradla. Vyšší posez tak doprovází i možnost příjemného rozvalení se, kdy stehna nemusíte držet striktně u sebe. Ovládání vyhřívání je umístěno přímo na sedačce, což je trochu nepraktické. Škoda, protože na palubovce by se pro dvě tlačítka navíc místo určitě našlo.

Při posazení se sám za sebe mám se 176 centimetry parádní rezervu nejen před koleny, ale hlavně nad hlavou. Standardně pořídíte Traveller v pětimístném provedení, testovaný exemplář však dostal třetí řadu s dalšími třemi místy za příplatek 44.770 Kč. Celkem tedy automobil pojme osm cestujících. Třetí řada sice není tak symbolická jako v případě některých sedmimístných SUV, extra pohodlí tu však nečekejte. S mou výškou bych vzadu ještě nějakou tu delší trasu přetrpěl, kolega blížící se k dvěma metrům výšky už tu ale měl problémy s místem před koleny. Plusem je hodně světla, což zajišťuje rozdělená panoramatická střecha. Ta je ve vyšší výbavě Allure standardem.

Velkým plusem je možnost volby mezi třemi různými délkami. Traveller lze totiž koupit v provedeních Compact, Standard a Long. Neliší se jen délky (4606, 4956 a 5308 mm), ale pochopitelně i prostornost zavazadelníku. Zatímco nejmenší (a testovaný) Compact pojme se třetí řadou sedaček jen 224 litrů zavazadel, do nejdelšího Longu už naložíte 912 l. Pokud chcete kompaktní variantu s bohatším zavazadelníkem, bude nutné obětovat třetí řadu sedaček. V takovém případě už vůz pojme 1172 litrů. Bavíme se o objemu do výše opěradel sedaček, při měření až ke stropu by to dělalo 1633 l.

Zástavba čtyřkolky Dangel přináší ještě jednu nevýhodu, která omezí už tak malý zavazadelník. Rezerva se s pohonem 4x4 nevejde dospod, tudíž ji musíte umístit do kufru, čímž se okradete o nemalou část kapacity. Pohled do technických tabulek ale napovídá, že se později dočkáme elegantnějšího řešení. Rezervu totiž bude možné umístit na víko zavazadelníku.