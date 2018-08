Volvo V60 D4 FWD (140 kW) – Nejlíp jezdící volvo současnosti

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Volvo postupně inovuje svoji nabídku. Začalo se největšími, devadesátkovými modely, po XC90 v roce 2015 postupně dorazil sedan S90 a v roce 2016 kombi V90, loni následovala o segment menší šedesátková řada. Jako první debutovala SUV XC60, která se mezitím stala světovým autem roku, letos nastal čas pro již tradiční zástupce střední třídy, kombi V60 a sedan S60. První z nich se už u nás prodává, a tak byl ideální čas ho vyzkoušet během týdenního redakčního testu.

V60 přitom už nástupce potřebovala jako sůl, předchůdce se vyráběl od roku 2010, což je v automobilovém světě dlouhá doba, byť jeho nadčasový design zůstával i po tolika letech svěží. Automobilka se navíc potřebovala zbavit staré techniky, a tak je druhá generace V60 opravdu novým autem.

Jednak je tu aktuální designový směr Volva, definovaný světlomety s grafikou „Thorova“ kladiva, druhak vlastní platforma SPA určená pro vozy střední třídy a výše. To předchůdce ještě využíval architekturu z dílny někdejšího vlastníka Volva, Fordu. Práce tak na novince bylo dost. Jaký je výsledek?

Skandinávský švihák

Co se týče designu, musíme říct, že ten se Volvu povedl na jedničku. Designérský tým Thomase Ingenlatha se už od dob XC90 překonává a stále dokazuje, že umí navrhnout krásný automobil, ať už jde o SUV nebo třeba kombík střední třídy. Přitom ani V60 nelze vytýkat přílišnou podobnost s větší V90.

Ano, základní koncepce skandinávsky strohého designu je sice shodná, V60 má ale díky jinému nárazníku a výraznějším světlometům, s protaženým „topůrkem“ Thorova kladiva, sportovnější vizáž než přísně elegantní V90. A jiná je i silueta, V60 hraje více na praktičnost, a tak je zadní okno takřka kolmé, oproti svažujícímu se u V90. Vertikální koncová světla protažená do víka kufru ale nadále zůstávají poznávacím znakem kombíků z Torslandy.

Ve srovnání s předchůdcem se tak design hodně proměnil, což platí i pro rozměry. V60 se mezigeneračně značně natáhla - s 4.761 mm je o 126 mm delší než minulá generace, rozvor se protáhl o 96 na 2.872 mm. Rozměry tak překonává i konkurenci, jak dokazuje přiložená tabulka.

Volvo V60 – srovnání rozměrů s dalšími kombíky Model Volvo V60 Audi A4 Avant BMW 3 Touring Mercedes-Benz C kombi Délka (mm) 4761 4725 4633 4702 Šířka (mm) 1850 1842 1811 1810 Výška (mm) 1427 1434 1429 1457 Rozvor (mm) 2872 2820 2810 2840 Objem zavzadelníku (l) 529/1821 505/1510 495/1500 460/1480

Strohý, ale prostorný

Naopak koncepce interiéru je pro aktuální majitele Volva dobře známá, V60 totiž převzala z větších modelů řešení s vertikálně orientovaným displejem multimediálního systému s úhlopříčkou devíti palců, do něhož je orientována většina ovládacích prvků auta. Interiér je tak designově velice čistý, z hlediska materiálů, jejich zpracování nebo třeba rozlišení obrazovek není Volvu vlastně co vytknout. Když už byste si chtěli stěžovat, můžete třeba ukázat na kůži Moritz s hrubým vzorem, to už byste ale museli být opravdu detailisté. To nám spíše vadily hlučné zámky dveří, které při odemykání a zamykání cvakají dost nevybíravě hlasitě.

Multimediální systém Sensus navzdory kontinuálním úpravám už dobře známe, přesto máme pocit, že někteří konkurenti si s ovládáním takového systému poradili lépe, intuitivněji. Zvyknout se na to dá, navíc dotyková obrazovka reaguje na pokyn spolehlivě a hbitě, a tak vám potřeba listování v nabídce nebude zase tolik vadit. S dotykovým displejem každopádně budete muset pracovat často.

Za volantem se sedí docela nízko, což dále zdůrazňuje poměrně vysoká palubní deska. Přední sedadla hrají primárně na komfort, jsou opravdu široká, a tak vyhoví i prostorově náročnějším osobám. Ti hubenější ale musejí počítat s tím, že v oblouku tolik nepodrží tělo.

Výhodou je též poskytovaný vnitřní prostor. Vpředu máte nad hlavou opravdu hodně místa, což platí také pro sedadla vzadu. Se svými 182 centimetry mám na zadní lavici ještě asi čtyřcentimetrovou rezervu nad hlavou, dostatek místa zbývá i při „posazení se za sebe“ také před koleny. Jen bychom ocenili výše uložený sedák zadní lavice. Takhle se sedí s poněkud skrčenými koleny.

Chválíme ale doslova luxusní panel klimatizace pro zadní sedadla s 230V zásuvkou nebo loketní opěrku s odkládací schránkou a držáky nápojů. Naopak ve dveřích by kapsy mohly být větší, zatímco odkládacím prostorům mezi předními sedadly není co vytknout.

Uznání zaslouží také zavazadlový prostor, jak je u vozů Volvo zvykem. Objemově jasně překonává německou prémiovou konkurenci, udávaných 529 litrů je v dané kategorii opravdu hodně. Plocha je přitom pravidelně tvarovaná, se slušnou šířkou mezi podběhy, po sklopení zadních sedadel navíc vznikne naprosto rovná plocha bez schodu – asi i proto ten nízko uložený sedák zadní lavice. Vedle toho tu jsou i praktické háčky na nákupní tašky, hned čtyři, pod podlahou navíc zbývá prostor pro rezervní kolo. A když si připlatíte, dostanete elektricky sklopné zadní sedačky nebo možnost rozdělení kufru na dvě části pomocí výklopné části dna.