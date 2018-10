VW vyvíjí moderní LED světla. Budou komunikovat s okolím

Bezpečnost hraje ve vývoji nových automobilů klíčovou roli. Automobilky se tak v posledních letech předhánějí hlavně v co nejširší nabídce různých elektronických pomocníků, kteří varují před nebezpečím nebo zmírňují následky srážek. Nezapomínejme ale i na jinou oblast, světla. I na ně je soustředěna pozornost.

V posledních letech světla sice prošla rychlým rozvojem – od halogenových světel se přešlo k xenonovým svítilnám, které se postupně staly pasé a nahradila je diodová světla. Ta se dnes objevují i v malých autech, zatímco ty drahé luxusní vozy začínají stále častěji sázet na laserová světla. Vývoj osvětlení se ale rozhodně nezastavuje, ba naopak. Diody totiž díky své konstrukci umožní si hrát se světlem, což dobře ví třeba u Volkswagenu.

Německá značka dnes mimo jiné pracuje na systému nazvaném Matrix Tail Light, který pomocí koncových světel umí varovat ostatní řidiče před nebezpečím. Pomocí diod umí zobrazit třeba varovný signál, aby si řidiči za vozidlem dávali pozor. Takové signály budou do budoucna důležité také pro chodce – až se na silnicích budou objevovat autonomní vozidla. Optickou komunikací dají okolí najevo, jaký bude jejich další krok.

To ale není všechno. Řidič by si třeba mohl grafiku osvětlení upravit podle své volby, stačilo by vybrat personalizovaný světelný podpis. A diody mohou komunikovat také jinak, u elektromobilů v průběhu nabíjení třeba zobrazí stav nabití baterií v procentech.

Systém Optical Park Assist pak pomocí mikročoček upozorní okolní chodce, kam bude auto couvat. Zobrazí totiž čáry na silnici, kam automobil pojede. Podobné pruhy zase před vozidlem vytvoří systém Optical Lean Assistant, který řidiči ukazuje šířku vozidla, aby mu pomohl s manévrováním v úzkých prostorech.

Chystá se i další vylepšování dnešních adaptivních světlometů. Spolupráce s noční kamerou by například umožnila poslat jasnější světelný paprsek na chodce nebo zvíře, aby ho řidič viděl. Pracuje se také na tom, aby dálková světla tak neosvětlovala dopravní značky, což dnes řidiče výrazně oslňuje.

Volkswagen nicméně zatím neoznamuje, kdy se těchto systémů dočkáme, nebo jaké auto se jich dočká jako první. Prý to ale bude do několika let. Německá automobilka každopádně není jedinou, kdo v této oblasti pracuje. Podobný systém vyvíjí také koncern Daimler, jehož Mercedes-Benz letos představil tzv. digitální světlomety. Ty vedle osvětlení prostoru před vozidlem umí na silnici promítnout různé symboly, pomocí nichž auto řidiče varuje před nebezpečím nebo mu jimi pomůže. Pomocí symbolu upozorní na náledí nebo vozidlo v mrtvém úhlu, případně světelnými pruhy vyznačí šířku vozu pro lepší orientaci v omezených prostorech.