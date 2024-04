Jak se liší světla Volkswagenů Passat a Tiguan? Desetitisíce diod má jen jeden

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Německá automobilka Volkswagen představila modely Passat a Tiguan časově tak blízko sebe, že by jednoho napadlo, jestli to nejsou totožná auta v jiném balení. Vpravdě, motorizace jsou podobné a oba vozy stojí na platformě MQB. Jenže ve skutečnosti toho má passat víc společného se Škodou Superb než s tiguanem a jedním z míst, kde se to ukazuje, jsou přední světlomety.

Začněme kombíkem. Už víme, že je o 150 mm delší na celkové délce a o 55 mm delší na rozvoru než předchůdce, že se jeho zavazadelník zvětšil o 104 litrů na celkových 690 v základním uspořádání. Jak to vypadá v realitě, stihla už říci řada testů.

Světlomety jsou významnou součástí aktivní bezpečnosti při jízdě v noci – čím lépe řidič vidí na cestu, tím je jízda bezpečnější. A zároveň, čím lépe umí světlomety neoslňovat ostatní řidiče, tím je bezpečnější jízda těch ostatních řidičů. Novodobou normu dražších aut, světlomety s technologií LED Matrix, samozřejmě nabízejí oba vozy.

Není ovšem stejná. Začneme-li passatem, stojí za zmínku, že už v základu svítí LEDkami. Není to ale nic víc než náhrada žárovky, svítí buď potkávací, nebo dálková světla, to je vše.

Volkswagen Passat Variant

Vrcholné provedení světlometů nese název IQ.Light LED Matrix a každý světlomet je pro segment dálkových světel vybaven dvěma řadami diod po devíti. Ty se v automatickém režimu rozsvěcují a zhasínají podle toho, jak vůz kolem sebe vidí jiná auta. Teoreticky tak bude trvale hezky nasvícená vozovka pro řidiče passatu, ale kolem ostatních aut – pokud je systém zjistí – bude „boxík“ stínu, kam dálková světla nesvítí a jiný řidič tak není oslněn.

Passat k tomu nabízí také bodové dálkové světlo, které svítí rovně do vzdálenosti několika stovek metrů a pomáhá tak zejména na dálnicích či jiných silnicích s dlouhými rovinkami.

Nabídka světlometů tiguanu začíná stejně jako u passatu základními LEDkami, ovšem pokračování je trochu jiné. Druhým krokem jsou světlomety „Plus“, které přidávají statické i dynamické nasvěcování zatáček.

Vrchol má jméno IQ.Light HD LED Matrix, ovšem oproti světlům passatu funguje mnohem odlišněji, než by naznačovala drobná změna ve jméně. Jsou to světlomety adaptované z většího touaregu a tiguan se stává prvním modelem na platformě MQB, který něco takového dostal.

Zvenčí jsou tato světla poznat tak, že jim trvale svítí obě dvě čočky na každé straně. Ta vnitřní promítá před vůz světlo z 19.200 svítících pixelů, které je možné individuálně ovládat. Přesto, o základní funkci vystiňování okolních aut se stará 11 dálkových diod ve vnější čočce, která navíc zastává i funkci potkávacího světla.

Volkswagen Tiguan

K čemu jsou tedy ty desetitisíce pixelů dobré? Jednak vytváří dynamické přisvěcování do zatáček navíc ke statickému, které obstarávají moduly tzv. světla do špatného počasí. Jednak promítají na vozovku či zeď před vámi animace, a to nejen uvítací, ale třeba také v podobě „koberce“ lépe nasvětlujícího jízdní pruh, v němž jedete.

Tento koberec se, jak nejlépe ukáže video, zkrátí v případě, že bude před vámi jiné auto. Také se umí rozvinout do druhého pruhu, když dáte blinkr a pruh měníte. A ve zúžení dokáže vysvítit vodicí linky, které mají řidiči pomoci nejet příliš blízko k jedné či druhé straně omezeného jízdního pruhu.

Konečně – a to je něco, na co se těším osobně nejvíc, až to vyzkouším – se modul HD Matrix stará o „zamaskování“ protisměru na dálnici. To znamená, že tiguan zvládne na své straně středového dělicího pásu svítit maximální možnou intenzitou do co největší dálky, podle automobilky až 600 m daleko, ale pro auta v protisměru se to jeví, jako by tiguan svítil jen potkávacími světly – alespoň teoreticky.

Proč je tohle důležitá funkce? Dnes již poměrně hojně rozšířené „matrixy“ mají nezřídka problém na dálnici včas rozpoznat protijedoucí kamion jen podle horních obrysových světel, což je pro jeho řidiče velmi nepříjemné – je oslněn. Člověku tak často nezbývá než automatickou funkci světel vypnout, čímž se ale o jinak velmi užitečnou funkci LED Matrix připraví. Toto maskování protisměru by mělo tenhle problém vyřešit.

Jak tiguan pozná, že je na dálnici? Jednoduše – z navigace a z toho, co kamery a senzory vozu vidí kolem sebe. Světlomety v automatickém režimu obecně reagují na aktuální jízdní podmínky řadou různých způsobů a zvláštní způsob svícení mají, i když jedete v režimu Offroad mimo asfalt.

A proč passat tahle světla nedostal? Jeho vývoj probíhal spolu se Škodou Superb a modul HD Matrix se do jeho lamp nevejde. Naopak vývoj světlometů pro tiguan probíhal spolu s vývojem světel pro modernizovaný touareg. Passat lepší světlomety podle českého zastoupení Volkswagenu také dostane, zatím však není známo, zda to bude až s modernizací za zhruba čtyři roky, nebo někdy dříve.