TEST Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Elegance (110 kW) – Jednou se o něj v bazarech popereme

Nový Volkswagen Passat nebudí moc emocí. Neznamená to ale, že by jen tak vyšuměl. Zanedlouho ho budeme zcela běžně vídat, protože je skvělý. Čekal ale někdo něco jiného?

Design, interiér

Příchod nového Volkswagenu Passat je ve světě vždy velkou událostí. Je to právě tohle auto, které vozí manažery po své zemi, nebo klidně i po celé Evropě. Zároveň je to auto, které vozí rodiny na dovolené třeba do Chorvatska. Passat má také vždy velmi plodný a druhý život. Když ho první majitel odjezdí, bývá žhavým artiklem na poli ojetin. Je to prostě takové to auto pro život. Generaci B9 doprovázely během vývoje různé babské kecy, třeba že dokonce ani nebude. Ale podívejte, nakonec je tady, i když jen jako kombi.

Nový Volkswagen Passat je stejně jako ten předchozí příbuzný se Škodou Superb. Nyní je toto spojení ještě bližší, však se podívejte na obě auta z profilu. Po stránce designu je to mezigeneračně velká změna, Passat je nyní mnohem elegantnější, což můžeme samozřejmě přisoudit i lepší aerodynamice (0,25 místo původních 0,31). Přední nárazník je roztlemený jako u současné Toyoty Camry, ale jinak vůz nemá žádný extra výrazný designový prvek, je takový hezky zahlazený.

Passat je nyní také delší a prostornější. Na délku měří 4917 mm (+150 mm) a má rozvor 2841 mm (+55 mm). Těží z toho samozřejmě cestující na zadních sedadlech. Na všech čtyřech sedadlech je až královský prostor s dostatkem místa na kolena a hlavu i pro hromotluky. Pro doplnění - šířka vozu bez zrcátek činí 1849 mm a výška je 1497 mm. Po otevření pátých dveří vás čeká prostor 690 litrů, případně při sklopení zadní lavice až 1920 litrů. Ložná plocha je rovná a zadní lavici lze sklopit páčkami rovnou z kufru.

Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Elegance (110 kW)

Teď to bude zajímavé

Až sem to je takové nezajímavé. To je toho, já vím, nové auto je větší a aerodynamičtější než to předchozí, kdo by to byl čekal. Nicméně teď už to zajímavé bude. Passat má nové světlomety IQ.Light, jinak řečeno Matrix LED světlomety. Od výbavy Elegance (tu jsme měli my) jsou v základu a výbava Business za ně připlácí 48.900 Kč. Jsou to ty lampy, co umí vykrývat okolní provoz a fungují fantasticky. Nenašly si sem cestu HD Matrix světlomety, které má třeba nový Tiguan, do kterého propadly z Touaregu. Do modelu Passat se totiž nevejdou, tak na to výrobce musel jinak, třeba jako u elektromobilu ID.7.

Světlomet passatu s touto technologií je vlastně rozdělený do tří segmentů a disponuje osmnácti diodami. Malinká čočka nejblíž masce slouží jako statické světlo při odbočování, prostřední je ten samotný Matrix a postranní jsou potkávací světla s jednou zajímavou funkcí navíc - funkce dálkového bodového světla je něco jako systém Audi Laser Light, tedy paprsek světla z diody, který přestřelí standardní dosvit a ukazuje vám věci, ke kterým dojedete až za hodně dlouho. Systém Volkswagenu nicméně nedosahuje výkonu Audi, jen je to prostě dosvit navíc. Pokud jde ale o svítivost v lumenech, IQ.Light je to nejlepší, co Volkswagen právě má.

Fungují naprosto skvěle, spolehlivě vykrývají okolní provoz a vidíte opravdu daleko i do strany. Tohle je přesně ta položka, po které bych při konfiguraci šel, i když neumí takové vychytávky jako krytí protisměru na dálnici nebo zvýraznění vašeho jízdního pruhu, což má právě HD Matrix u tiguanu. Světlomety jsou ale jen špičkou ledovce.

Video se připravuje ...

Ono to funguje!

Volkswagen si trochu pošramotil pověst svými infotainmenty, které ještě před nedávnem tak úplně nefungovaly (nebyl v tom ale sám). Sekaly se, přehřívaly, všelijak vypadávaly a vrcholem byla nepodsvícená lišta dotykového ovládání hlasitosti audia a teploty klimatizace. Nový 15palcový displej se systémem MIB4.0 je už ale jiné kafíčko. Má přehlednou grafiku, solidní rozlišení a nerušivé barvy, nicméně to už mělo předchozí provedení. Zde je spíš důležité, že to konečně funguje a ta lišta už podsvícená je.

Navigace je super, hlasovou asistentku IDA si můžete naučit na různé povely a nastavování jednotlivých funkcí je super. Jediné, kde to trochu pokulhává, je ovládání klimatizace. Tlačítka a otočné voliče jsou prostě nenahraditelné a v tomto ohledu Škoda Superb určitě vede. Obě dvě auta ale mají skvěle zmáknuté vypínání otravných funkcí, tedy varování při překročení rychlosti a hlídání jízdních pruhů. U passatu po nastartování jen kliknete na ikonku a rozbalí se vám menu, kde tyto dvě funkce snadno vypnete. Počítejte se mnou - startuji, připoutat se, ťuk, ťuk, ťuk, zařadit déčko a jedu. Je to snadné a rychlé.

Když už jsme u toho řazení, tak to je další novinka. K uvolnění místa na středovém tunelu dostal Passat volič převodovky stejný jako mají elektromobily. Je to tedy teď jen taková páčka vpravo pod volantem. Nelíbí se mi to, ale nemám racionální odůvodnění toho, proč to takhle neudělat. Ovládání stěračů čelního okna se přesunulo na levou páčku, která nyní slouží i pro blinkry. Páčka je trochu komplikovaná, ale za celý týden v autě nedošlo k tomu, že by mi to nějak zvlášť vadilo. Zvyknete si.

Tam, kde by normálně byla hlavice řadičky, je nyní přihrádka pro bezdrátové nabíjení mobilního telefonu, hned za ní jsou nápojáky a pak loketní opěrka. Jo, a ty nápojáky - asi nikdo nevymyslel nic lepšího než packy na pružinkách, které pevně chytí plechovku i kelímek na kávu. Je to naprosto logická věc, protože se sem vejde prakticky jakékoliv pití do objemu jednoho litru, ale divili byste se, kolik automobilek na tohle kašle a nechají prostě díru.

Vyšší výbavy mají přístup k sedadlům ergoActive. Platí u nich to samé, co u IQ.Light světlometů - jděte po nich. Mají plně elektrické nastavení s pamětí, funkci vyhřívání s dvěma topnými zónami (pro opěrku a sedák) a umí vás i namasírovat. Nicméně to není to hlavní, nejlepší je samotný tvar a opora těla i při delších cestách. Cestující vzadu jsou pak samozřejmě ochuzeni o většinu vychytávek vepředu, ale mají také vyhřívání sedadel, dva USB-C porty a ovládání třízónové klimatizace.

Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Elegance (110 kW)

Interiér jako celek umí zapůsobit. Grafika ambientního osvětlení je zajímavá, zpracování je na úrovni a použité materiály nepůsobí levně. Po nějaké době také vidíme na volantu klasická tlačítka, která jsou úplně boží. Jakmile si zvyknete na obří množství funkcí, které tohle auto nabízí, krásně se v něm zabydlíte. Je to jako mít iPhone. Je to strašně jednoduché, hezky se na to kouká a na co kliknete, to funguje. Konečně! Jako kdyby se Volkswagen, kdyby byl člověk, poučil na osmičkovém golfu a elektrických IDčkách a postavit staré dobré auto. Tak na mě působí, když stojí, ale co když jezdí?