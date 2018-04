VW Passat B3/Typ 35i (1988-1993): Slaví třicítku! Jak to, že se obešel bez mřížky chladiče?

V březnové Ženevě 1988 představil Volkswagen zaoblenou třetí generaci Passatu s interním kódovým označením Typ 35i. Některé měkké tvarové linky přejala z tehdy sedm let staré studie Auto 2000 (1981), hlavně hladkou příď bez viditelné mřížky chladiče, čerstvý vzduch se nasával vstupem pod nárazníkem a přes logo VW. Tento prvek měl naposledy Typ 4 , tedy řady 411/412 s bublajícími plochými motory vzadu, ty však nic takového samozřejmě nepotřebovaly a žebrování se u nich nacházelo po stranách karoserie. Vnější design Passatu, také značeného dle platformy B3 navrhl Herbert Schäfer, tehdejší šéfstylista značky.

Zatímco předchůdce, kterého ničím nepřipomínal, se vyráběl v široké paletě karosářských verzí, novinka s platformou B3 existovala jen coby čtyřdveřový sedan a pětidveřové kombi. První provedení se oficiálně jmenovalo Limousine (Typ 312), druhé v Evropě tradičně Variant (Typ 315). Splývavá záď typu fastback zcela zmizela a s tím pádem se rozloučila i dnes velmi vzácná verze s jedním párem dveří. Nikdy poté už se tří- a pětidveřová provedení nevrátila. Název Passat byl použit na všech světových trzích, kde se auta nabízela, došlo tedy ke sjednocení, čemuž tak v minulosti rozhodně nebývalo.

Napříč místo podél

Pod kapotou se nalézaly napříč umístěné řadové čtyřválce OHC, dobře známé jednotky s litinovými bloky, hliníkovými hlavami a rozvody poháněnými ozubeným řemenem. Pětiválce se sem už na rozdíl od B2 nevešly, předchůdci přece vyznávali ještě podélnou zástavbu motorů. Základní zážehová šestnáctistovka (1595 cm) dávala 53 kW (72 k), a to jak s karburátorem, tak i s jednobodovým nepřímým elektronickým vstřikováním Mono-Jetronic od Bosche. Už od počátku se dodávalo i karburátorové provedení s 55 kW (75 k). Ve výfukových systémech jednotek s tradiční dodávkou paliva chyběly katalyzátory. Osmnáctistovka (1781 cm) s Mono-Jetronicem měla 66 kW (90 k), Volkswagen používal ale i systém Digifant pro snížení emisí (79 kW/107 k) a mechanický K-Jetronic (82/112 k).

Čtyřventilový dvoulitr DOHC (1984 cm) pro model GT nabízel 100 kW (136 k), dodával se od července 1988, i on mělDigifant. Stejným výkonem disponoval i taktéž dvouvačkový 1,78 l s mechanickým vstřikem a naopak bez čistých výfukových plynů. Modernější pohonné jednotky bez karburátorů poskytovaly komplexně lepší pružnost a klidnější chod. Milovníky nafty potěšily o měsíc později turbodiesely 1588 cms 59 kW (80 k), šlo ještě o klasiku s vířivými komorami bez přímého vstřiku, ale navíc s mezichladičem stlačeného vzduchu.

Základní varianty měly pouze přední pohon, newtonmetry přenášely přes jednokotoučové suché spojky souose vedle motorů umístěné čtyř- a pětistupňové manuální převodovky, případně měničové automaty s čtyřstupňovým planetovým ústrojím. Záleželo na pohonné jednotce.

Šasi

Podvozek s rozvorem 2625 mm (u všech kombi a sedanů 4x4 o 5 mm delším) měl přední kola zavěšená na spodních příčných trojúhelníkových ramenech a vzpěrách McPherson, vzadu pak klikovou nápravu, tedy jednoduchá vlečná ramena se zkrutnou příčkou. Nechyběly vinuté pružiny, teleskopické tlumiče a stabilizátory. Platforma nevycházela z žádného vozu koncernového Audi jako doposud, i když dostala svébytný kód B3, jednalo se o nataženou a rozšířenou A2 z Golfu včetně sdílení mnoha komponentů. Volkswagen se pod vedením nejvyššího šéfa Carla Horsta Hahna snažil více odlišit své modely od luxusnější značky s emblémem čtyř propojených kruhů, vetknout jim výraznější identitu.

Brzdy se musely spolehnout kromě předních vnitřně chlazených kotoučů v základu jen na zadní bubny, vyšší specifikace měly také kotouče. Nechyběl jim ale ani protiblokovací systém, u silnějších modelů dokonce s elektronickou uzávěrkou diferenciálu EDS. Ta dokázala auto samaa aktivně přibrzdit, bylo-li při prokluzu kol potřeba, ale pouze do rychlosti zhruba 40 km/h.se ve standardu musely obejít bez posilovače hřebenového řízení, prokvůli větší váze pohonných jednotek představoval nezbytnou nutnost. Do palivové nádrže se vešlo 70 l drahocenných pohonných látek, byla tedy dostatečně objemná.

Dvoumetrová kabina

Čtyřdveřové sedany měřily na délku necelých 4,58 m, do šířky 1,71 m a do výšky čněly 1,43 m, kombi měla o tři centimetry zvednutou střechu a byla ještě o centimetr širší. Při návrhu samonosných karoserií, mimochodem alespoň částečně pozinkovaných se věnovala dostatečná péče aerodynamice, součinitel odporu vzduchu 0,29 představoval na sériový vůz opravdu velmi nízkou hodnotu. Ve srovnání s původním konceptem stoupl o čtyři setiny, ale to se dalo pochopit. Volkswagen poprvé v historii použil lepená okna, zmenšila a zakulatila se i vnější zpětná zrcátka.

Passaty vážily dle provedení od 1130 do 1380 kg... Dnes tyto údaje vzbuzují úsměv a nostalgii, ovšem oproti Typu 32B/B2 přibraly přes dva metráky! Pasivní bezpečnost na svou dobu vynikala včetně deformačních zón, které ochránily posádku v případě havárie. Zavazadelník tříprostorových verzí se stupňovitou zádí pojal 495 l bagáže, dělená opěradla šlo však sklopit a dál jej rozšířit – až na 820 l. Varianty sice disponovaly menším základním objemem po spodní hranu zadních bočních oken, respektive krycí plato (465 l), ale ve dvoumístném uspořádání se do nich vešlo i 1500 l.

Obrovskou porcí prostoru vynikala i kabina. Příčná zástavba motorů ji umožnila navrhnout co největší. Pedál plynu a zadní sedadla od sebe dělily rovné dva metry, což zajišťovalo vynikající pohodlí zejména pasažérům vzadu. Inu, velký rodinný vůz segmentu D, co na tom, že v současnosti jej přerůstají sedany o třídu menší? Jenže v těch tolik místa prostě není, mají vysoké pontony a mrňavá okna... Královským vnitřním prostorem, pravda, Passaty překonávaly nejbližší konkurenci v podobě Fordu Sierra i Opelu Ascona C. Ani nástupnická Vectra A , která přišla na řadu o půl roku později než volkswageny, na ně neměla. Mohly soupeřit klidně s Omegou ! Pěnová palubní deska byla navržena také s ohledem na bezpečnost, pokud se s ní potkaly hlavy cestujících vpředu při čelním nárazu, utrpěly menší újmu.

Tří výbavy

Základní stupeň výbavy CL (jako Classic) měl jen stříbrně lakované ocelové čtrnáctipalcové ráfky a celočerné nárazníky, na bocích pak široké plastové ochranné pásy. Výbava GL (Grand Lux) byla poměrně bohatá, nabídla dokonce výškově stavitelnou sedačku řidiče, elektrická zrcátka s vyhříváním a centrální zamykání. I s úchyty předních bezpečnostních pásů se dalo hýbat, tuto věru praktickou věc moderní auta povětšinou postrádají... Od CL se zvenčí lišila částečně lakovanými nárazníky (na exponovaných místech zůstaly černé) a bílými kryty předních integrovaných velkoplošných směrovek, které se moderně protáhly více do boků, než tomu bylo u hranatější B2.

Sportovní GT (Grand Turismo) měly litéa hlavně šedočerné oplastování dolní části karoserie včetně lemů blatníků. Tato plocha byla rozdělena zhruba ve třetině červeným, případně stříbrným páskem. Ve standardu se k nim dodávaly i halogenové mlhovky a v interiéru digitální hodiny a sportovní sedačky s výraznějším bočním vedením, za o palec větší kola se připlácelo.

Peníze navíc šlo utratit bez ohledu na zvolený stupeň (s některými výjimkami v případě CL) za metalízy i perleťové laky, dvojité čočkové světlomety od Helly, ale dále také samočinné vytápění Thermotronic, manuální, případně automatickou elektronickou klimatizaci (Climatronic), elektrická okna s dětskou pojistkou vzadu, k nim i sedačku pro prcky, přístrojový panel s multifunkčním displejem palubního počítače a digitálním počitadlem kilometrů, výškově nastavitelný volant i vyhřívané kožené sedačky předních pasažérů, středovou loketní opěrku, tempomat, ostřikovače hlavních světel, střešní okno, buď ocelový, nebo skleněné a samonivelační pneumatické zadní odpružení Nivomat. To se hodilo u Variantů s často přetěžovanou zádí, vyrovnávalo automaticky světlou výšku.

G60

Výroba třetí generace byla zahájena tradičně v závodě v Emdenu únoru 1988, tedy ještě před ženevskou výstavou. Passaty tam vznikají už 41 let. Sedany se začaly prodávat v dubnu, kombíky přišly na řadu o dva měsíce později, tedy v červnu. Západoněmecký časopis Auto motor und sport počastoval nový model nepříliš lichotivou přezdívkou, mně osobně se dodnes ze všech generací líbí nejvíce. Volkswagen také u Passatu razil v Evropě zajímavou cenovou politiku: Varianty neprodával dráže neža vydrželo mu to i u radikálně modernizovaného následníka B4. Samozřejmě se takové opatření muselo zákonitě pozitivně projevit na odbytu, na kombi připadalo 70 %... U B5 a dalších generací od něj zase upustil. V prestižní evropské anketě Automobil roku (Car of the Year) 1989 skončila B3 na bronzové příčce, porazily ji jen Opel Vectra A a vítězný Fiat Tipo

Atmosférický vznětový motor 1896 cm, který přišel na řadu v květnu 1989, měl pouhých 50 kW (68 k). I jemu musely stačit bubnové brzdy na zadní nápravě. Od září se do přídí dostala úplně jiná lahůdka, Volkswagen použil benzinový čtyřválec 1,78 l s mechanickým spirálovým G-dmychadlem (verze G60) o výkonu 118 kW (160 k). Tyto zatím nejšpičkovější Passaty upalovaly i 215 km/h a na stovku se dostaly za méně než 10 s, měly zvláštní patnáctipalcová hliníková kola, příslušné červené nápisy a výhradně čtyřkolku Syncro . Na její zástavbu bylo pamatováno už při vývoji a podlaha jí uzpůsobena. Příplatková tovární, ale stáleúprava vyhnala výkon až na 155 kW (211 k). Zážehový dvoulitr OHC s 85 kW (115 k) se dostal do vozů o měsíc později, v říjnu. Alternativně se k němu znovu dodával pohon všech kol, ubral ale z výkonu 3 kW.

Severoameričané si na své Sedany a Wagony museli počkat až do závěru sezóny 1989, nabízely se ve výbavách CL, GL, GLS a GLX, ta nejvyšší zahrnovala kromě jiného i kožené čalounění a tempomat. Nabídka začínala čtyřventilovými benzinovými dvoulitry, osmnáctistovky G60 se pak prodávaly pouze v Kanadě, stejně jako diesely 1,9 l, o 1.6 TD nebyl za oceánem zájem vůbec.

Šestiválec

V létě 1990 přišly na řadu benzinové osmnáctistovky se vstřikováním Mono-Motronic a 55, respektive 66 kW (75/90 k). V dubnu 1991 se pod kapoty dostal unikátníšestiválec VR6 s objemem 2792 cma výkonem 128 kW (174 k). Měl sice rozvod DOHC, ale pouze dvouventilovou techniku. Díky jen patnáctistupňovému úhlu sevření se do útrob tato kompaktní jednotka bez problémů vešla, vždyť poháněla i Golf III a kupé Corrado s ní byly schopny překonat o 4 km/h dvěstědvacítku a a z klidu pokořit stovku během 8,2 s.

Motor 1.9 D se nedodával na rakouský trh. To bylo bezesporu zajímavé, tamní klienti si mohli koupit jen turbodiesel. Přeplňovaná naftová devatenáctistovka (1896 cm) beztvořila také počínaje dubnem devadesátého prvního alternativu k 1.6 TD a nabízela 55 kW (75 k). Tehdy se také odehrály jemné stylistické retuše, které snad ani nebyly pouhým okem rozeznatelné. Od prosince téhož roku Passaty začaly vyjíždět i z bývalé továrny Bratislavských automobilových závodů, ovšem radikálně přestavěné. Mladším čtenářům je třeba připomenout, že tehdy ještě existovalo Československo...

S vaky

Samozřejmě se objevily spousty akčních modelů: Arriva (nabízel se i u našich současných východních sousedů), Edition One, Comfort Edition, luxusní Exclusiv pro VR6, Trend, Pacific, Synchro (ne, to není překlep) a další. Od roku 1992 se dodávala zmíněná dvojitá čočková hlavní světla buď bílá, nebo černá a krátce se montovalo i v bývalé továrně Trabantu v saském Cvikově, respektive konkrétněji jeho předměstí Moselu. Rodištěm se mimo jiné na chvíli stal i belgický Brusel. V závěru sezóny, tedy v prosinci se objevily dva přední nafukovací vaky a předpínače bezpečnostních pásů. Volant s airbagy známe se škodováckým logem i z pozdějších Felicií

V Mexiku, Brazílii Japonsku

B3 nečekala tak dlouhá aktivní kariéra jako B2, jejíž tříprostorový derivát Santana přežil v Brazílii do sezóny 2006 a v Číně dokonce až do roku 2012. Produkce byla zastavena v září 1993 a už o měsíc později, v říjnu ji nahradil facelift s označením B4/Typ 3A. Nikdy se například neprodávala u protinožců v Austrálii. A už vůbec ne Argentině, ač o tom píší některé zdroje. Dovoz do Brazílie neprobíhal v režii automobilky, nýbrž soukromých importérů, takže počty nebyly velké. Dokonce se v těchto pro Volkswagen tradičních latinskoamerických zemích ani nemontovala.

Už v jedenadevadesátém se alespoň rozběhl import ze starého kontinentu do Mexika, tamní vláda uvolnila přísné regule a dovolila zde působícím výrobcům dovážet aktuální modely z jiných částí světa. V Japonsku auta s dvoulitry DOHC a VR6 prodával Nissan, ale nikoli pod vlastní značkou jako sedany Santana B2. Coby ojetina z druhé ruky získala B3 v 90. letech obrovskou popularitu v Rusku, samozřejmě až po rozpadu Sovětského svazu.

Vzhledová modernizace B4 byla ovšem radikálnějšího rázu, proto si vysloužila nový kód v číselné řadě a označení. Tento Passat se vrátil k mřížce, nabídl už i motory TDI a přeporacované panely karoserie, skelet a pouze přejmenovaná platforma ale zůstaly nezměněny. Podrobněji se k němu vrátím letos na podzim.