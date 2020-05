20 nejhezčích automobilů očima americké poroty. Souhlasíte s výběrem?

Slovenský malíř Rob Moonathe je přesvědčený o lepším vkusu Evropanů v porovnání s Američany. Vzdělaný umělec žijící v San Franciscu tvrdí, že občané jeho rodné hroudy mají cit pro krásu, i když by si nikdo z amerických rezidentů nepověsil na zeď laciný obraz z Ikey. Zasazením do kontextu automobilového průmyslu lze konstatovat podobně odlišný přístup k dopravním prostředkům.

Dva vzdálené světy byly řadu desetiletí úplně jiným polem působnosti automobilek, funkční prakticky evropských prodejů nefungovaly za oceánem a naopak. Stav diametrální odlišnosti se poslední desetiletí začíná měnit čili prolínat, v USA se pomalu prosazují menší a lehčí auta vybavena manuálními převodovkami.

Sblížení vkusu motoristů ze Spojených států a Evropy dávají šanci tolerovat výsledky hlasování o nejhezčí auto roku 2020. Dříve nepoužitelná anketa platná výhradně pro svobodomyslný kontinent docela dobře reflektuje pohled na tvary současné produkce automobilových továren bez ohledu na místo původu, cenu a tvar karoserie.

1. Alfa Romeo Giulia

Komplexně hezký sedan ještě více vynikne se zeleným čtyřlístkem na rozšířených blatnících. Verze Quadrifoglio kombinuje výkon, zábavu, agresivitu a svalnatost s elegancí, což jsou pojmově protichůdné prvky, které správným způsobem sladili Italové navrhující chválenou Alfu Romeo na každý den.

2. Aston Martin DBS Superleggera

Vzhledově i technicky parádní kupé ověšené nejmodernější technikou je umělecké dílo na kolech. Britové vždy uměli dotahovat charismatické projekty, Aston Martin DBS Superleggera je dalším z nich. I kdyby se hliníkové tělo nelíbilo, bušící srdce V12 biturbo s objemem 5,2 litru musí být oceněno. Nejvýkonnější automobil značky žene za zážitky 533 kW (725 koní) ustájených za charakteristickou mřížkou povedeného čumáku.

3. Audi RS6 Avant

Rodinná raketa na kolech nikdy nebyla provokativnější. Američané z magazínu Motor 1 ji právem nezapomněli zmínit, jelikož jsou ostré linie s gigantickými koly natolik kýčovité, až mají něco do sebe – a ne málo. O technice raději pomlčet, přitom by kombík neudělal ostudu na okruhu ani před divadlem.

4. Bentley Continental GT

Edice ročníku 2020 vylepšuje podobu léta známého Continentalu. Přísným inspektorům imponují větší mřížka chlazení, oválná zadní světla a možnosti výraznějších disků kol. S paketem tmavých doplňků se Bentley trefilo do vkusu zájemců o nejrychlejší model typizovaný okřídleným B ve znaku.

5. Dodge Charger Widebody

Rozkročený Dodge Charger na steroidech nechal vyniknout paket Widebody. Příplatek stojí za zvážení, protože přináší správnou americkou maskulinitu v automobilové formě. Kus auta z Michiganu vyvolává oprávněnou autoritu.

6. Ford GT Liquid Carbon

Pokračovatel slavného rodu ultra rychlých Fordů pro dva pasažéry debutoval před třemi roky. Obecenstvo si těžko mohlo představit lepší verzi, dokud nepřišla série Liquid Carbon Edition. Všude přiznaný karbon je to správné završení sběratelského modelu. Surové náčiní je připraveno trhat časové rekordy tratí.

7. Genesis G80

Vyšší střední třída od divize korejského koncernu Hynudai-Kia má našlápnuto do revíru prémiových limuzín. Genesis G80 plné chromu zřejmě funguje, když porotu neodradily ani dvojité lampy reflektorů, masivní tlama chladiče, nebo splývající střecha. Asiaté dokázali najít neotřelý design, což se počítá v dnešní době těžko hledaných tvarových senzací.

8. Hyundai Sonata

Oblíbená Sonata má stabilní pozici mezi Američany, proto není divu obsazení zdejší pozice. Modernizovaná osmá generace DN8 má nižší, delší a širší stavbu vyvážených proporcí. Loni se v USA prodalo téměř 87 500 kusů, letos by se prodejci rádi dostali zpět přes stotisícovou hranici.

9. Infiniti Q60

I když nejde o nejnovější vůz na tomto seznamu (současná generace slouží od roku 2016), styl Infiniti drží Q60 mezi špičkovými konkurenty. Přímým pohledem zaujmou zamračené světlomety zasahující do širokých blatníků. Sebejistý rozchod kol podtrhuje atraktivní karoserie kupé, zejména v červené metalíze Dynamic Sunstone Red je Japonec slušný lev salónů.

10. Jaguar F-Type

F-Type 2021 zúžil světla, což nijak nenarušilo sexy tělo britské šelmy. Původně roadster o rok později dorazil s pevnou střechou, která protahuje boční linie lépe než černé plátno stahovací za posádku. Mix seriózní elegance a dravosti dostává do kolen gentlemany, kterých je v Motor 1 asi dostatečné množství.

11. Kia Telluride

Těžkopádné SUV pro osm lidí je letos nejlepší auto na světě pohledem ankety World Car of the Year. To je sice pěkné, ale na tuzemských cestách celebritu neuvidíme, protože se zde neprodává a ani se s tím nepočítá. Domácím prostředím jsou americké bulváry, kam je vůz určený od prvního čmárnutí tužkou designérů.

12. Lexus LC

Zachránce atmosférických motorů si pohrál s třídou luxusních GT a vznikla verze LC. Futuristický stroj vládne vlastními prostředky a za volbu originálního přístupu mu patří poklona. Není to jen neokoukaný design, jelikož uhrančivý model vystupuje snad proti všem automobilovým trendům nedávné doby.

13. Lincoln Aviator

V úvodu jsme psali něco o zmenšování vozidel – samozřejmě trend nastává pomalu, proto si drží úroveň pozornosti i velkoprostorová monstra jako Kia Telluride nebo Lincoln Aviator. Lincoln zapomněl na nevzhledné krabice s aerodynamikou cihly, relativně pohledný Aviator obstál na módní přehlídce prodávaných aut.

14. Mazda 3

Automobilka šlechtí Mazdu 3 popisky, že „uchvátí všechny vaše smysly“. Sebevědomé gesto odpovídá zlaté medaili soutěže World Car Design of the Year 2020, i když se jistě najdou opačné názory. Obecně se auto líbí, patří mezi lepší produkty autoprůmyslu, ale o uchvácení mohou vždy mluvit jen fandové dané značky.

15. McLaren 765LT

Revize 720S zvláštním způsobem funguje. Pomalejší 765LT má tolik křidélek, průduchů, vlnek a prolisů, že se může pozorovat hodiny čistého času, přesto pohnutím hlavy vznikne jiný úhel s novým dojmem ze zakřivené karoserie. O nestárnoucím provedení zatím nemůže být řeč, ovšem možné to je. Uvidíme za 10 let.

16. McLaren Elva

Britové jasně vedou u Američanů, kteří oželí i prosklenou kabinu a přesto padnou na kolena McLarenu Elva. Skalpovaný speciál pro dva stojí 1 425 000 liber (41,8 milionu Kč) a je homologovaný na běžné silnice, i když by se mohl zdát pravý opak.

17. Polestar 1

Severský Polestar 1 pozbyl zadní dveře, které nahradily macaté blatníky. Opulentní zadnice možná vábila porotce natolik, že zvedli ruku pro čínskou odvozeninu Volva. Přední sekce už je decentnější, za zmínku stojí denní svícení ve tvaru Thorova kladiva. Kompletní opláštění hybridní technologie by mělo být kompletně složeno z uhlíkových kompozitů.

18. Porsche Taycan

Možná smrtka strašící Teslu nastavil vysokou laťku sériových aut poháněných z elektrické zásuvky. Od Taycanu se očekává hodně, vedení Porsche i bohatá klientela je zatím masírovaná pozitivními komentáři novinářů, skutečné přednosti sportovního elektromobilu ukáže čas a hlavně vyšší nájezd.

19. Ram 1500

Tvrdé železo do nepohody zastupuje Ram 1500. Byl by to divný žebříček bez pick-upu, nicméně odolný teréňák vážně neurazí. Možná by se hodilo před novinářským pózováním projet motokrosovou trať. Segment nerozbitných společníků patří v Americe k nejprodávanějším, kromě praktických vlastností se na některé obry dá už i dívat.

20. Volvo S60

Na posledním místě se umístilo dynamické Volvo zásluhou seřazení dle abecedy. Nic hlubšího ve dvacáté pozici není, protože S60 skutečně zaujme. Jedno z nejbezpečnějších aut na trhu nepotřebuje široké gumy, gigantické náfuky či kola z autobusu, aby nevtíravým způsobem potěšil náročného zákazníka.