5 tipů, jak zvýšit bezpečnost na českých silnicích. A moc by to nestálo!

Bezpečnost na silnicích není u nás zrovna velké politické téma a přitom se týká celé společnosti, i neřidičů. Vždyť i ti, co neřídí, se musí nějak dostat do práce, také neřidiči nakupují v obchodech, které jsou zásobeny kamiony. A přitom počet dopravních nehod roste, od ledna do října policie šetřila 89.459 nehod, o 2,2 % více než o rok dříve.

Zvýšení bezpečnosti na tuzemských silnicích přitom nemusí být vůbec složité a finančně náročné, jak se na první pohled může zdát. Osvětlené přechody pro chodce, světelně zabezpečené železniční přejezdy nebo budování kruhových objezdů místo křižovatek sice mohou mít pozitivní vliv na bezpečnost, jsou tu ale i mnohem levnější řešení a možná i účinnější. Několik z nich jsme prodiskutovali s dopravním expertem, Romanem Budským, předsedou expertní rady platformy Vize 0, zaměřené na největší problémy v dopravě.

Méně dopravních značek

Zažil to už každý z nás. Na českých silnicích existují úseky, kde se objevují značky zcela zbytečně. Cedule upozorňující na zatáčku, která je přitom mírná, omezení povolené rychlosti nebo zákaz předjíždění na zcela přehledném úseku nebo stopka na křižovatce, kde je přitom krásně vidět do všech směrů. Není pak divu, že když se taková značka objeví v opravdu rizikovém místě, řidiči neznalí úseku ji podcení a mohou se najednou dostat do potíží. Stačilo by přitom rozmisťovat dopravní značky s větším rozmyslem a upozorňovat na nebezpečí opravdu jen tam, kde je to nutné.

„Z nesmyslných značek bývají zmateni už studenti autoškol. Když ostatní řidiče vidí, jak na takové značky nedbají, sami jejich dodržování při jízdě v autoškole začnou považovat za zbytečné,“ podotýká k tomu Roman Budský.

Více „viditelných“ policistů u silnic

Větší represe nemá v praxi moc smysl, byť po ní mnozí volají – konkrétně bývalý ministr dopravy Dan Ťok prosazoval zpřísnění bodového systému a vyšší pokuty. Mnohem lepším řešením je prevence. Stačilo by, aby policisté byli podél silnic více vidět. Lepší než chytat silniční piráty v neoznačených Octaviích či Superbech by bylo jezdit ve zbarvených autech, které už jsou zdáli vidět. Nebo vy snad automaticky preventivně nezpomalíte a nedáváte si větší pozor, kdy potkáte označené policejní auto, i když tušíte, že zrovna neměří rychlost?

Pečlivější přístup nových řidičů k výuce

Mladí řidiči patří na silnicích mezi nejrizikovější skupiny. „Začínající řidiči s praxí do pěti let zaviní téměř čtvrtinu smrtelných nehod,“ tvrdí ředitel služby dopravní policie Tomáš Lerch. Velká část odpovědnosti za tento problém přitom leží právě na jejich bedrech.

Instruktorka v autoškole Nicole Baumruková si všímá rostoucího počtu mladých studentů, kteří chtějí mít autoškolu co nejrychleji za sebou a tvrdí, že je na silniční provoz stejně nejlépe připraví až praxe a autoškolu berou jen jako nutné zlo.

„Většina žáků se nejvíce ptá na to, zda u nás autoškolu udělají rychle a levně. Takoví studenti spíše ocení nekvalitní autoškolu, kde nedodržují normy a klidně zkrátí výuku teorie i jízdy, než aby pečlivě vybrali kvalitní autoškolu, kde vše probíhá tak, jak má,“ říká Baumruková s tím, že by studenti měli brát autoškolu jako službu a hledat kvalitu, nikoliv hledat cestu, jak výukou co nejsnadněji projít.Praxe je samozřejměnejlepším učitelem, jen dobrá autoškola ale na ni dokáže kvalitně připravit.

Navíc už na jízdy v autoškole by student měl přijít teoreticky připraven. „Schopnost lidí přijít dnes připraveni na jízdy, to prakticky neexistuje. Je potřeba říci, že jízdy jsou praktika a je nutné tam přijít připraven. Nelze učit za jízdy, co je to jízda v pruzích, kdo má přednost, to už musí být žák nastudováno, bohužel to však neplatí,“ doplňuje dopravní expert Budský, který v minulosti též pracoval jakožto instruktor v autoškole.

Přísnější kontrola výuky řidičů

Základní kurz k řidičské skupině B ze zákona čítá 36 hodin výuky teorie a 28 lekcí praktických jízd (po 45 minutách), v praxi ale některé autoškoly tato pravidla obchází. Student tak před zkouškou najezdí mnohem méně hodin, případně ani neabsolvuje teoretickou výuku nebo si ji nastuduje jen sám.

Autoškoly tímto způsobem šetří náklady – počet autoškol není v České republice nijak regulován jako třeba v Rakousku (podle počtu obyvatel v daném regionu), a tak nabídka převyšuje poptávku. Podle ceníku drahá autoškola tak ve skutečnosti nebývá drahá, jen zkrátka splňuje povinné normy.

Založení autoškoly navíc není tak složité, což celkovou kvalitu výuky dále snižuje. Zvlášť i kvůli tomu, že instruktoři nemají nijak časově omezenou licenci a nemusejí po letech opakovat instruktorské zkoušky. „Profesní učitelské průkazy dříve instruktoři dostávali na pět let, teď je to na doživotí,“ upozorňuje Budský a dodává, že pokud instruktor nesleduje aktuální trendy, nemůže kvalitně učit, protože třeba vůbec nezná detaily současných elektronických systémů moderních aut.

Kontroly sice existují, málokdy se ale zaměřují na podstatné faktory, případně nad nekvalitně vybavenými autoškolami mávnou rukou. I proto tak u nás mohou existovat autoškoly bez vlastní učebny, s nedokonalou technikou nebo učiteli, kteří neznají techniku aktuálních aut.

Řidičský průkaz na zkoušku

Pozitivní vliv na bezpečnost na silnicích, respektive na výuku nových řidičů by byly i řidičské průkazy na zkoušku. Baumruková přiznává, že svým způsobem je to vidět už na řidičích, kteří si v 18 letech dělají řidičák na osobní auto, už v té době ale mají třeba od patnácti řidičák na motocyklu. „Takoví jsou mnohem lépe připraveni na praktické jízdy. Na silnicích už se takový člověk pohybuje, a tak už ví, co očekávat a na co si dávat pozor,“ říká instruktorka.

„Řidičáky na zkoušku by byly ideální v tom, že by mladí řidiči najezdili hodně kilometrů v různých podmínkách, za odlišných sezón, které v autoškole zkrátka nelze nasimulovat,“ tvrdí Budský s tím, že by se řidiči naučili jezdit i v různých místech – za rok „zkouškového“ by s největší pravděpodobností nejezdili kolem komína, ale odvezli jednou rodiče na chalupu, jindy zase na výlet. Odpadl by i dnešní problém, že mladí řidiči dělající autoškolu na vesnici neumí jezdit ve velkém městě a naopak novopečení řidiči z Prahy nezvládají jízdu vysokou rychlostí, třeba po dálnici.

Podle Budského by se tím navíc mladí řidiči snáze naučili odpovědnosti, pokud by vedle nich seděl rodič, lépe by si uvědomili, že už je řízení opravdu jen na nich. „Jen by se muselo správně nastavit, kdo vedle nového řidiče může sedět. Určitě by musel mít čisté bodové hodnocení,“ dodává dopravní expert.