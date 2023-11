Výbava testované sestavy

Vnější lakování Červená Chilli metalíza 27 500 Kč, 21" kola z lehkých slitin Leeds 23 800 Kč, Klimatizovaná a masážní sedadla 11 900 Kč, Panoramatické střešní okno 47 500 Kč, Vyhřívané čelní sklo 12 400 Kč, Night Vision (Asistent nočního vidění) 48 000 Kč, Servomechanické dovírání dveří 15 900 Kč, Head-up displej Plus 34 300 Kč, Paket Black Style 33 100 Kč, Paket Ambient Plus 9 700 Kč, Paket Airbag Plus 15 900 Kč, Parkování Professional 25 700 Kč, Asistenční systémy řidiče Plus 28 400 Kč, Travel paket 23 600 Kč, Akční paket Assistance Plus 47 900 Kč, Akční paket Air Comfort 87 800 Kč, Memory paket Premium 9 500 Kč, Potahy sedadel v kůži Varenna R-Line 25 300 Kč Kč