Akční výbavy Škody Felicia: Od bezpečnosti po sport, v hlavní roli výbava

Většina z nás si pamatuje dobu, kdy byly na našich silnicích vidět hatchbacky a kombíky Felicia takřka na každém rohu. Model mladoboleslavské automobilky si za svou kariéru našel přes 1,4 milionu majitelů, přičemž Škoda zájem zákazníků podporovala speciálními edicemi, na které jsme si chtěli zavzpomínat. Tento článek však není zamýšlen jako jejich kompletní výčet, ani sama automobilka totiž v dané době neudržovala zvlášť detailní záznamy a některé informace je takřka nemožné zjistit či ověřit.

Sérii akčních výbav či speciálních edic odstartoval již předchůdce, model Favorit. Protože se tato strategie ukázala být úspěšnou, škodovka ji použila i v případě Felicie. Mezi roky 1994 a 2001 proto vznikla celá řada akčních verzí, které stavěly na standardních výbavách LX a GLX. Hlavním rozdílem přitom byl mix výbavy navíc, specifické nálepky na karoserii a někdy také barevné provedení exteriéru či interiéru.

Některé akční výbavy byly určeny výhradně pro náš a slovenský trh, jiné byly zamýšleny pouze pro vývoz a některé se objevily jak u nás, tak v zahraničí. V Čechách se například prodávala Felicia Atlanta, vycházející z výbavy LX, která odkazovala na letní olympijské hry pořádané roku 1996 v americké Atlantě. Dodávala se výhradně v zelené, bílé nebo červené barvě, s motorem 1,3 BMM (50 kW), a to s karoserií hatchback i kombi. Ve výbavě byla například 14palcová slitinová kola, autorádio Blaupunkt, airbag řidiče, otáčkoměr s digitálními hodinami, středový tunel a další prvky. Kromě toho majitel získal dárkové předměty s logy olympijských her a automobilky Škoda.

Také akční Color Line a pozdější Color Line II vycházely z výbavového stupně LX, přičemž sázely především na zajímavější barevné provedení. Například první Color Line nabízela žlutý lak karoserie Fun nebo modrý Laguna a v barvě vozu byly lakovány také kliky dveří a vnější zpětná zrcátka. Čalounění uvnitř bylo žluté, modré nebo v bláznivé kombinaci žluté, modré, červené a zelené. K základní výbavě se přidal čtyřramenný volant, dělená zadní lavice nebo mlhové světlomety.

Pokud se ještě přidržíme akčních verzí vycházejících z výbavy LX, můžeme zmínit například Family, vybavenou odkládacími prostory a bezpečnostními prvky navíc, nebo Mystery, která přidávala některé prvky z vyšší výbavy GLX a specifické doplňky. Zmiňme například výškově nastavitelná přední sedadla, chromovanou koncovku výfuku, centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarmem nebo elektricky ovládaná přední okna a vnější zpětná zrcátka. Vozy v edici Mystery byly výhradně lakovány zelenou metalízou Májová nebo fialovou Esprit.

Edice Safe Line rozšiřovala výbavu LX o dvojici čelních airbagů a boční airbagy, signalizaci zapnutí bezpečnostního pásu řidiče, ABS nebo úchytná oka v zavazadlovém prostoru. Krom bezpečnostních prvků přidala například přední mlhová světla, zadní dělenou lavici nebo centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarmem. Felicia Safe Line byla propagována s výrazným pastelovým lakem červená Rallye.

Sportovně pojatá edice Sport Line kombinovala výbavu LX s motory s vícebodovým vstřikováním MPI (1.3 i 1.6). Kromě specifického čalounění interiéru dostala například kožený paket, otáčkoměr, elektrické ovládání předních oken, airbag řidiče, zatmavená boční okna, čelní sklo se zeleným pruhem v horní části, 14palcová hliníková kola nebo chromovanou koncovku výfuku. Karoserie byla opět lakována červenou Rallye, alternativně pak černým odstínem Magická s perleťovým efektem.

Krom toho mohli čeští zájemci v průběhu let pořídit například akční modely Country, Excellent, Laurin & Klement, Magic a Magic 2, Pacific, Space Line, Trumf nebo X-Line. Například Laurin & Klement, který v současné nabídce značky Škoda tvoří vrcholný výbavový stupeň vybraných modelů, se vyvážel i do Německa, Rakouska nebo Anglie. Edice vznikla v návaznosti na oslavu 100 let od vzniku automobilky a vycházela z vyššího výbavového stupně GLX.

Ke standardní výbavě přibyly dva čelní airbagy, předepínače pásů vepředu, ABS, centrální zamykání, imobilizér, střešní okno, mlhová světla, 14palcová slitinová kola, chromovaná koncovka výfuku, kožené čalounění sedadel s vyhříváním těch předních, kožený paket nebo elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka. Do hatchbacku se standardně montoval motor 1.3 BMM (50 kW), zatímco kombík se dodával výhradně s jednotkou 1.6 MPI (55 kW/75 k) od Volkswagenu.

Do Německa a Rakouska se dále dovážely edice All Safe, Conte, Friend, Special, Sole, Sound nebo výše zmiňovaná Sport Line. Poláci se pak mohli těšit například z edice Active, která výbavu GLX obohacovala o airbag řidiče i spolujezdce a elektrické stahování předních oken. Nad rámec některých akčních verzí dostupných i v Čechách – například Color Line nebo Family – se v Polsku prodávaly také edice Gemini, Klif, Lato, Milena, Perfekt, Saga, Samba, Tango a Tango 2, Trend nebo Twist.

A třeba do takové Anglie se dovážely edice Bohemia, Moravia, Classic, LXi Plus nebo Popular. Akční Laurin & Klement, Magic nebo Pacific pak známe i z Čech. Francie a Nizozemsko historii Felicie obohatily o edice Arcane, Bergamote, Grand Air, Mangas, Morzine, Tipi nebo Yellix. Italové přihodili Fun Line. Údajně vznikly také edice Break a Time, ovšem o nich nejsou k dispozici prakticky žádné informace.

To samozřejmě není všechno, akčními edicemi zajímavosti modelu Felicia nekončily. Během let vznikly i takové specialitky jako Felicia Blue Sky se stahovatelným plátěným dílem střechy od Webasta, známá a oblíbená Felicia Fun, prototypy Felicia Sedan a Felicia Golden Prague nebo několik úprav od Metalexu. Model se dočkal i rallyového nasazení, ale objevil se i na okruhu, například v rámci závodů Pickup freestyle, kde jezdila upravená Felicia s karoserií pick-up. A co vy, máte osobní zkušenosti s nějakou akční edicí Felicie? Nebojte se o ně podělit v komentářích.