Škoda Felicia: Radikální modernizaci Favoritu je 25 let. Limitek měla nepočítaně

Ač se to zdá být k nevíře, Felicia je pro mladoboleslavskou automobilku významným historickým milníkem. Nástupce Favoritu se stal prvním modelem vyvinutým po vstupu do koncernu Volkswagen. Původní facelift včetně sedanu, na kterém se začalo pracovat koncem 80. let minulého věku, byl zavržen ve prospěch radikálnější modernizace. A návratu do historie, protože Škoda Auto vzkřísila historické jméno, které nesl už švihácký otevřený vůz z let 1959-1964. Průběžné cizelování hranatých Favoritů, Formanů a Pick-upů už přestalo stačit... Vyvíjelo se na papíře i za použití počítačů, následovaly testovací (1992) a ověřovací (1993) vzorky.

Sériová výroba Felicie odstartovala v pondělí 17. října 1994 přímo v hlavním závodě v Mladé Boleslavi, první „oficiální“ pětidveřový hatchback sjel z linky v 10:20 hodin. Předcházela mu padesátka předprodukčních prototypů z Vrchlabí, ta se rodila od 5. září. 26. října se poprvé představila novinka veřejnosti na pražském Karlově mostě. Trojice vozů – modrý, červený a bílý - symbolizovala českou trikolóru a byla pokřtěna vodou z Vltavy. Mezinárodní premiéru si odbyla počátkem prosince v Boloni, do Paříže už to prostě nestihla...

Bezpečná

Základní karosářská varianta byla s 3855 mm o 40 mm delší než předchůdce, na šířku (1635 mm) nabrala 15 mm, výška 1415 mm zůstala stejná. Zavazadelník měl objem 272 l, přibral tedy 21 l. Sklopením zadní v základu nedělené lavice jej šlo rozšířit až na 967 l. Otázce bezpečnosti byl kladen velký důraz: s Favoritem v základu shodný skelet samonosné karoserie konstruktéři patřičně vyztužili, auta vážila kompletně nejméně 930 kg. Nárazovou zkoušku provedl institut TÜV, konsorcium Euro NCAP v polovině 90. let ještě neexistovalo.

Podvozek s taktéž nezměněným rozvorem 2450 mm měl změněnou geometrii přední nápravy i novou nápravnici. Jinak šlo o dnes již tradiční konstrukci se spodními příčnými trojúhelníkovými rameny a vzpěrami McPherson. Vzadu doplnil vlečená ramena se zkrutnou příčkou stabilizátor. Komfort zajišťovaly vinuté pružiny a uvnitř umístěné teleskopické tlumiče. Do palivové nádrže se vešlo 42 l pohonných hmot. Řízení bylo hřebenové, kola v základu třináctipalcová, předním kotoučovým brzdám sekundovaly zadní bubny.

Motory

Základní pohonnou jednotkou se stal zážehový čtyřválec OHV objemu 1289 cm3, pro náš trh i Evropu s výkony 40 a 50 kW (54 a 68 k) a 94, respektive 100 N.m. Zpočátku měly obě verze pouze jednobodové vstřikování paliva Bosch Monomotronic. Na některé, převážně mimoevropské trhy bez přísných emisních limitů se exportovaly také karburátorové se 42 a 43 kW (57 a 58,5 k). Žádné jiné než pětistupňové přímo řazené převodovky se nemontovaly.

Felicia vynikala úhledným zaobleným designem včetně nových světel, příď rušil jen hranatý vstupní otvor v masce. Černé těsnění s odtokovou lištou kolem dveří na bocích bohužel zůstalo, ale jinak nebylo vzhledu nic moc co vytknout. Součinitel odporu vzduchu klesl z 0,36 na 0,34. Radikálně se proměnil interiér, palubní deska lahodí oku i dnes, po 25 letech... Kabina s velkými okny byla velmi vzdušná. Problém představovaly nepohodlné zadní sedačky. Po delší cestě z nich bolela záda...

Pocta zakladatelům

Při uvedení na trh stála Felicia minimálně 209.900 korun, záhy ale zdražila o deset tisíc. Postupně se uplatnily moderní prvky výbavy, o kterých se mohlo dříve zákazníkům jen zdát: ABS, posilovač řízení, palubní počítač, výškově nastavitelná přední sedadla, klimatizace... Základní stupně nesly zkratky LX a GLX, doplňkové písmeno i měly motorizace 1.3 50 kW.„Luxusní“ tmavě modrá edice Laurin & Klement na podzim 1995 připomínala stoleté jubileum původní mladoboleslavské továrny čalouněním v šedé kůži včetně výplní dveří, volantu, řadicí páky i rukojeti parkovací brzdy, vyhřívanými předními sedačkami a elektrickými zrcátky.

Původně se při konstrukci vozu nepočítalo s instalací druhého airbagu před spolujezdcem, který L&K spolu s ABS měla, takže musela vzít zasvé odkládací schránka, kterou nahradila pod palubní deskou umístěná otevřená polička. Rovněž pro čtyřramenný volant musel Volkswagen sáhnout do svých skladů, do původního škodováckého by se bezpečnostní vak nevešel.

Další speciální série

U Favoritu tolik oblíbené speciální série pokračovaly dále, vznikaly výhradně ve Vrchlabí, vždy nabídly více než slušný poměr ceny a výbavy při zatraktivnění vzhledu nejen zvláštními barvami. A představovaly skvělou reklamu. Výbava u nich byla různá: elektrická okna, otáčkoměr, digitální hodiny, středová konzola, zapalovač, otevírání dveří z místa řidiče, mlhovky, dělená zadní sedadla, osvětlení kufru, čtrnáctipalcová litá kola, autorádio se dvěma, případně u kombi čtyřmi reproduktory, centrální zamykání (původně se netýkalo pátých dveří) i ve verzi s dálkovým ovládáním, alarm, imobilizér, tónovaná skla, střešní okno, černé i chromované koncovky výfuku, černé polepy B-sloupků, držáky nápojů, gumové i textilní koberce, u kombi střešní nosiče...

Na počest letní olympiády 1996 vznikl třeba model pojmenovaný podle místa konání: americké Atlanty, speciálním lakem pro něj byla atlantská zeleň. Dále se objevily Pacific, Country, v zahraničí Nigari Exclusive, Conte, Sound a Special, ve Francii Bonne Nuit, Morzine, Sté Maxime, Tipi – ve druhé sérii s dřevěným obložením, Mangas s CD přehrávačem od Pioneeru, Bergamote, Arcane, Comfort, Grand Air, Palomino a Yellix.

Nabídka se rozrůstá

Polovina devadesátých let viděla příchod dalších karosářských verzí: v červnu, po premiéře v Brně přibyla prostorná Felicia Combi. Prodloužením zadního převisu nabyl zavazadelník na 447 až 1366 l, při vyjmutí zadních sedaček až na 1475 l. Čeští chataři a chalupáři měli radost. Celková délka narostla na 4205 mm a objevilo se třetí boční okno.

Od srpna 1995 pak začaly z Kvasin vyjíždět užitkové Pickupy, na našem trhu se nikdy nejmenovaly Felicia a na rozdíl od obdobných verzí Favoritu, které vystřídaly, se název psal bez pomlčky. 4115 m dlouzí pracanti uvezli 605 kg. Doplnila je pětidveřová dvoumístná Felicia Vanplus s vysokou bílou plastovou střechou a nákladovým prostorem o objemu 2176 l odděleným přepážkou, nástupce Formanu Plus.

Na podzim nabídku rozšířily výkonnější benzinové litinové čtyřválce OHC 1.6 MPI (55 kW/75 k) a naftová jednotka 1.9 D (47 kW/64 k), obě z koncernové produkce. Obzvláště atmosférický diesel s průměrnou spotřebou 5,6 l nafty však neúměrně zatěžoval přední nápravu, i když ta byla stejně jako u šestnáctistovky dovybavena příčným zkrutným stabilizátorem. Na škodováckou hliníkovou šestnáctistovku typu 790.16 se 73 kW (99 k) bohužel nikdy nedošlo, její vývoj se zastavil už po vstupu VW.

MTX a Laureta

Pražská společnost MTX RS (bývalý Metalex) malosériově vyráběla od sezóny 1996 čtyřdveřový kabriolet se středovým ochranným obloukem a klasickou plátěnou střechou (kód 7-16). Bylo nutné zpevnit podlahu i prahy, což samozřejmě zvedlo hmotnost na 1060 kg. Zadní sedadla vozu sice zůstala, ovšem coby opravdu nouzová. Opěradla byla totiž umístěna prakticky kolmo a nešlo je polohovat. Mohla za to další příčná výztuha, střecha se také musela někam složit, celková délka kabrioletu se přitom vůči základnímu pětidveřovému hatchbacku nezměnila. Design byl dílem Pavla Škarky. Kabrioletů nevzniklo do roku 2000 více než třicet, dvoumístný Favorit Roadster (7-06) byl mnohem úspěšnější...

U MTX se věnovali také produkci tuningových dílů a přestavbových sad pro konverzi hatchbacků i kombi na užitkové verze kategorie N1. Levé zadní dveře musely být dle platné legislativy nefunkční, byť jim zůstaly kliky. Dvoumístné dodávky měly překližkovou podlahu potaženou pryží, u kombi se zaslepila třetí boční okna, druhá pokryla tmavá fólie. S úpravou si poradily značkové servisy okřídleného šípu.

Felicia MTX Sport byla z jiného soudku: její převrtaný motor 1342 cm3 dával 58 kW (78 k), což jí stačilo na 170 km/h, ale kotoučové brzdy i vzadu se ukázaly být nutností... Z šestnáctistovky VW se podařilo vydupat až 115 koní, tedy správně 85 kW. Mohli jste si tak koupit Felicii, která upalovala až dvoustovkou a přitom ji normálně přihlásit, nešlo o závoďák. Oplastovaná a zvýšená MTX Country zase představovala jakéhosi prapředka dnešních Scoutů. Skutečnou kusovku představovaly pick-upy Laureta dealera Jaroslava Jelínka s o 60 mm prodlouženým rozvorem. Původně plánovaných 300 jich určitě nevzniklo... Postrádaly logo Škodovky, která se od projektu distancovala a sloužily zejména coby sanitky, pojízdné dílny či pohřební automobily.

Fun a Freestyle

Novinkou léta 1996 byla instalace vícebodového vstřiku Siemens pro škodovácké třináctistovky, základní udávané hodnoty výkonu se však nezměnily, a to i přes zvýšenou kompresi, montáž nového vzduchového filtru, změny na vačkovém hřídeli, modernizaci startéru i zapalování. Mírně vzrostl točivý moment, na 99, respektive 106 N.m. Karoserie se dočkala výztuh pro použití airbagů, přibyly nové odstíny laku i potahů a okrasné kryty kol...

Do sériové výroby naběhl pick-up pro volný čas Fun se zadní sklopnou lavicí v zavazadlovém prostoru a výhradně benzinovou šestnáctistovkou. Žluté vozy s délkou 4245 mm mohly být kombinovány i s oranžovou a zelenou barvou na náraznících, lemech blatníků, ochranném rámu a zadním spoileru. Společnost Air Design z Mnichova Hradiště pro ně vyráběla efektní laminátové nástavby Midi.

Modifikované pick-upy také pokračovaly v závodním značkovém poháru Freestyle stavělo je mariánskolázeňské Autospektrum 2000 Otakara Zenkla, měly motory o objemu 1,49 l s výkonem 95 kW (129 k). Z dnešního pohledu je závodění s užitkovými auty trochu zvláštní, leč okruhová klání byla velmi oblíbená.

Kit Car

Felicia sbírala také triumfy na sportovním poli. Předpisy FIA umožnily vývoj soutěžních verzí specifikace Kit Car, nejprve s motory 1,3 l/100 kW (136 k), později 1,5/115 kW (156 k) a nakonec 1,6 l/132 kW (180 k). Převodovky byly vždy šestistupňové. Tovární tým pokračoval v úspěších v kategorii nepřeplňovaných motorů do dvou litrů a jedné poháněné nápravy. Formule 2, jak se nazývala, byla však od „velkého“ mistráku částečně oddělena a dnes ve statistikách chybí. Konkurence se v takových podnicích nesešla velká, nabroušené speciály třídy A8 vodili většinou soukromníci. Ale to nijak nesnižuje výsledky škodovek...

Pavel Sibera s Emilem Trinerem startovali v Argentině 1995 s čísly 1 a 2. Divili se, nicméně pořadatelé jim sdělili, že jsou vlastně mistři světa – a to byla pravda. Za skok na cílovou rampu na Novém Zélandu 1996 sklidil Triner zasloužený potlesk. Famózním úspěchem skončila toho roku britská RAC. Legendární Stig Blomqvist na sněhu bez problémů konkuroval ostrým čtyřkolkám s turby tehdejší třídy A8, celkově skončil třetí a jednu RZ absolutně vyhrál!

Felicia sice nezopakovala úspěch Favoritů skupiny A a Světový pohár FIA F2 ve značkách nevyhrála (1995 třetí, 1996 druhá), nicméně neúspěšná rozhodně nebyla. Je mrzuté, že mezinárodní automobilová federace tenkrát nevypsala klasifikaci jezdců... České specifikum představovala účast kit carů (a nejen škodovek) v okruhových závodech domácího mistrovství. Tovární vůz v této úpravě vodil Martin Dlouhý, později po prodeji soukromníkům se uplatnily i ve vrchařských kláních.

Nová tvář

V únoru 1998 se objevil radikální facelift. „Felicia s novou tváří“ se chlubila novou přídí s maskou podobnou první moderní Octavii. Zbavila se také černých plastových nárazníků, nově byly vždy lakované, tmavé otěrové lišty, které pohltily drobné ťukance, na nich naštěstí zůstaly. Auta se prodloužila na 3883, respektive 4237 mm. Leckdo považoval upravený vzhled za příliš mohutný, jiní tvrdili, že mu modifikace naopak prospěla a Feliciím to slušelo. Inu, věc názoru... Užitkových provedení se vnější vzhledové změny nedotkly. Příplatkovou výbavu rozšířila kupříkladu elektronická uzávěrka diferenciálu.

Akční smršť

Zlatá pětidveřová Felicia Golden Prague ze Ženevy 1998 se svébytnými koly, čirými hlavními světly, a kouřovými koncovými, kabinou částečně v kůži a modrými přístroji zůstala bohužel showcarem. Zajímavou záležitostí byla Blue Sky s elektricky ovládanou plátěnou shrnovací střechou Webasto, museli jste pro ni ale do Německa, případně Itálie. Kombi Space Line mělo navíc úložné prostory a pomůcky pro přepravu nákladu: úchytná oka, mezipodlahu v zavazadelníku a vyjímatelné tašky, také Excellent byl k mání jen v této karoserii.

Na rodinu se zaměřila Felicia Family s některými standardními prvky, které byly jinak dostupné jen coby příslušenství (síť v zavazadelníku, vak na zip pod zadním platem, schránka ve středovém tunelu). Žluté a modré Color Line se chlubily barevným interiérem. Ve žluté byl mimochodem shodný s černými Sport Line včetně podkladů budíků. Ty to vozy však existovaly i v rudé s červeno-šedými sedadly a červenými sedačkami.

Mystery měly čalounění šedo-zelené, případně šedo-fialové dle barvy karoserie. Vrcholem bezpečnosti byl model Safe Line, který nabídl čtyři airbagy včetně jinak příplatkových bočních. 3.000 kusů Magic v granitové metalíze (1998) vystřídala druhá série (2000), také ve stříbrné, hlubinné modré a smaragdové zelené. Ekonomických X-Line existovala jen tisícovka. Zelený a modrý Pacific přežil modernizaci, u nás se prodával také Trumf, v Německu zase Friend, v Británii Bohemia, Moravia, Popular a Classic.

1,4 milionu

Škoda Auto vyrobila v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách do 20. června 2001 (dle ČTK) celkem 1.401.489 vozů celé řady. Z hlavního závodu se osobní pětidveřové karosářské verze přestěhovaly do Kvasin už v březnu 2000, užitkové modely se rozloučily s oběma pobočnými závody v dubnu 2001. Nejvíce vyjelo do světa hatchbacků typu 791 (915.843), kombi 795 bylo 351.905 a varianta Pickup 797 zaznamenala 124.565 exemplářů. Funů továrního kódu 796 byly postaveny čtyři tisícovky, spolu s Vanplusem pak dohromady 9.176 kusů. Čísla se v jednotlivých pramenech liší, nicméně tyto cifry udává v aktuální tiskové zprávě sama automobilka.

Na klasický čtyřdveřový tříprostorový sedan a prosklené kombi s vysokou střechou a jinak tvarovanou nástavbou než u Vanplusu se nikdy nedostalo. Ty neopustily ani formu maket. Už od října 1999 se přitom rodila nástupnická Fabia první generace. Mnohem modernější, bezpečnější, se skutečně aktuální výbavou, ale také těžší a méně prostorná.

Se znakem VW

Felicie se montovaly ze sad také v bosenském Sarajevu a polské Poznani. Naši severní sousedé měli po modernizaci vlastní akční modely Klif, Milena, Perfekt, Samba, Twist, Trend, Saga, Gemini, žlutý Genua se sportovním volantem Mono, Lato, Active... Pick-up vznikal i s maskou Volkswagenu a známým označením Caddy pod kódem 9U. Těch se v období 1996-2000 zrodilo celkem 18.952 a v celkovém objemu produkce započteny nejsou. Škodovka se tedy neměla za co stydět, mateřský koncern kvalitě aut věřil... Standardy potvrdil i zisk mezinárodního certifikátu ISO 9002. Caddy s korbou se úspěšně exportovaly hlavně do Latinské Ameriky.

Nejdražší je Fun

Skutečně praktické užitkové verze mimochodem malým škodovkám chybějí dodnes. Felicie sloužily českým pošťákům, taxikářům, autoškolám, ale hlavně policistům, kteří jich odebrali přes 5,5 tisíce. Pokud jste ovšem vyrazili třeba na Maltu, mohli jste v nich potkat i ty místní. Dnes už jich u nás nejezdí tolik jako před pár lety, ještě v úvodu této dekády byla nejčastějším vozem na domácích silnicích. Většinu z nich už sežral hnědý mor, ale pořád je uvidíte každý den několikrát.

Ceny hezkých kusů nejen hatchbacků dosahují i 90 tisíc a nemusí jít zrovna o vzácný akční model (hlavně Laurin & Klement, ale i Blue Sky), stačí malý nájezd a opravdu bezvadný stav. Nejdražší jsou Funy, za ně dáte klidně až 200 tisíc. Exempláře za méně než polovinu i třetinu této částky chtějí další nutné investice, případně až renovaci do původního stavu...

Zdroje: Škoda Auto, archiv autora, eWRC.cz, Svět motorů, MTX-club.eu, Netcarshow, Auto World Press, Wikipedia, AAA Auto, Automodul.cz, Bazoš.cz, Auto Zine, ČTK, Auta 5P

Foto: Škoda Auto, Škoda UK, Air Design, Volkswagen AG, MTX RS, Škoda Motorsport