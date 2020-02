Alfa Romeo láká na veledůležitý comeback. Představí jej v Ženevě

Alfa Romeo před pár hodinami vypustila do světa krátkou upoutávku, ve které nás vábí na veledůležitý comeback pro ženevský autosalon. Žádné další podrobnosti o připravovaném projektu nesdělila, takže až do startu nejpopulárnějšího evropského autosalonu nejspíš zůstane kolem společnosti, která letos slaví 110 let, jen u spekulací.

Patříte-li mezi fanoušky značky, nebojte, už nebudete dlouho čekat. Autosalon v Ženevě startuje prvním tiskovým dnem již příští týden v úterý 3. března. Právě to je datum, které Alfa Romeo ve své pozvánce rovněž uvádí.

Otázkou zůstává, co přesně italská automobilka vlastně chystá. Bylo by až příliš naivní doufat, že do hry opět vrátí označení 8C či GTV, protože vedení značky před časem avizovalo, že se těmito okrajovými modely aktuálně zabývat nebude. Nejnovější produktové plány počítají pouze s omlazenou Giulií a Stelviem. Opomenout nesmíme ani koncept městského crossoveru Tonale, jenž by se měl co nevidět ukázat v sériovém provedení, tady ale zase není důvod pro označení comeback. Tak co to asi bude?

Nějaký čas se spekuluje také o výkonnější a lehčí Giulii GTA, jež by po letech navázala na model 156 GTA. Na sociálních sítích se objevila rozmazaná fotografie maskovaného prototypu, který vypadá jako kamuflovaná Giulia. Nikdo ale neví, jak je snímek starý, takže by klidně mohlo jít „jen“ o klasický facelift povedeného sedanu.

Téměř jistě můžeme vyloučit nástupce malé Giulietty. Podle italského magazínu V:Motori skončí jeho výroba již v březnu. Linka v italském Cassinu sice projde modernizací, namísto hatchbacku se však připravuje na produkci nových SUV a crossoverů. Tím prvním bude už zmiňované sériové provedení konceptu Tonale, které později doplní další, ještě menší crossover. Ten má mimo jiné dorazit s čistě elektrickým pohonem, jeho premiéra je v plánu na rok 2022. O rok dříve se dočkáme zmiňovaného faceliftu Giulie a Stelvia.