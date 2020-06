Alfa Romeo se nevyhne elektromobilu. Využije techniku Peugeotu

Alfa Romeo reviduje své budoucí plány. Místo připravovaného superauta 8C nebo kupé GTV musí vsadit na perspektivnější modely. Proto pracuje na SUV vycházející z loňského konceptu Tonale a rovněž zvažuje, jak elektrifikovat své portfolio, což je v době přísných emisních norem v Evropské unii zkrátka povinností. V Itálii je zvažován přímo elektromobil, který by mohl vzniknout díky nově navázané spolupráci italsko-amerického koncernu FCA s francouzskou Skupinou PSA.

První elektrickou Alfou Romeo by se podle zákulisních zpráv mělo stát malé SUV s velikostí odpovídající zhruba Audi Q2. Tím by se stalo nejmenším členem SUV-rodiny Alfa Romeo, stojící pod již nabízeným Stelviem a chystaným Tonale. Svým způsobem by se tak vlastně jednalo o nepřímého nástupce ukončeného hatchbacku MiTo. Na trh by mělo dorazit během roku 2022.

„Segment B je pravděpodobně nejlepší řešení z hlediska dojezdu a použití. Dobíjecí infrastruktura navíc bude lepší, než auto uvedeme na trh,“ vysvětluje automobilka prostřednictvím svého mluvčího, proč by se jejím prvním elektromobilem mělo stát právě malé SUV.

Technický základ si pak Alfa samozřejmě nebude vyvíjet sama, to by bylo příliš nákladné, místo toho by logicky měla využít nově navázaného partnerství FCA se Skupinou PSA. Mohlo by se dokonce jednat o první vůz FCA vzniklý díky technice PSA. V útrobách elektrické Alfy Romeo by se tudíž měla objevit platforma eCMP známá již z Peugeotu e-2008 nebo Opelu Corsa-e.

Alfa Romeo si nicméně tuto architekturu přizpůsobí pro zachování svého osobitého charakteru. „Pokud jde o elektromobil, zůstaneme v souladu se sportovním charakterem Alfy Romeo a využijeme elektromotory pro sportovní postoj. Chceme potvrdit očekávání zákazníků Alfy Romeo, ale také zákazníků hledající komfort,“ říká mluvčí značky.

Jestliže tak Peugeot 2008 využívá elektromotor o výkonu 100 kW a baterie s kapacitou 50 kWh, SUV Alfy by mělo vsadit na silnější motor a zřejmě i větší baterie. Jejich použití má umožnit rychlý vývoj v této oblasti.

Alfa Romeo se tudíž nevyhne unifikaci techniky, kterou jí pravověrní fanoušci vytýkají už snad od dob jejího začleněné pod křídla Fiatu. Právě hrozba sdílení techniky s jinými značkami byla kritizována i v době, kdy o Alfu Romeo měla zájem skupina Volkswagen Group. Značka se jí ale nakonec stejně nevyhne. V dnešním světě ani jiná možnost není, jen tak může přežít.

I tak bude mít Alfa Romeo plné ruce práce, aby oživila zájem zákazníků o své vozy. I v letošním roce totiž Alfa prodává v Evropě méně aut než Lancia, patřící též do FCA. Jestliže Lancia působící jen v domovské Itálii, s jediným modelem, letos inovovaným Ypsilon, hlásí za první čtyři měsíce roku 12.854 registrovaných aut, Alfa Romeo působící po celé Evropě s vícero modely, má za tu dobu na svém kontě jen 8.819 registrovaných automobilů.