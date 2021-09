Alfa Romeo se vydá proti proudu, v kabině chce minimum obrazovek

Budoucí modely Alfa Romeo by měly nabízet emoce i bez zvuku motoru a současně by měly být osazeny jen minimem displejů.

Automobilový průmysl prochází v posledních letech obrovskou proměnou, která se netočí jen kolem elektrifikace. S nástupem nových technologií totiž designéři mění i kabiny vozů, které sází na nové materiály a dostávají stále více obrazovek s neustále rostoucími rozměry.

Jako příklad tohoto trendu lze uvést třeba novou palubní desku MBUX Hyperscreen, kterou Mercedes osadil svou elektrickou vlajkovou loď EQS. Podobným směrem se ovšem nechtějí vydávat všichni výrobci automobilů.

Jean-Philippe Imparato, nový šéf značky Alfa Romeo, totiž v rozhovoru s francouzskými kolegy z webu Caridisiac naznačil budoucí plány italské značky, která se chce držet od podobných trendů dál. Nové modely Alfa Romeo by prý měly být zaměřeny především řidiče a měly by obsahovat co nejmenší počet displejů.

„Neprodávám iPad s autem kolem, prodávám Alfa Romeo,“ měl uvést během rozhovoru šéf automobilky. Důraz na značku a její tradici by se přitom měl v budoucnosti posilovat – a to navzdory nevyhnutelné elektrifikaci.

Imparato měl v rozhovoru také zmínit, že budoucí vozy Alfa Romeo budou emotivní dokonce i bez tradičního zvuku spalovacích motorů. Jak toho chce dosáhnout, to zatím bohužel neprozradil, již brzy ale budeme mít příležitost sledovat, jak si s tímto úkolem poradí první plug-in hybridní Alfa Romeo.

Tou by se mělo stát kompaktní SUV Alfa Romeo Tonale, jehož premiéra se očekává na podzim tohoto roku. Prodeje by pak měly být spuštěny pravděpodobně na začátku roku příštího. První úniky fotografií interiéru přitom naznačovaly, že ani Tonale to s obrazovkami nebude přehánět.