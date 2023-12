Alfy Romeo jsou už méně poruchové. Pomohl i odklad klíčového modelu

Alfy už se tolik nerozbíjejí, tvrdí sama automobilka. Má k tomu ale i data – její snaha o zlepšení výrobní kvality během posledních pár let snížila náklady na záruční opravy o polovinu.

O tom, že jsou auta značky Alfa Romeo poruchové – fanoušci značky by to označili za „charakter“ – se vyprávějí báje mnoho let. Přinejmenším u nejnovějších modelů však tento „charakter“ mizí, alespoň dle slov automobilky samotné.

Podle Jeana-Philippa Imparata, generálního ředitele, se automobilka v posledních letech snaží zlepšit výrobní kvalitu. A vypadá to, že se to vyplácí, neboť dle Imparatových slov se u nových aut snižují náklady, které automobilka má se záručními opravami svých vozů, na polovinu.

Webu Automotive News Europe Imparato řekl, že jeho rozhodnutí oddálit příchod modelu Tonale na trh s cílem vychytat mouchy bylo správné; připomeňme, že ten Alfa vyvíjela ještě „sama“, resp. v rámci koncernu Fiat Chrysler Automobiles, před spojením s PSA do giganta Stellantis. Její první auto vyvinuté ve spolupráci s francouzskými značkami bude až Milano, které se má odhalit v příštím roce.

Tonale se sice začalo prodávat později, dnes ale tvoří zhruba tři pětiny prodejů značky. Zbylých 40 % si mezi sebe dělí sedan Giulia a SUV Stelvio. Navzdory úspěchu crossoveru Tonale a faktu, že dnes tvoří 2/3 její nabídky crossovery a po příchodu milana to budou 3/4, však automobilka nechce být značkou prodávající jen SUV.

Video se připravuje ...

V letošním roce navíc podle Imparatových slov má být firma v zisku v řádu stovek milionů eur. Před spojením FCA s PSA přitom byla ve ztrátě; jedním z Imparatových úkolů, když přebíral otěže, bylo dostat firmu do tzv. černých čísel. Podařilo se mu to mimo jiné díky snížení složitosti výroby – z nějakých čtyř tisíc různých kombinací výbav aut je dnes jen zhruba 1500.

Připomeneme, že model Milano, který má sdílet platformu CMP s vozy jako Jeep Avenger či Peugeot 2008, bude prvním elektromobilem značky. Bude však k mání i se spalovacími motory. První ryzí elektromobil představí Alfa Romeo v roce 2025 a o dva roky později chce už nabízet jen elektrická auta.