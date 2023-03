Alpine míří na Pikes Peak, vrchol zkusí pokořit speciální A110 GT4 Evo

Pro francouzskou automobilku půjde o premiéru na jednom z nejslavnějších závodů do vrchu.

Letošního závodu Pikes Peak International Hill Climb, který se bude konat v týdnu od 19. do 25. června, se zúčastní také automobilka Alpine. Ta by měla 23. června poslat na trať speciálně upravený závodní model A10 GT4 Evo, za jehož volantem bude sedět Raphaël Astier, vítěz loňské série FIA R-GT Cup.

Rozsah úprav vozu zatím neznáme, automobilka však oznámila, že se na vývoji opět podíleli designéři Alpine a technici Signatech racing. Společnými silami pak zřejmě výrazně vylepšili aerodynamiku, což ukazuje i zveřejněná silueta speciálu se středovou ploutví nad zadním sklem a masivním křídlem.

Dodejme, že model A110 GT4 je osazen 1,8litrovým turbem přeplňovaným čtyřválcem, spojeným se sekvenční šestistupňovou převodovkou, jehož výkon se může pohybovat v rozmezí 330 až 360 koní – podle potřeb v rámci dané závodní série. Není to sice ohromující číslo, váha vozu se však pohybuje pouze kolem 1080 kilogramů.

Speciální vůz by měl mít pohon pouze zadních kol, stejně jako běžná závodní verze A110 GT4 Evo, a závodu se zúčastní v kategorii Time Attack 1. Jezdec Astier se přitom závodu na vrchol Pikes Peak zúčastnil již čtyřikrát, a v kategorii Time Attack 1 dokonce vytvořil rekord. S vozem Porsche 911 GT3 Cup Turbo z roku 2017 zajel čas 9:23.721.

Od té doby ale došlo ke změně pravidel, a nyní drží rekord David Donner s vozem Porsche GT2 RS Clubsport a časem 9:36.559. Pro úplnost dodejme, že absolutní rekord v kategorii Unlimited drží Romain Dumas s časem 7:57.148, který vytvořil za volantem elektrického VW ID. R Pikes Peak.

Ovšem zatímco Raphaël Astier se na Pikes Peak bude cítit jako doma, pro značku Alpine půjde o velkou premiéru. Údajně by přitom mohla souviset s probíhajícím vyjednáváním o vstupu značky na americký trh, kde by ji mohla zastupovat největší dealerská skupina AutoNation. Účast na Pikes Peak by přitom značce mohla zajistit důležitou pozornost.