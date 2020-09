Nový šéf Renaultu varuje: Budou potřeba další škrty

Automobilka Renault má od července nového šéfa, Lucu de Meo, který k francouzskému výrobci přišel z vedení španělské značky Seat. Firmu přebíral v těžkých časech, Renault dlouhou dobu řešil své vztahy s aliančním partnerem Nissanem, do toho přišla pandemie koronaviru, která silně ovlivnila jeho výsledky. I proto Renault již oznámil plány na rozsáhlé úspory, de Meo ale nyní naznačil, že takový krok nemusí stačit.

„Cílem je vrátit se na správnou cestu a co nejrychleji vyřešit naše nejnaléhavější problémy: finance a náklady. To znamená, že patrně budeme muset kráčet s úsilím o snižování nákladů dále, než bylo plánováno,“ uvedl Luca de Meo v interním sdělení, které citovala agentura Reuters.

Renault přitom v květnu oznámil plán na rozsáhlé úspory, jehož cílem je během následujících tří let snížit fixní náklady o více než dvě miliardy eur, což je v přepočtu asi 53 miliard korun. Součástí tohoto plánu je mimo jiné reorganizace aktivit v továrně Flins a technickém centru Guyancourt. Výsledkem pak má být snížení pracovních stavů o takřka 4.600 míst jen ve Francii. Ve zbytku světa má být propuštěno na 10.000 osob. Ušetřit chce pak firma rovněž větší standardizací komponentů.

Luca de Meo zatím neuvedl, k jakým dalším krokům by automobilka mohla přistoupit. Chce se však inspirovat konkurenční Skupinou PSA, která provedla rozsáhlou reorganizaci po nástupu Carlose Tavarese do jejího čela v roce 2014. Koncern sice nejprve zúžil svoje portfolio, pomohlo mu to však k výdělkům, díky čemuž mohl koupit Opel a nyní chystá spojení s Fiatem. „Budeme muset přijímat rozhodnutí, která jsou někdy obtížná, ale jsou pro společnost nezbytná a pozitivní. Popsal bych to jako revoluci,“ dodal de Meo s tím, že této revoluci nazývá „Renaultoluce.“

Tiskový mluvčí automobilky k tomu dodal, že nový generální ředitel Renaultu pracuje na plánu transformace, v rámci něhož se výrobce chce zaměřit spíše než na počet prodaných vozidel na rentabilitu. Už aktuální plán mimochodem počítá se snížením výrobní kapacity ze čtyř milionů na 3,3 milionů aut ročně do roku 2024.

Luca de Meo nastoupil do čela Renaultu teprve v létě, nové práce se však zhostil rychle. Firma již po jeho nástupu přivítala klíčové posily ve svém designérském týmu, ze Seatu přišel Alejandro Mesonero-Romanos, z Peugeotu zase Gilles Vidal. Oba přitom u svých bývalých zaměstnavatelů působili jako šéfdesignéři. De Meo rovněž oznámil, že se Renault zaměří na výdělečné segmenty, což naznačuje sázku na Mégane a naopak konec Espace nebo Talismanu. Rovněž oznámil novou strukturu vedení, která se bude točit kolem jednotlivých značek. To zajistilo budoucnost sportovní značce Alpine, která dokonce nově míří do Formule 1 místo mateřského Renaultu.