Americké BMW M3 E36 bylo slabší, zato mělo luxusní výbavu a automat

Už dlouho je BMW M3 E36 vyhledávanou moderní klasikou s neustále rostoucí hodnotou. Pokud však v Evropě nějaká varianta nemá příliš vysokou cenu, je to americká verze. BMW ji od „našeho“ evropského modelu odlišilo slabším a obyčejnějším motorem, s nímž „M-trojka“ z devadesátých let byla výrazně horším autem. Jedním z důvodů údajně bylo také to, že evropská verze byla dražší a podle automobilky měla menší šanci na úspěch za oceánem.

BMW M3 generace E36 se v USA prodávalo s atmosférickým třílitrovým řadovým šestiválcem S50B30US, který vycházel z evropského motoru S50B30, ale oproti němu měl jednu škrticí klapku místo šesti nezávislých pro každý válec a obyčejné časování ventilů, zatímco v Evropě byl standardem variabilní VANOS. I kvůli tomu měl americký motor jen 179 kW (240 koní), zatímco u nás se původní slabší verze prodávala s 210 kW (286 koňmi).

Ve Spojených státech amerických našlo BMW M3 oblibu hlavně jako luxusní kupé, než ryze sportovní řidičský nástroj, čemuž odpovídala i modelová nabídka. K dispozici byla standardní verze Sport a vybavenější Luxury, kterou jsme právě našli ve velké fotogalerii a rozhodli jsme se vám ji ukázat jako zajímavost.

Přepychovější varianta Luxury je v kabině atraktivní koženým čalouněním s dřevěným obložením a američtí zákazníci si za tento paket museli připlácet přibližně 3000 amerických dolarů. Základní BMW M3 E36 přitom ve Spojených státech startovalo od 37.950 dolarů. A co za své peníze dostali?

V exteriéru se objevilo pár drobných změn, z nichž nejvýraznějším novým prvkem jsou 17“ kola z evropské specifikace sedanu M3. To nejdůležitější však přinesla až kabina – s výbavou Luxury se ve vozech objevil tempomat, středová loketní opěrka, palubní počítač nebo komfortnější elektricky nastavitelná sedadla, která pocházela ze seznamu příplatkových prvků pro obyčejnější BMW 325i.

Zásadní technickou novinkou pak byla volitelná možnost sáhnout po pětistupňovém automatu, který se v nabídce zařadil nad standardní pětistupňový manuál. Bylo to vůbec poprvé, co se automatická převodovka objevila v nějakém modelu od sportovní divize BMW M a zákazníci si za něj museli připlatit 1200 dolarů. Automobilka jej převzala z pětkového kombíku.

Technickou změnou také bylo, že v M3 se mechanicky stejná převodovka objevila s jinou elektronikou, protože se v BMW rozhodli ji v tomto modelu zbavit adaptivní schopnosti „učit se“ a přizpůsobovat se návykům řidiče. Inženýři BMW k tomu tehdy říkali, že u M3 raději upřednostnili dvě pevná nastavení – řidiči si mohli vybrat mezi módy Eco a Sport s možností manuální změny rychlostí.

Pro většinu evropských zájemců tedy nejsou americká BMW M3 E36 příliš zajímavá, ale pokud patříte k fanouškům sportovních kupé s automatem, i s nižším výkonem může být lákavou volbou. Tenhle konkrétní však má tradiční manuální převodovku.