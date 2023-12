Asistenty kazí řidičské návyky: Převezměte řízení

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilky se předhánějí, kdo přijde s lepším a vychytanějším asistentem. Po nastartování auto odbrzdí po sešlápnutí plynu samo, za jízdy se drží ve svém pruhu a v případě potřeby zastaví. Auta jsou čím dál bezpečnější, jenže se tu objevil nový problém. Řidiči na to hřeší a nevěnují se řízení. A je jedno, jestli jde o osobní, nebo nákladní auta.

Šofér staré Pragy V3S by si nehodil na volant za jízdy notebook, aby si pustil nějaký film. V dnešním kamionu už je ale situace jiná. Instruktor autoškoly Jiří Martínek přidává svoji nedávnou zkušenost. Kamaráda kamioňáka se zeptal, jak dlouho pojede do skladu kdesi uprostřed Německa. A dotazovaný měl přesnou odpověď: „Z Norimberka jsou to dva filmy na netflixu. Když se rozjedou závěrečné titulky, jsi u brány.“

Inspirace v letectví

I když jsou letadla vybavená autopiloty, kapitáni jim řízení nesvěřují moc často. Nejde jen o pýchu ani profesní čest, ale o potřebu stále se cvičit v řízení letadla. „V letectví se řešilo, jestli piloti ještě umějí letadlo ovládat, nebo ne. A některé nehody bohužel byly způsobené právě tím, že posádka se až moc spoléhala na autopilot,“ vysvětluje dopravní psycholog Michal Walter. Něco podobného se teď děje na silnicích.

Řidič, který nechává dlouhodobě vše na asistentech, ztrácí část svých řidičských schopností. Navíc při řízení auta, které si vše hlídá skoro samo, se šofér nudí a nedává pozor. „Musíme řidiče vzdělávat, aby si uvědomovali, že mají pořád odpovědnost, že asistenty jen pomáhají,“ říká Walter a radí, aby si řidič občas nějaký asistent vypnul a zkusil řídit bez něj, aby si udržoval své řidičské schopnosti a vždy měl vládu nad vozem. Jakýkoliv asistent je totiž dobrý sluha, ale zlý pán.

Někteří motoristé sice neusnou ukolébaní tím, že je systémy aktivní bezpečnosti chrání, ale naopak si chtějí užít, když to auto přece nemůže nabourat. Autor tohoto textu skončil jako spolujezdec v příkopu na zasněžené silnici poté, co řidič prohlásil: „Tohle auto má stabilizaci podvozku, ta by nedostala šanci sepnout, kdybych jel zbytečně pomalu.“ Po pár kilometrech v mírné zatáčce ale ani důmyslná elektronika nestačila, aby vůz zůstal na silnici. Bezmezná víra v ABS, ASR a podobné systémy je další problém. Tady Walter radí jednoduchou věc. Každý by si měl na cvičišti vyzkoušet, jaké jsou limity asistentů v jeho autě třeba právě na sněhu. ABS totiž stačí pomáhat do určité rychlosti, zpravidla 60 až 80 km/h. Na smyk ve vyšší rychlosti je už krátké.

Světla svítí, blinkry…

Přínosem je varování na palubním počítači, které světlo nesvítí. Nemusíme obíhat auto, na displeji si rovnou přečteme, že je problém. Často ale světla nesvítí ne kvůli závadě, ale dalšímu asistentu. Řada řidičů se spoléhá na automatické přepínání mezi denními a tlumenými světly. A tak se v mlze objeví vůz, který vzadu nesvítí. Za mlhy je světla relativně dost, a tak je zapnuté jen denní svícení.

Možná ten pocit, jak se vše udělá samo, vede i k dalšímu nešvaru poslední doby. Řidiči přestávají blikat. Vtipy se sice vysmívají řidičům BMW, že nepoužívají blinkry, ale tento nešvar se v poslední době šíří napříč značkami a nakazili se už i profesionální řidiči včetně autobusáků. Jak často se to děje, statistiky bohužel neevidují. „Policie nemá tuto položku mezi sledovanými, takže nejsem schopen sdělit konkrétní čísla. Ale jako řidič se s tím setkávám a většinou mě to rozzlobí,“ popisuje Jan Straka z ředitelství dopravní policie.

S tím, že řidiči šetří blinkry, se setkává i dopravní psycholog Walter. „Vnímám to jako opovrhování ostatními. Já jedu a nedám ostatním znamení kam,“ komentuje zvyk neblikat Walter.

E-call a mrtvý brouk

To, že řidiči neumějí správně zacházet s moderními asistenty, někdy končí i zbytečným výjezdem sanitky a hasičů. Řidič chce například rozsvítit v interiéru nebo otevřít střešní okno a omylem stiskne tlačítko SOS, kterým jsou auta vybavována povinně od roku 2018. Volbu včas nezruší a po chvíli se ozve operátor tísňové linky 112. Jenže dotyčný dělá mrtvého brouka. Když nikdo neodpoví, znamená to, že posádka má problém, a tak dispečer posílá na místo záchranné složky. Zcela zbytečně.

Možná to zní neuvěřitelně, ale bohužel toto se stává, potvrzuje dopravní policista Jan Straka: „Lidé se stydí přiznat, že se jedná o omyl, a mlčí. Přitom za to není žádný postih. Stačí říct, že to byl omyl, operátor zavěsí a nebude zbytečně posílat záchranáře, kteří můžou být potřeba jinde.“ Policisté i hasiči tak apelují na řidiče, aby komunikovali. A to nejen v případě omylem stisknutého tlačítka SOS. Od roku 2018, kdy se e-call – systém pro automatické přivolání pomoci v případě nehody – používá, objevily se i případy, kdy řídicí jednotka systému vyhlásila planý poplach. I tehdy stačí, když řidič operátorovi sdělí, že jde o omyl, a celá věc je vyřešena.

Příprava na náraz

Sedíte v autě, najednou se sama zavřou okénka a cítíte, že se pásy přitiskly víc k tělu. To je jeden z asistentů, který se aktivuje v případě, že hrozí náraz. K němu nemusí dojít - stačí, že se na vás řítilo jiné auto, které to sice na poslední chvíli vybralo, ale vaše už se připravovalo na kolizi. A proč se zavírají okýnka? Aby v případě převrácení nebo odhození vozu nevyletěly ven ruce posádky a neutrpěly újmu.

Řidič, nebo pasažér?

I když auto jede skoro samo, legislativa zatím počítá s plnou odpovědností řidiče. Vymlouvat se na to, že asistent včas nezabrzdil, nevaroval před cyklistou v mrtvém úhlu nebo neudržel auta, v jízdním pruhu nepomůže. Do doby, než budeme mít plně autonomní vozidla, budeme stále řidiči, a nikoliv pasažéry.

Asistent umí šetřit

Zatímco v osobních autech asistenty přispívají hlavně k bezpečnosti, v kamionech pomáhají i šetřit naftu. Systém má v paměti mapu a ví, kde bude stoupání, nebo naopak klesání. Tempomat tak před cestou z kopce trochu ubere, aby pak nemusel tolik brzdit. A pokud má přijít po jízdě z kopce zase stoupání, nechá auto rozjet na vyšší rychlost, aby ušetřil palivo v kopci.

Autoškoly a asistenty

V autoškole se sice instruktoři s žáky o asistentech baví, ale prvořadým úkolem je naučit zájemce vůbec řídit. Na zkoušení funkcí různých systémů tak už většinou není prostor. „My jsme vyrobili animovaná videa o asistentech, takže s tím mohou autoškoly pracovat,“ říká šéf Besipu Tomáš Neřold. Videa jsou volně ke zhlédnutí na YouTube.