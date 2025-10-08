Aston Martin DB12 S má vyšší výkon a kontrolovaný průlet zatáčkami. Na luxus nezapomíná
Nový Aston Martin DB12 S posouvá laťku sportovních GT ještě výš. Silnější osmiválec, lehčí brzdy, rychlejší převodovka a vyladěný podvozek podtrhují řidičský zážitek, zatímco interiér zůstává věrný luxusní tradici značky.
Když Aston Martin ukázal světu nový DB12, prezentoval jej nikoli jako klasické cestovní GT, ale jako první supersport vhodný pro dlouhé vzdálenosti. Ano, jde sice o marketingovou kličku, ale v tom případě je otázkou, jaký přívlastek zvolí pro výkonnější verzi DB12 S. Schválně nám po přečtení článku dejte vědět v komentářích.
Už standardní model je silně orientovaný na řidičský zážitek a nová verze S jej ještě umocňuje. Začít můžeme čtyřlitrovým vidlicovým osmiválcem s dvojitým přeplňováním, jehož výkon vzrostl o 15 kW na 515 kW a točivý moment činí 700 Nm v rozmezí od 3000 do 6000 otáček za minutu. V režimu řízeného startu (Launch Control) se zlepšení pohybuje o 50 procent, takže DB12 akceleruje z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy, tedy o desetinu sekundy rychleji.
Akustický projev zvýrazňuje speciálně naladěný nerezový výfuk se čtyřmi koncovkami. Alternativou je titanová sestava o 11,7 kg lehčí, která přidává hlasitost 1,5 dB. O zpomalení se starají standardní karbon-keramické brzdy s kotouči o průměru 410 mm vpředu a 360 mm vzadu. Ve srovnání s ocelovou sadou jsou lehčí o 27 kg, lépe odolávají vysokým teplotám a zajišťují stabilnější brzdný účinek.
Inženýři se zaměřili také na chování vozu v zatáčkách. Vyladili software tlumičů Bilstein DTX, přidali tužší zadní stabilizátor a upravili sbíhavost i odklon kol. V zatáčkách vůz stabilizuje systém přibrzďování kol, zatímco elektronický zadní diferenciál rychleji rozděluje točivý moment mezi zadní kola. Díky tomu lze na výjezdu ze zatáčky přidat plyn o něco dříve.
Design DB12 S odlišuje výrazněji tvarovaný přední nárazník s dvojitým spoilerem, který dodává agresivnější vzhled a zároveň usměrňuje proudění vzduchu kolem kol a podběhů. Kapota s volitelnými karbonovými akcenty odvádí horký vzduch z motorového prostoru. Aerodynamické vylepšení doplňují tmavé boční prahy, pevný zadní spoiler a přepracovaný difuzor. Charakteristickým prvkem řady „S“ jsou ručně kovaná loga vyplněná červeným smaltem.
I když je DB12 S zaměřený na výkon, tradice značky velí nezanedbat ani luxus. Interiér lze objednat ve dvou kombinacích kůže a alcantary nebo v čistě koženém provedení. Specifickým detailem je červené kolečko volby jízdních režimů a barevně sladěné bezpečnostní pásy, prošívání, lemování i výšivky na opěradlech. Za příplatek jsou k dispozici vyšitá „křídla“ Aston Martin na opěrkách hlavy s plastickým efektem, perforované čalounění sedadel, alcantarový strop i vyhřívaný volant potažený alcantarou. Standardní elektricky nastavitelná sedadla v 16 směrech lze nahradit karbonovými skořepinami s výraznější anatomií.
Aston Martin DB12 S je možné objednat jako Coupé i Volante, přičemž první vozy dorazí k zákazníkům v průběhu prvního čtvrtletí 2026. Novinka navazuje na dlouhou tradici přípony „S“, kterou automobilka používá pro nejvýkonnější deriváty svých modelů už od roku 1953, kdy debutoval legendární DB3S. V moderní éře tento odkaz nesly například Vanquish S, Vantage S či čtyřdveřový Rapide S.
Zdroj: Aston Martin I Video: Aston Martin