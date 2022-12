Audi doručuje vozy se speciálním eco-friendly benzínem a naftou R33, snižuje tak emise

Automobilka Audi má sice v plánu přejít na čistě elektrické bateriové modely, ještě předtím ale pracuje na ekologičtějších spalovacích motorech i uhlíkové neutralitě svých závodů. V obou oblastech přitom automobilce citelně pomáhá ekologicky šetrnější palivo R33, které se nově tankuje do nových vozidel opouštějících výrobní závody v Německu.

Palivo R33, tedy Blue nafta a Blue benzín, vzniká smícháním klasického paliva a paliva vyrobeného z obnovitelných zdrojů. V mixu je klasické palivo zastoupené zhruba ze dvou třetin, zatímco třetinu tvoří látky získané z recyklace či odpadních produktů. Ostatně označení R33 je narážkou právě na třetinu.

Video se připravuje ...

Podle automobilky by R33 Blue benzín měl odpovídat klasickým standardům pro benzín, proto by mělo být možné ho tankovat do všech vozidel, která jsou schopna pracovat s 10% mixem etanolu v palivu. R33 Blue nafta by lak měla být zcela kompatibilní s novými i staršími spalovacími motory.

Podle analýzy well-to-wheels by měla paliva R33 Blue přinést až 20% úsporu uhlíkových emisí. Nejde přitom jen o emise vozu, ale také o emise generované při výrobě, zpracování či distribuci paliva. Vliv na emise přímo u vozů neznáme, podle Audi však nová paliva disponují také čistící funkcí a předcházejí lépe korozi palivového systému.

Video se připravuje ...

Na vývoji udržitelných paliv pracuje mateřská společnost Audi, tedy Volkswagen Group, ve spolupráci se společnostmi jako Shell nebo Bosch. Cílem vývoje je přinést palivo, které pomůže výrazně snížit emise spalovacích motorů jak v současnosti, tak i v budoucnosti.

Připomeňme, že Audi chce dosáhnout uhlíkové neutrality již do roku 2025. Zhruba v roce 2033 by pak nabídka společnosti měla být už jen čistě elektrická. Právě syntetická paliva jako R33 (a další) ale mohou vést ke snižování emisí u automobilů se spalovacími motory, které s námi navzdory nástupu elektromobility jistě vydrží ještě dlouhé roky.