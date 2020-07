Audi Q3 Sportback 45 TFSI S tronic – Jen méně za více?

Zkosit střechu klasického SUV a říct si o víc peněz. Udělat SUV-kupé se jeví jako nenáročný a solidní byznys. Nebo je v tom celém i něco víc? Audi Q3 Sportback vysvětluje…

Design, interiér Myšlenka popsaná v perexu rozhodně není žádnou novinkou. S karosářským provedením SUV-kupé přišlo jako první BMW X6, které dalo konvenční X5 svažující se střechu a vznikl vůz s vlastnostmi SUV, jenž měl být ale díky zkosené zádi o něco emotivnější. Na první pohled to nemusí dávat smysl - stejné jízdní vlastnosti, méně místa vzadu, avšak vyšší cena… ale světe div se, lidé SUV-kupé milují. Audi S8 TFSI 420 kW quattro – Best of 2020 A tak se jim postupem času začalo věnovat stále více značek. Nejen těch prémiových, ale i mainstream. Je možná až překvapením, že v Ingolstadtu se k rozšíření karosářského portfolia tímto směrem odhodlali se značným zpožděním. První SUV-kupé čtyř kruhů totiž dorazilo v roce 2018 a rovnou se mezi těmito německými krabičkami stalo vlajkovou lodí. Tušíte správně, hovořím o Q8, stylovější variantě Q7. Ať už je váš názor na zkosené zadečky jakýkoliv, evidentně to funguje. Modely Q7 a Q8 hlásí u nás za celý loňský rok shodný počet 418 registrovaných kusů. A tak se Audi rozhodlo nabídnout tuto atraktivnější variantu také u svého menšího modelu Q3. Nejmenuje se Q4, jak by se asi nabízelo, ale Q3 Sportback. Ve srovnání s klasicky tvarovaným sourozencem se shodnou motorizací je o 53.000 Kč dražší. My jsme jeden takový exemplář nafasovali, abychom zjistili, co všechno za tento peníz navíc dostanete. Společnost nám dělala motorizace 45 TFSI. Že z toho i po několika měsících vyčtete maximálně to, že jde o benziňák? Nezoufejte, všechno si povíme… Oku lahodí Styl kupé mi na crossoverech zas až tak nevadí, celkově mám ale dojem, že čím je vůz větší, tím násilněji zabudování svažující se střechy působí. Audi Q8 se s tím ještě popralo statečně, ve vzhledu BMW X6 však stále nemohu najít zalíbení. Tohle naštěstí nejsou problémky testovaného Q3 Sportback, kterému za mě přestavba na SUV-kupé prospěla. Možná natolik, že je dnes hezčí než konvenční Q3. Není to ale jen o zkosené zádi, s trochou nadsázky lze říct, že designéři Audi nakreslili celý vůz takřka od nuly. Přední okno ještě více sklonili a posunuli střechu o 29 milimetrů blíže k hlavě řidiče. Už odtud navazuje klesající linka, kterou rozbíjí jen decentní spoiler nad zadním oknem. Pozměnil se zadní nárazník, díky čemuž vzrostla délka z původních 4484 mm na rovných 4,5 metru. A9 e-tron jako odpověď na EQS: Audi připravuje luxusní vlajkový elektromobil pro rok 2024 Toť v zásadě vše. Příď se naopak neměnila takřka vůbec, to nám ale v zásadě nevadí. Se zamračenými Matrix LED světlomety (+19.600 Kč), výraznou maskou chladiče a dekorativními prvky výbavového stupně S line působí auto opravdu líbivě. Z velké části tomu pomáhá i zajímavý šedý lak Tau (+23.600 Kč) a devatenáctipalcová kovaná kola Audi Sport za 53.300 Kč. Jsou sice pěkná, možná bych ale v tomto ohledu pošetřil na jinou výbavu. Už v základu má Q3 Sportback nemalé sedmnáctky, S line pak obouvá standardně osmnáctky. Polodigi Ve své vlastní automobilové hierarchii dělím interiéry moderních audin do dvou škatulek - digi a polodigi. Digi jsou samozřejmě kabiny plně digitální, takové ty se dvěma obrovskými obrazovkami uprostřed, které skoro zcela rezignovaly na konvenční fyzická tlačítka. Řešení najdeme v A6, A8, ale třeba i velkých SUV. Polodigi jsou pak interiéry digitální z části, které ještě staré dobré ovladače pro nastavování teploty mají. A právě mezi ně patří Q3 Sportback. Jakkoliv jsme k plně digitálním kokpitům skeptičtí, řešení Audi považujeme za jedno z těch lepších. Už dříve jsem se někde vyjádřil, že jestli to musí být bez tlačítek, pak ať je to nějak takto. Druhá obrazovka slouží pro nastavování teploty, má velké ikonky, haptickou zpětnou vazbu… dokonce i Machi, z jehož testů mám občas pocit, že by “všechny ty displeje zakázal”, uznal, že v Audi S8 to celé funguje pěkně. Audi Q3 Sportback 45 TFSI S tronic Pak ale sednete do auta typu Q3 Sportback a zjistíte, že vám vlastně nic zásadního nechybí. Plně digitální 10,25” přístrojový štít je standardem, sekunduje mu 10,1” obrazovka uprostřed nasměrovaná k řidiči. Teplotu ovládáte otočnými ovladači, což je praktičtější, bezpečnější, a co víc… interiér i tak vypadá solidně. Prostředí je intuitivní, systém šlape svižně, orientace v menu je otázkou několika sekund. Snad jen příplatek za lepší multimédia s vestavěnou navigací za 50.500 Kč mi v době bezdrátového Apple CarPlay a chytrých navigací v telefonu přijde absurdní. Bez toho bych se klidně obešel. A dál? Zbytek interiéru se nese ve sportovním duchu, čemuž značně pomáhá multifunkční kožený volant (+10.600 Kč) se zploštělou spodní částí a interiérové prvky S line, namátkou přední sportovní sedadla, hliníkové dekorace, pedály a opěrka hlavy z nerezové oceli a pár dalších drobností. Však taky tenhle balíček přijde na 42.800 Kč. Ani on ale nezabrání faktu, že v kabině sem tam narazíte na tvrdé plasty, což je u testovacího kousku s cenovkou přes 1,8 milionu poněkud překvapující. Audi představuje stylové elektrické SUV kupé Q4 Sportback e-tron Byť je střecha blíže hlavě, vpředu mi ve srovnání s Q3 přijde pocitově zhruba stejně prostoru. Nohy si sem s výškou 178 cm poskládám naprosto v pohodě a také nad hlavou zůstává dostatečná rezerva. Samotné sedačky jsou skvělé. Mají dostatečné boční vedení pro svižné průjezdy zatáčkami, zároveň ale zůstávají pohodlné i na dlouhých cestách. Navzdory svažující se střeše se vzadu necítíte utiskovaní. Nedostatek místa je tu hlavně v loktech, kdybyste vedle sebe posadili tři urostlé dospělé. Pro dva dospěláky je tu ale místa dost, nejen před nohami, ale i nad hlavou. Zřejmě pomohlo, že Audi jen nezkosilo záď jako jiná konkurence, ale nové karosářské provedení kreslilo znovu již od přední části. Mezi sebou mají cestující vzadu loketní opěrku s držáky na nápoje a trápit je bude v zásadě jediná věc - horší nastupování a vystupování skrz úzký otvor. S tím se ale tak nějak muselo počítat. Audi Q3 Sportback 45 TFSI S tronic Místa je tu ve srovnání s Q3 možná nepatrně méně, ale pořád obstojně. Ale co zavazadelník? Také ten vás asi překvapí, se sourozencem má totiž naprosto shodný objem 530 litrů. Pomáhají mu pravidelné tvary a posuvná zadní lavice (až o 130 milimetrů). Ve srovnání s Q3 spatřujeme jen jedinou nevýhodu v podobě vyšší nákladové hrany, která z původních 748 mm narostla na 790 mm.

Motor, jízdní vlastnosti Civilní nejvíc Jak jsem avizoval v úvodu, pod kapotou šedého exempláře je uschována motorizace 45 TFSI S tronic quattro. Nebudu vás dále napínat, pětačtyřicítka symbolizuje motor 2.0 TFSI o výkonu 169 kW a 350 newtometrech točivého momentu dostupných již od 1500 otáček. Zrychlení z klidu na stovku za 6,5 sekundy a maximální rychlost 233 km/h předznamenávají slušný odšťuch a jízdní dynamiku. Mezi civilními motorizacemi je to to nejvíc, co můžete v útrobách Q3 Sportback dostat. Pro rozmlsané je pak připraveno opepřené RS Q3 Sportback s opěvovaným pětiválcem, výkonem 294 kW a stovkou zdolanou o dvě sekundy dříve. A také cenovkou z trochu jiné dimenze. Zatímco “naše” Q3 Sportback stojí s danou motorizací 1.180.900 Kč, ryzí “ereso” se zastavuje nad částkou 1,7 milionu korun… prosím pěkně bez jediného příplatku. Facelift Audi Q5: Sportovnější charakter a nové technologie Řadový čtyřválec se pojí výhradně s dvouspojkovou samočinnou převodovkou S tronic a pohonem všech kol quattro, jenž je tady řešen elektronicky řízenou mezinápravovou spojkou. Možnosti Q3 Sportback v ostatních motorizacích jsou však nebývale štědré, kromě předokolek můžete u slabších motorů sáhnout také po šestistupňové manuální převodovce. Díky tomu lze cenu absolutního základu (1.5 TSI 110 kW) srazit pod milion, konkrétně na 941.900 Kč. Audi Q3 Sportback 45 TFSI S tronic Ale zpět k našemu dvoulitru. Jestli čekáte nějaký útok na emoce, nechte si zajít chuť. Po prvním nastartování se neozve žádné brumlání, ale spíše takové utlumené hučení, pro které si auto asi nezamilujete. Jinak se ale 230 koníků projevuje tak, jak bych předpokládal. Od 1500 otáček má motor solidní zátah, který postupem otáčkoměru výrazně nevadne a klidně pokračuje až k červenému pásmu. Akcelerace z místa je spíš příjemná než opojná, však se také musí vypořádat s pohotovostní hmotností rovných 1700 kilogramů. A komu by dynamika přišlo málo, ať se plácne přes kapsu za “ereso”. Tak! Sedmistupňová dvouspojka řadí převážně logicky, občas ale zaznamenávám zaváhání po sešlápnutí plynového pedálu při potřebě pružného zrychlení. Není to tak výrazná prodleva, jakou jsme kritizovali u jiných velkých audin, přesto je potřeba si reakce na plyn trochu potrénovat, než se pustíte do předjížděcích manévrů. Lze to vyřešit také volbou sportovního jízdního režimu, případně sáhnout po pádlech pod volantem. Sportovní režim kromě ostřejších reakcí drží motor ve vyšších otáčkách, pro potřebu svižného přesunu po okreskách je to tedy ideální volba. Na takový jízdní styl ale brzy zareaguje počítadlo spotřeby, zde není Q3 Sportback zrovna premiantem. Čiperná jízda si klidně řekne o třináct až sedmnáct litrů, běžnější cestování pak znamená apetit kolem deseti. S lehkou nohou stlačíte průměr někam k devíti litrům, níže už to jde ale hodně ztuha. Auto jsem po testovacím týdnu (stráveném hlavně na dálnicích v legálních rychlostech) vracel s průměrem 10,7 litru. Atlet? Spíš víkendový běžec Standardem provedení S line je tužší sportovní podvozek, v našem případě dostal vůz rovnou adaptivní řešení za příplatek 27.500 Kč a k tomu již zmiňované devatenáctky. Takhle na papíře to v kontrastu s rozbitými českými okreskami zní jako sebevražedná kombinace, ale možná budete překvapeni. Audi Q5 55 TFSIe – Když ekolog šlape na paty i SQ5 V běžném sportovním režimu má podvozek skutečně tužší charakter, takže o nerovnostech víte. Zároveň je ale tlumiče zvládají dobře odfiltrovat, tudíž se v kabině projevují jen takovým jemným podupáváním, které se ve sportovním režimu nepatrně zintenzivní. Za mě je ale standardní jízdní režim ideálním řešením, neboť v dalších ohledech se Q3 Sportback ke sportování stejně příliš nemá. Řízení ve sportovním režimu ztuhne, mnoho zpětné vazby se vám ale nedostává. Díky čtyřkolce máte sice v obloucích maximální jistotu, zadek se čtyřprvkovým zavěšením neuskakuje, ve hbitém tempu se ale rychle dostaví projevy nedotáčivosti, brzy doprovázené zásahy stabilizačního systému. To vás vcelku rychle přiměje zvolnit a jet spíše takové nenásilné piánko. Audi Q3 Sportback 45 TFSI S tronic Při něm umí být Q3 Sportback vlastně docela fajn společníkem. K absolutní spokojenosti chybí snad jen lepší odhlučnění od kol, tady šedá audinka tápe. Při dálničním tempu si všímáme ještě zvýšeného aerodynamického svistu, ten však ve srovnání s konkurencí zůstává v mezích, které komfort posádky zas až tolik nesrážejí.

