Audi RS 4 Avant – Uhlazená brutalita v rodinném balení

Po stránce praktičnosti pak Audi RS4 vlastně není co vyčítat. I při ideální pozici za volantem je dostatek místa i v zadní řadě, nechybí odkládací prostory a celkově se jedná po stránce ergonomie, prostornosti a kvality zpracování o skvělý kombík, který můžete využívat i na rodinných výletech. Ostatně i sama automobilka si v propagačních materiálech často vzpomene na rodinné využití. S ohledem k charakteru motoru a podvozku mi to ale přijde možná trochu jako alibismus.

Stačí usednout do sportovních sedadel, čalouněných v kombinaci kůže a mikrovlákna Dinamica, která jsou usazeny překvapivě nízko. Za sportovním tříramenným volantem se pak ukrývá 12,3palcový Audi Virtual cockpit plus s rozšířeným RS zobrazením (bohužel za příplatek dalších 14.900 korun), který nabízí i přepracované režimy zobrazení. Osobně bych nejraději zůstal u klasických kulatých budíků, s každým přepnutím do RS režimu mi však naskočilo zobrazení RS Runaway s dvojicí „sloupců“. Na mě už zbytečně moc divočina, ale chápu, že moderní zákazník si žádá moderní zobrazení.

Motor, jízdní vlastnosti

Neustálé pokušení

V rámci modernizace se pod kapotou nic nezměnilo, jenže on k tomu snad ani nebyl důvod. Dvakrát přeplňovaný vidlicový šestiválec o objemu 2,9 litru, který vzešel ze spolupráce Audi a Porsche, je totiž velkolepou továrnou na brutální akceleraci, řízný zvuk, přihlouplé úsměvy a nevěřícné pohledy.

Zopakujme si ale základní čísla. Přímovstřikový šestiválec 2.9 TFSI, který má pro každou řadu válců turbodmychadlo s plnícím tlakem 1,5 baru, nabízí nejvyšší výkon 331 kW (450 k) v rozmezí 5700 až 6700 min-1 a nejvyšší točivý moment 600 Nm od 2000 do 5000 min-1. Standardně je spojen s osmistupňovou automatickou převodovkou Tiptronic a výkon posílá na permanentní pohon všech kol quattro se samosvorným mezinápravovým diferenciálem. Tedy tradiční quattro, které si získalo tolik srdcí.

Čísla to jsou tedy pěkná, nicméně zážitek za mě ještě nesrovnatelně hezčí. Pravda, mé dojmy mohou být lehce zkreslené skutečností, že ryze sportovní modely s bláznivě výkonnými čistě benzínovými motory už se nám nedostávají pod ruce tak často, ale co na plat. Automobilky se zkrátka vydaly novým směrem tiché elektrické rychlosti a tak je každý model jako RS 4 malým svátkem. A o to víc je potřeba si ho užít. Osobně jsem navíc nezažil minulou generaci s vidlicovým osmiválcem, takže nemám po čem smutnit a můžu se jen radovat.

Ta radost přitom začíná už nastartováním, kdy se z koncovek příplatkového RS sportovního výfuku s černými koncovkami (za 37.500 Kč) vyvalí příjemně chraplavý zvuk, který krátce poté utlumí aktivní klapky do tichého předení. Při jízdě do nějakých asi 3000 min-1, ideálně v komfortním jízdním režimu, je přitom celé pohonné ústrojí příjemně kultivované a jen zlehka dává vědět o svém skutečném charakteru. To platí jak pro zvuk, tak pro příjemně pozvolný nástup výkonu i plynulost řazení. Dokonce i předjíždění se dá zvládnout bez prudkého zatlačení posádky do sedaček, přesto velmi svižně.

Audi RS 4 Avant

Skutečná euforie ale začíná po přepnutí vozu do jednoho ze dvou RS režimů, k čemuž slouží tlačítko na volantu. Každý z režimů si přitom řidič může individuálně uzpůsobit svým potřebám. Pokud si ale navolíte nejsportovnější chování pohonné jednotky a zvuku, motor se po přepnutí do RS režimu rázem probere, jeho reakce a reakce převodovky se zostří a výfuk začne hrát ve zcela jiné tónině, kterou při ubrání a podřazování doprovází agresivní poprskávání. K vybuzení celého kolotoče emocí přitom stačí jen zlehka našlapovat na akcelerátor a věci se začnou dít děsivým tempem.

Zátah motoru nastupuje od nějakých 2000 otáček, nikde nepolevuje a je krásně lineární. Žádné překvapení před zásahem omezovače sice nenabízí, ale to mě vlastně zas tak moc netrápilo. Auto totiž krásně řve a nabírá rychlost naprosto nesmyslným tempem, ostatně stovku by RS4 Avant měla zvládat za 4,1 sekundy. Posádku přitom tlačí do sedaček a až nepříjemně často vám na tachometru ukazuje rychlost, za kterou vám na normálních silnicích bez debat rozstřihnou řidičák.

Zážitek jak z jiného vesmíru pak nabízí funkce Launch Control, která celé auto vystřelí jak z praku. Něco tak brutálního od kombíku nečekáte ani v nejdivočejších snech a k udržení nohy na plynovém pedálu potřebujete nervy i žaludek ze železa a ideálně pořádně dlouhou rovinku.

S lehkostí, ale tvrdě

Veškeré divočení přitom RS4 Avant zvládá s překvapivou dávkou lehkosti a uhlazenosti. Navzdory délce 4,7 metru a karoserii kombi je auto na okreskách příjemně mrštné, nezáludné a téměř vždy má dostatek trakce, která vám jednoduše vytře zrak. Ať už se zostra pustíte do odbočování na křižovatce, vymetáte utažené zatáčky nebo se ve vysokých rychlostech protahujete táhlými oblouky, auto se neustále drží směru a skoro až se znuděným zíváním vás vytáhne téměř z každé situace.

Tady se přitom sluší dodat, že schopnosti vozu umocnil ještě RS dynamický paket za 172.300 korun, který pohon všech kol doplnil o sportovní diferenciál, přidal dynamické servořízení a také sportovní podvozek s funkcí Dynamic Control. Maximální rychlost se navíc díky tomuto paketu zvedá z 250 na 280 km/h.

Fantastické chování a naprostou bezstarostnost za volantem ovšem trochu podmiňuje kvalitní asfalt. I v nejkomfortnějším nastavení adaptivních tlumičů je totiž auto opravdu velmi tuhé, při sportovnějším nastavení tlumičů pak dokáže být na méně kvalitních okreskách docela nervózní. Navzdory poskakování v kabině však podvozek překvapivě nemlátí ani na horších cestách. Tedy alespoň pokud nezapomenete přepnout z RS režimu do komfortu, včas sundáte nohu z plynu a vyhnete se dírám, které by mohly alternativně sloužit jako past na mamuty.

Audi RS 4 Avant

S ohledem na brutální akceleraci RS 4 bych si ale uměl představit možná o trochu ostřejší nástup brzd. Jakmile se o ně ale opřete, spolehlivě vás zastaví. Komu by navíc standardní železné RS kotouče nestačily, může si za cenu od lidových 171.600 Kč připlatit za karbon-keramické brzdy, které by měly ustát i ostřejší namáhání na okruhu.

A za kolik vlastně RS 4 Avant jezdí? Automobilka uvádí kombinovaný průměr pro jistotu rovnou ve třech hodnotách. V technických parametrech na webu s hodnotou 8,8 l/100 km, v ceníku s hodnotou 9,2 l/100 km a ve specifikaci testovaného vozu se objevila konečně reálnější desítka. Jenže s tou počítejte asi jen při pohodlnějších přesunech po dálnicích a okreskách.

Mým nejlepším výsledkem byla spotřeba 11,2 l/100 km, které jsem dosáhl právě při delším přesunu v poklidném tempu. Jakmile jsem se však nechal unést zvukem motoru a jeho zátahem, pravidelně se mi na palubním počítači objevovala hodnota kolem 13,5 l/100 km. Dlouhodobý ukazatel spotřeby za několik tisíc kilometrů nicméně napovídal, že s rozumem můžete jezdit klidně i za 12 l/100 km, což mi na čtyřkolku s výkonem 450 koní nakonec nepřijde úplně marné. Přesto si myslím, že nádrž by mohla pojmout i trochu víc než jen 58 litrů.