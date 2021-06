Audi RS e-tron GT – Teleport se čtyřmi kruhy

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Automobilka Audi se už poměrně brzy chystá skoncovat se spalovacími motory a svou budoucnost vidí v elektřině. Také se už nějaký pátek na tyto časy pečlivě chystá, což je vidět na postupném rozšiřování nabídky bateriových vozů se čtyřmi kruhy ve znaku.

Patří mezi ně také e-tron GT, placatý čtyřdveřový sedan sdílející techniku s Porsche Taycan, který je k dispozici ve dvou variantách - jako standardní e-tron GT s výkonem 350 kW a pak také jako „e-reso“, u něhož dva elektromotory poskytují maximální výkon 440 kW. A jak už víte, k nám do redakce zavítalo právě to silnější provedení.

Z fotografií se to možná nezdá, ale Audi RS e-tron GT je poměrně velké auto, s délkou 4989 milimetrů, šířkou 1964 mm a výškou 1414 mm se rozměry podobá Audi A7/RS 7 Sportback. Je dokonce o chlup delší a širší, ale také o něco nižší. Rozvor 2900 mm je u e-tronu GT o 26 mm kratší.

Co se vzhledu týče, budu velice stručný. RS e-tron GT se mi líbí. Líbí se mi moc. Na první pohled je sice zřejmá příbuznost s Porsche Taycan, prozrazují ji hlavně podobné proporce, ale e-tron GT je svůj a vypadá jako Audi. Já osobně oceňuji uhlazené a nekomplikované tvary, které jasně naznačují důraz na co nejefektivnější aerodynamiku. Design na mě působí hlavně účelně – a to mám rád.

Hele, tlačítka!

Do vkusu se mi první elektrické „er-eso“ trefilo i provedením interiéru. A nejde jen o to, že jsem uvnitř našel kvalitní materiály a příkladné zpracování, největší radost mi udělala koncepce ovládání. Audi totiž u e-tronu GT nesáhlo po tlačítkovém minimalismu a dvou dotykových displejích pod sebou, jak to známe z jiných čtyřkruhových modelů, ale vsadilo na staré dobré fyzické ovladače.

Dotyková obrazovka je tu jedna, s úhlopříčkou 10,1", pod ní jsou ale tlačítka na rychlé a snadné ovládání klimatizace a vyhřívaní nebo ventilaci sedadel, ještě o kus níž na středovém tunelu najdete přepínač jízdních režimů, omezení stabilizace nebo aktivaci parkovacího asistenta. A dokonce jedním stiskem ovladače můžete jednoduše vypnout displej infotainmentu. Paráda.

Audi RS e-tron GT

S autem jsem se tak velice snadno sžil, navíc i ten multimediální systém má Audi vychytaný – je nejen přehledný, ale hlavně funguje docela svižně. Snad jen po „nastartování“ mu někdy chvíli trvá, než začne reagovat. Tradiční pochvalu si zaslouží také digitální přístrojový panel, ten Audi umí ze všech automobilek snad nejlépe.

A když už jsem u toho velebení, děkuji výrobci, že e-tron GT vybavil obyčejnými zpětnými zrcátky a ne kamerami.

Zcela bez výhrad přijímám také pozici za volantem, která odpovídá takto dynamicky vyhlížejícímu autu. Sedí se nízko a možnosti nastavení sedadla a sloupku řízení umožňují zvolit příjemnou polohu „dlouhé nohy, krátké ruce“. Sportovní sedačka navíc hezky obepíná tělo.

Mile mě překvapil výhled, e-tron GT totiž i přes nízkou karoserii poskytuje velice slušný přehled o okolí, hlavně díky hodně nízké přídi a relativně štědrému prosklení. S pohledem dozadu je to o něco horší.

I přes téměř pětimetrovou délku Audi RS e-tron GT není klasickou limuzínou, to vám ostatně musí být jasné už při prvním pohledu na nízkou linii a svažující se střechu. A na zadních sedadlech je to znát - s výškou 182 centimetrů jsem na zadních sedadlech našel jen mírnou rezervu před koleny a skoro žádnou nad hlavou. A ani nastupování dozadu není stoprocentně pohodlné.

Z pohledu zavazadlového prostoru však elektrické GT představuje klasický sedan, kufr je totiž přístupný poměrně malým (nízkým a úzkým) otvorem. U verze RS objem zavazadelníku činí 366 litrů.

Dobrou zprávou je, že tento prostor opravdu můžete využít jen pro zavazadla nebo třeba sportovní vybavení a že vám v něm nemusejí překážet dobíjecí kabely. Audi e-tron GT nabízí totiž ještě místo pod přední kapotou. S objemem 85 litrů se perfektně hodí právě na uskladnění kabelů. Nebo povinné výbavy.