Audi RS Q8 – Zbytečnost? Možná. Ale dokonalá

Proč by mělo obrovské SUV zrychlovat na stovku za 3,8 s? Racionální důvod asi nenajdeme. A vůbec existence takové bestie se bude obhajovat těžko. Auto je to ale vynikající. A rozhodně nejen kvůli absurdní dynamice.

Jinak, pokud by vás zajímala praktická stránka věci, mírně sportovnějšího charakteru karoserie Q8 se obávat nemusíte. I vzadu je stále přebytek prostoru, do kufru pak v základním uspořádání naložíte něco přes šest set litrů věcí.

Za občas zjitřené emoce a nějakou to klišoidní poznámku o fotbalistech si testované RS Q8 může dost samo, protože udělalo první poslední, aby ho nepřehlédl vůbec nikdo. Ne že by standardní Q8 byla nenápadná, tohle auto se svoje rozměry a postavení v modelové řadě snaží vždy spíš zdůrazňovat, nicméně zelená RS Q8 je enormní extrovert. Už tak víc než zjevné frajírkovství ještě podpořil zelený lak jedovatý tak, až z toho bolí oči. Za sto pětatřicet tisíc. Na podobné peníze přišel i paket karbonové/lesklé černé optiky. Kontrast řezavě zelené a lesknoucích se černých doplňků už snad nemohl být výraznější. Celek by byl jistě neúplný bez karbonových krytů zpětných zrcátek za dvacet tisíc. A ty třiadvacítky, pochopitelně černé, stojí 58.000 Kč…

Ne že by byl výkon druhořadý, to samozřejmě vůbec ne, vždyť je to RS Q8. Příšera se šesti set koňmi se mi impozantním zrychlením nemohla do paměti nevrýt, rovnou však prozradím, že ještě víc fascinoval celkový komfort. Jak tohle auto tlumilo na třiadvacetipalcových pneumatikách… Ano, dvacet tři palců!!! A dokonale izolovaná bezrámová boční okna, která ani v leteckých rychlostech vůbec nerušila (určitě pomohl i příplatek 14.500 Kč za dvojitá akustická skla). Byl jsem docela překvapený, že nejkomfortnějšího letošního svezení jsem se dočkal od Audi s písmeny RS, byť jde tedy o SUV.

Občas se v nějakém našem testu zmíníme, že tohle nebo támhle to auto aspiruje na naše bestofkové roční bilancování. Audi RS Q8 je můj jednoznačný aspirant. A když tak přemýšlím, co mě letos podobně nadchlo, na první dobrou mě napadne další zbytečně přemotorované SUV – Porsche Cayenne GTS Coupé , kvůli němuž si chudák Standa bere hypotéku. Obě auta přitom ve mně vzbuzují i dost negativní emoce – nabubřelost hlavně z Audi RS Q8 stříká všemi směry. Jenže, i když to jsou v obou případech přemotorované nesmysly balancující na hraně vkusu, jezdí naprosto fenomenálně. O Cayennu GTS Coupé to už víte, teď se pokusím zprostředkovat dojmy z ještě brutálnějšího stroje. Audi RS Q8 je totiž o více než 100 kW silnější…

Motor, jízdní vlastnosti

Jede to šíleně

Zrovna, když jsem se při psaní testu dostal k oddílu Motor, jízdní vlastnosti, vyšel nám na Auto.cz článek o připravovaném BMW X8 M, které by mohlo dostat hybridní osmiválec s výkonem přes 750 koní. Těžko si to představit, když vím, jak jezdí Audi RS Q8 se zmíněnými šesti set koňmi. Na druhou stranu si však dovedu velmi dobře představit řidiče Cayennu GTS Coupé, kterému budu možná jen těžko vysvětlovat, o kolik drtivější může zrychlení ještě být, pokud by přesedl do RS Q8. Porsche jede skvěle, RS Q8 ale naprosto šíleně. A BMW X8 M… No, uvidíme.

Pokud se hodnota zrychlení na stovku pohybuje kolem čtyř sekund (připomenu, v našem případě 3,8 s), můžete použít jakýkoliv výraz ze slovníku synonym motoristického novináře a trefíte se. Neuděláte chybu s drtivým zrychlením, raketovým, fantastickým, brutálním… Jeden podstatný rozdíl tady ale je – jestliže několikrát zmíněné Porsche Cayenne GTS Coupé umí svoje rozměry a hmotnost před řidičem velmi úspěšně zredukovat (pravda, je o 73 mm kratší a o 140 kilo lehčí), v Audi RS Q8 si celou dobu moc dobře uvědomujete, jaký autobus to řídíte. S hmotností skoro 2,4 tuny by si šest set koní a soustava podvozkových podpůrných systémů (aktivní stabilizátory, chytré a sportovní diferenciály, natáčení kol zadní nápravy) ještě nějak poradilo, hlavně dvoumetrovou šířku ale vnímáte neustále. Evidentně je to do značné míry placebo způsobené „výhledem“ přes nedozírnou a mohutnou kapotu, objektivním faktem sice pak je vyšší posaz, Cayenne GTS Coupé ale takto nezvladatelně obrovsky od volantu nepůsobil, a to je užší jen o pár milimetrů. V porsche se však sedí daleko sportovněji.

Audi RS Q8

Zpátky k RS Q8 a jeho dvojitě přeplňovanému pětilitrovému osmiválci s výkonem 441 kW a točivém momentu zarovnaném na 800 N.m. Hlavně kvůli emisím je sice přítomný 48voltový mild-hybridní systém, který i ve sportovním režimu osmiválec vypne a vy si tak zaplachtíte. Možná trošku nepatřičné, že se spalovací jednotka odmlčí i ve sportovním režimu, řidiče to ale nijak zásadně neruší - vše totiž funguje naprosto hladce (samozřejmě včetně opětovného připojení osmiválce). Asi i díky tomu však umí být osmiválec nebývale úsporný. Normální cestovní tempo – popravdě, o něco rychlejší než normální, ale daleko za možnostmi a schopnostmi šesti set koňové strojovny, může klidně znamenat průměry pod třináct litrů. Velmi svižnou cestu na Moravu jsem pak absolvoval s průměrem 12,6 litru, což je přinejmenším pozoruhodný výkon. K okamžitému růstu o desetinky pak stačí jedno dvě přišlápnutí plynu, to se pak ale do té doby velmi svižné tempo mění v leteckou show.

Je to trošku nadsázka, ale ne zase úplně přestřelená, že v Audi RS Q8 se při předjíždění prakticky nemusíte zajímat o protisměr, aniž by to bylo jakkoliv nebezpečné. Většinou stačí jen mírně přidat plyn a jste před kamionem dávno před tím, než řidič v protisměru stačí znervóznět. A když je náhodou blíž, než by vám bylo příjemné, pod plynem je taková rezerva, že prostě jenom o něco víc přišlápnete pedál a jste zmizelí. Opravdu jsem si nepřipadal pirátsky, spíš jsem se cítil dokonale bezpečně. Totální katapultace přichází okamžitě a bez jakékoliv prodlevy i mimo sportovní a RS režimy.

Toto jsem chválil už v případě o něco mírnější střely Audi S8 – osmistupňový automat v žádném případě motor neomezuje, na reakci od plynu nemusíte čekat nikdy, nedočkáte se ani nevhodného podřazení a tím pádem zbrklé a těžko korigovatelné akcelerace. Možná to vypadá jako samozřejmost, když máte k dispozici 800 N.m od 2200 otáček, bohužel i Audi však v poslední době několikrát předvedlo, jak lze i podobné hodnoty devalvovat nevhodným softwarem převodovky.

Ještě jednou pohodlí a zatáčení

Tohle jsem vám prozradil hned v úvodu, že je RS Q8 neuvěřitelně pohodlná. Opravdu neuvěřitelně – je to RS a v zeleném případě jezdí na taky už zmíněných třiadvacetipalcových kolech. A za celý týden, během něhož jsem najezdil přes tisíc kilometrů, jsem nezaznamenal jedinou tupou nebo ostrou ránu. Od třiadvacetipalcových kol! Vím, už s tím začínám být otravný. Ale za prvé jsem takovýto rozměr na žádném autě ještě neviděl. A za druhé – s přihlédnutím k tomuto gigarozměru je schopnost vzduchového podvozku tlumit nerovnosti ještě míň pochopitelná.

Nepřehlédnutelné rozměry i z místa řidiče tohle audi na řidičsky atraktivních silničkách logicky diskvalifikují, i když pro schopnost zatáčet udělal testovaný kousek maximum. Natáčecí zadní nápravu jsem už zmínil, ta je ve standardu, a hodí se velmi i při parkování. Tady je její přítomnost možná nejsnadněji zachytitelná. A pak si ještě zelená RS Q8 pořídila balíček RS Dynamik plus za mocných 213.100 Kč, který odemkl maximálku až na 305 km/h, hlavně ale přinesl sportovní diferenciál na zadní nápravě (Audi mluví o doplnění klasického diferenciálu o dva superpoziční stupně s elektronicky ovládanými vícelamelovými spojkami). Ten by měl vhodným přenosem točivého momentu mezi zadními koly pomoct z oblouku ven a tím eliminovat nedotáčivost. Paket dále obsahuje už rovněž zmíněné elektromechanické aktivní stabilizátory. Jejich přínos je neoddiskutovatelný, ve všech směrech obrovské SUV se do zatáček možná často nevejde, na druhou stranu se v nich ale minimálně naklání. Super věc. A neřekl bych, že matoucí. Výraznější pohyb karoserie sice často může napovědět, že jste nájezdovou rychlost přepískli, u Audi RS Q8 je to ale všechno trochu jinak. Zatáčí sice skvěle (viz soubor RS Dynamik plus), rozměry, hmotnost a jen slušné řízení však před hledáním limitu v oblouku varují víc, než by to kdy zvládl náklon karoserie. Limit je navíc díky úžasné trakci (jasně, pohon všech kol a pneu 295/35 R23) daleko od možností i nadprůměrného řidiče. Na okruhu by to asi šlo, v běžném provozu to ovšem musí být opravdu machr, aby RS Q8 přiblížil k limitům trakce.

Audi RS Q8

Řízení je jenom slušné, jak jsem napsal. A možná by se dalo napsat i to, že to nijak zvlášť nevadí. Vzhledem k tomu, co jsme si před chvilkou řekli. Porsche Cayenne GTS Coupé však ukazuje, o kolik to může být lepší. Ani s cayennem jsem nejezdil hranu, ale i průjezd zatáčky hluboko pod možnostmi stroje byl najednou díky skvělému řízení parádní zážitek. Řidič má zkrátka radost už jenom z toho, jak mu auto pod rukama funguje. RS Q8 je o něco spotřebnější, více zaměřené na trakci a výkony v přímce. A na pohodlí a luxus na palubě.