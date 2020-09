První jízda s benzínovou Audi SQ7 a SQ8: Kultivovaný silák mile překvapil

Od nafty k benzínu

Vrcholné SUV Qudi SQ7 a odvozené sportovnější SUV kupé SQ8 jste mohli donedávna pořídit pouze se vznětovým 4.0 litrovým dvakrát přeplňovaným osmiválcem, který nabízel maximální výkon 320 kW (435 k) a působivý točivý moment 900 N.m. Někdo sice mohl nad dynamicky laděnými modely s naftovými motory ohrnovat nos, jenže v praxi vše fungovalo prakticky bez výhrad a navíc s velmi solidní spotřebou. Ostatně i v našich testech jsme se často pohybovali okolo hranice 10 l/100 km, což je na dynamicky laděná SUV s pohotovostní hmotností atakující 2400 kilogramů velice slušná hodnota.

V polovině července ovšem Audi vydala tiskovou zprávu, která ohlašovala konec vznětových motorizací pod kapotou modelů SQ7 a SQ8. Jejich pozici totiž nově nahradila dvakrát přeplňovaná 4.0 litrová zážehová V8 TFSI, která díky vyššímu výkonu slibuje ještě lepší dynamiku. A proč se vlastně měnilo něco, co dodnes (i z pohledu prodejů) funguje víc než dobře? Jako důvod zmiňuje automobilka reakci na globální trend zákazníků, kteří v segmentu vysokovýkonných SUV stále častěji preferují zážehové motory. A tak jim naservírovala přesně to, co chtěli.

Vyšší výkon, nižší váha

Pod kapotu Audi SQ7 a SQ8 se nastěhoval zážehový 4.0 litrový motor V8 TFSI, přeplňovaný dvojicí turbodmychadel typu Twinscroll. Ta jsou uložena mezi řadami válců do V (90°), což zkracuje dráhy proudění plynů a zajišťuje lepší reakce již od nejnižších otáček. Benzínový osmiválec nabídne maximální výkon 373 kW (507 k) a maximální točivý moment 770 N.m, což ve srovnání se starším vznětovým osmiválcem znamená nárůst maximálního výkonu o 53 kW (cca 72 k). Současně však klesl nejvyšší točivý moment – a to o celkem výrazných 130 N.m.

Nárůst výkonu jde ale ruku v ruce se snižováním hmotnosti. Benzínová SQ7 je oproti vznětové lehčí o 130 kilogramů (2265 vs. 2395 kg), zatímco benzínová SQ8 pohubla oproti vznětové o 170 kilogramů (2270 vs. 2440 kg). Dvojice vrcholných SUV s benzínovou motorizací tak nabídne akceleraci z 0 na 100 km/h ve shodném čase 4,1 sekundy, pružnou akceleraci z 80 na 120 km/h zvládají obě SUV za 3,8 sekundy a maximální rychlost je v obou případech elektronicky omezena na 250 km/h.

Rostoucí spotřeba

Spotřeba bývá u sportovně laděných prémiových SUV údajem, který potencionální majitelé pravděpodobně příliš neřeší. Naftové modely SQ7 / SQ8 však dokázaly zaujmout nejen dynamikou, prostorem a komfortem, ale také překvapivou papírovou spotřebou okolo necelých 8 l/100 kilometrů.

Tomu výkonný benzínový osmiválec samozřejmě nemůže konkurovat, přesto by výsledky neměly být taj hrozné, jak byste možná očekávali. Motor je totiž vybaven systémem Cylinder on Demand, který při klidné jízdě deaktivuje polovinu válců a přispívá tak ke snižování spotřeby. Benzínová SQ7 i SQ8 tak v závislosti na výbavě slibují průměr v rozmezí 12,0 až 12,1 l/100 km a emise 276-278 g CO 2 /km (SQ7), respektive 275-276 g CO 2 /km (SQ8).

Natáčení kol ve standardu a superkondenzátor

Technika podvozku benzínových Audi SQ7 a SQ8 zůstává v podstatě stejná. Součástí standardní výbavy je sportovní vzduchové odpružení Adaptive Air Suspension Sport, které doplňuje systém řízení všech kol. Zadní kola se tak při pomalé jízdě natáčí až o 5 stupňů proti kolům předním, čímž zlepšují manévrovatelnost. Od 60 km/h se pak natáčení ve stejném směru, což podtrhuje stabilitu vozu.

Na přání je možné objednat podvozkový paket Advanced, který nabízí mimo jiné i elektromechanickou stabilizaci náklonu eAWS. Stabilizátory na přední i zadní nápravě jsou vybaveny speciálními elektromotory, které zmenšují náklony karoserie v zatáčkách a zaručují vysokou úroveň odpružení.

Tyto elektromotory pracují s 48V palubní sítí a napájeny jsou superkondenzátorem, který nahrazuje dříve používanou lithium-iontovou baterii s kapacitou 0,5 kWh. Ovladatelnost pak zlepšuje ještě zadní sportovní diferenciál, jehož funkci doplňuje funkce přibrzďování kol na přední nápravě.

Konečně za volantem

Za benzínovými modely Audi SQ7 a SQ8 jsme se vypravili do německého města Neuburgu na Dunaji, poblíž kterého byl v roce 2014 otevřen high-tech komplex Audi Driving Experience Cnetrum s vlastním okruhem. My jsme se ovšem na okruh nedostali – místo toho jsme měli na výběr z několika tras po okolí, které zahrnovaly meziměstské silnice, pár prudkých zakroucených stoupání a nechyběl ani kousek dálnice bez rychlostních limitů.

Poprvé za volantem Audi SQ8 TDI. V pyrenejských vlásenkách šokovalo

Jako první jsem usedl za volant Audi SQ7, která mě přivítala svým moderním interiérem se záplavou displejů a absencí tlačítek. Zkrátka žádné velké překvapení, proto jsem se po zvolení trasy nesmírně těšil na první nastartování motoru. Velký osmiválec ale naskočil s naprostou lehkostí, tichostí a nijak výrazně se neprojevoval.

Jeho příkladná kultivovanost mu vydržela vlastně až do momentu, kdy jsem si na rozměry auta trochu přivykl a poprvé poslal plynový pedál až k podlaze. V tu chvíli si automatická osmistupňová převodovka Tiptronic podřadila o několik stupňů a motor vyrazil s krásně tlumeným dunivým projevem osmiválce vpřed. Ztrátu 130 N.m jsem přitom v plném zamáčknutí do sedačky nijak nepostřehl.

V komfortním jízdním režimu ale SQ7 k dynamické jízdě vlastně nijak výrazně nesváděla. Téměř neslyšný chod motoru v kombinaci s prémiově odhlučněnou kabinou člověka dokonale izoloval od starostí běžného motoristy a vybízel k pohodovému svezení. Sportovně odpružený podvozek se navzdory svému komfortnímu nastavení zbytečně nehoupal a stále si zachovával vysokou jistotu, což lze pravděpodobně přičítat elektronickému stabilizátoru eAWS.

Jeho přínos se ovšem nejvíc projevil až v dynamickém režimu, kdy klapky ve výfukovém systému přiostřily zvuk, ztuhlo řízení, plynový pedál začal být citlivější a převodovka déle držela nižší rychlostní stupeň, aby zajistila dostatek výkonu při každém dalším sešlápnutí pedálu.

Navzdory své váze a velikosti pak SQ7 začala svádět k rychlejší jízdě, během které předváděla působivou stabilitu. Elektromechanický stabilizátor, který v komfortním režimu zabraňoval zbytečnému houpání, začal stabilizovat karoserii, která se ani v nepříjemně rychle projetých zatáčkách nezačala výrazněji naklánět. To už si dřív pískly pneumatiky.

Největší jízdní překvapení ale přišlo na táhlém stoupání lesní cestou se spoustou zatáček, kde se Audi SQ7 chovala naprosto bravurně. Bez ohledu na hmotnost a šířku, která by s dodávkou v protisměru mohla být nepříjemná, nabídla SQ7 fantastickou jistotu, rychlé reakce na řazení pádly, příjemnou zvukovou kulisu a dostatečně rychlý nástup brzd.

Divočení na okreskách se samozřejmě podepsalo na spotřebě, která se pohybovala někde u hranice 16 l/100 km. Během následujících kilometrů jsem ale narazil na silnější dopravu, kterou nebylo kde předjet. Zvolnění na běžné okreskové tempo ovšem pomohlo k výraznému klesání spotřeby, která se v jednu chvíli pohybovala pod hranicí 14 l/100 km.

Jenže to už se blížil nájezd na Autobahn, který si doslova říkal o plné provětrání všech 504 koní. Kvůli sílící dopravě se sice rychlost nevyšplhala přes 220 km/h, maximálka je ale stejně omezená na 250 km/h. Mnohem zajímavější bylo sledovat pružnou akceleraci, kdy i v rychlosti 180 km/h převodovka prudce podřadila a nástup výkonu stále dokázal opřít řidiče do sedačky.

Slavný autobahn už ale dávno není o plné palbě hlava nehlava. Na mnoha úsecích je totiž rychlost omezena, což mi dalo příležitost postřehnout, že v tachometrových 130 km/h točí motor zhruba 1900 ot/min. S každým končícím omezením ale následoval stejný scénář: prudce šlápnout na plyn a upalovat co to jde.

Audi SQ7 si přitom na dálnici udržovala pozici komfortního dálkového křižníku. Perfektně držela a měnila směr, do interiéru nepouštěla zbytečný hluk a řidiče i spolujezdce hýčkala komfortními sedadly s ventilací, vyhříváním i masážními funkcemi.

Po sjezdu z dálnice jsem se ale dostal opět do kolony, která se vlekla stabilní rychlostí okolo 70 km/h. Právě tady se začala na digitálním přístrojovém štítu objevovat hláška systému Cylinder on Demand, která informovala o deaktivaci poloviny válců. Bez grafického upozornění bych si toho ale absolutně nevšiml. S každým sešlápnutím plynového pedálu totiž upozornění zmizelo, motor hbitě sebral všechny síly a mohlo se předjíždět.

Naplánovaný testovací okruh měřil lehce přes 100 kilometrů a z cca 45 % ho tvořila dálnice, 45 % připadlo na okresky a zbylých 10 procent vedlo městy a vesnicemi. Palubní počítač přitom na konci jízdy ukazoval průměrnou kombinovanou spotřebu rovných 14 l/100 kilometrů, což mi nepřišlo vůbec špatné. Zvlášť při dálničním tempu.

Ještě lepší spotřeby se mi ale podařilo dosáhnout za volantem sportovnější SQ8, se kterou jsem se vydal na podobně dlouhou cestu – ovšem tentokrát bez dálnice. Místo toho se mi však dostalo větší porce příjemně zakroucených silnic, kde jsem rychle pochopil, proč si již naftová SQ8 vysloužila v redakčním testu přirovnání ostrému hatchbacku.

Sportovně střižená silueta totiž autu sluší, což v kombinaci s červeným lakem testovaného kousku platilo dvojnásob. Už po nastartování mě navíc přivítal lehce ostřejší zvuk výfukového systému, který jen podtrhuje dynamičnost vozu a doslovy vyzývá k častějšímu vyslání ručičky otáčkoměru do vyšších míst. Zejména ve sportovním režimu pak auto předvádělo skutečně parádní show, kde se benzínový motor dělil o pozornost se skvěle odladěným podvozkem.

Svižné úseky však byly vykoupeny častější pomalou jízdou v kolonách, které se při celkové šířce auta nedaly na zakroucených bavorských okreskách moc dobře předjet. Kdykoliv se ale otevřelo volné prostranství s dostatečně širokou silnicí a dobrým výhledem, bylo předjíždění otázkou mžiku. Nástup výkonu je skutečně působivý. Nicméně ještě působivější byla na konci cesty spotřeba. Navzdory dynamičtějšímu jízdnímu stylu po okreskách jsem totiž auto vracel s průměrnou kombinovanou spotřebou 13,8 l/100 km.

Závěr

Přechod vlajkových SUV Audi SQ7 a SQ8 na benzínové motory přinesl vyšší výkon, nižší hmotnost a rozšíření standardní výbavy o natáčení zadní nápravy, což jsou bezpochyby skvělé zprávy. Daní je nižší točivý moment a samozřejmě vyšší spotřeba, která ale potencionální majitele pravděpodobně nebude zas tak moc trápit. Stále se totiž bavíme o SUV, jejichž ceny startují od 2.602.900 Kč (SQ7), respektive 2.803.900 Kč (SQ8).

Pro zájemce o podobné vozy bude pravděpodobně důležitější skutečnost, že na čerpacích stanicích rozhodně nebudou muset trávit tolik času, jako například majitelé Fordu Mustang, kde vysoké spotřebě sekunduje malá nádrž. Audi SQ7 a SQ8 ale nabídnou nádrž o objemu 85 litrů, což při průměrné spotřebě cca 14 l/100 km vystačí na více než 600 kilometrů na jednu nádrž. S ohledem na jízdní styl to však může být samozřejmě více i méně.

Komu by nenaftové motorizace nevyhovovaly, ten má stále ještě šanci pořídit si SQ7/SQ8 v naftě. Příjem nových objednávek už je sice zastaven, výroba však bude ukončena až ke konci roku. Dealeři tak ještě nějakou dobu budou schopni nabízet nové skladové modely.