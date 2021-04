Audi SQ7 4.0 V8 TFSI – Znamenité přezbrojení

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Výsledek je po vzoru ostatních velkých audin... ohromující. Naprosto respektuji, že nejste fandy dotykových obrazovek napříč kabinou, ostatně i my se v testech dlouhodobě přimlouváme za klasická fyzická tlačítka a otočné ovladače. Interiér Audi ve mně ale nějakým způsobem dokázal probudit emoce a před každou jízdou jsem se do jeho „vyvoněného“ prostředí těšil.

Nebyla by to správná novinářská specifikace Audi, kdyby se při konfiguraci šetřilo příplatkovými položkami. Já vím, že si obrovské SUV prémiové automobilky nikdo nekoupí v základu, přesto mě asi nikdy nepřestane fascinovat, jak dokáže pár položek navíc vyšroubovat cenovku vozu o milion výše. Počítejte se mnou.

Modrá lokomotiva s lakem Navarra (+38.000 Kč) sklízela úspěch všude, kde se zastavila. Tedy vyjma fotografů. Ti byli ze speciálního lakování nešťastní, protože najít tu správnou kompozici, na které vyniknou veškeré rysy auta, je takřka nemožný úkol. Kromě samotné barvy jim úlohu stěžoval ještě paket černé optiky (+27.200 Kč), který loga a další detaily zbarvil do toho nejtemnějšího odstínu. Samotné zbarvení je to však oku lahodící. Zatímco v potemnělých redakčních garážích se tváří jako černé, na přímém sluníčku se rozzáří do krásné tmavě modré.

Na Audi SQ7 vzpomíná část redakce velmi ráda, stačí připomenout testy z předchozích let. Machi se sám sebe ptal, jestli SQ7 s motorem 4.0 V8 TDI není vlastně to nejlepší auto na světě . A Standa Švarc byl minulý rok z omlazené es-kvé-sedmičky neméně nadšený . Já osobně jsem měl zkušenost jen se střízlivější verzí v podobě třílitrového naftového šestiválce. I za jeho volant jsem usedal rád. Turbodiesely s mamutím točivým momentem ve skvěle odhlučněných kabinách na komfortním podvozku, to ve spojení se čtyřmi kruhy jednoduše fungovalo.

Motor, jízdní vlastnosti

Změna jako víno

Ukažte mi jediného člověka, kterého přezbrojení z osmiválcových dieselů na shodně velký a objemný benziňák mrzí. Čtyřlitrový agregát V8 TFSI má působivé parametry – maximální výkon 373 kW (507 k) v 5500 otáčkách, 770 newtonmetrů točivého momentu od dvou do čtyř tisíc otáček, zrychlení z klidu na stovku za 4,1 sekundy a maximální rychlost elektronicky omezenou na 250 km/h. Jen pro připomenutí – naftový osmiválec měl 320 kW a 900 N.m a disciplína 0-100 km/h mu trvala o sedm desetin sekundy déle.

Hliníkový motor je proti naftovému předchůdci o téměř 150 kilogramů lehčí. Dopovat jej pomáhají dvě dvoukomorová turbodmychadla umístěná doprostřed mezi řady válců (každé turbo pro jednu polovinu). Zmínku si určitě zaslouží elektromagneticky ovládané aktivní silentbloky motoru, které mají odrušit vibrace přenášené do karoserie. Audi říká, že vysílají impulsy přes membrány, které odpovídají vibracím motoru. Ty jsou však fázově posunuty o 180 stupňů, čímž vibrace vyruší.

Bruselskému úředníkovi utekla benzinová SQ7 z lopaty i díky vypínání poloviny válců při nízké zátěži. A protože jsme si připlatili za paket podvozku advanced (+144.700 Kč, ještě se k němu dostaneme), nechybí ani 48V palubní síť s řemenem připojeným startovacím generátorem s vyšším elektrickým výkonem. To všechno v kontextu 2275 kg vážícího slůněte znamená kombinovanou tabulkovou spotřebu rovných 12 litrů a emise 276 gramů CO 2 na kilometr. Sdílejte, než to smažou!

Audi SQ7 4.0 V8 TFSI

Audi se nějakým způsobem povedlo zachovat ještě jednu charakteristickou záležitost, a sice moc hezkou akustiku pohonné jednotky. Pomáhají s ní klapky ve výfukovém traktu, a byť SQ7 podezřívám, že si uvnitř vypomáhá reproduktory, na rozdíl od celé řady oponentů zní skvěle i zvenčí. Hned po nastartování začne osmiválec příjemně brumlat a sešlápnutí plynového pedálu je pro něj jako rudý hadr na býka. Okamžitě se ozve opojný zvuk doprovázený mohutným brumláním. Tak to má vypadat.

Projev strojovny v praxi je jednoduše působivý. Překonáte-li drobnou prodlevu po sešlápnutí plynového pedálu, než si elektronika hezky všechno propočítá a navolí správný kvalt, dostane se vám fantastického zrychlení, zaražení do sedačky a co nevidět i rozmazaného okolí. Během chviličky zapomenete, v jakém obříkovi ve skutečnosti sedíte, protože SQ7 táhne prostě neuvěřitelně. A je úplně jedno, jestli se rozhodnete zrychlovat v 60, nebo 160 km/h. Motor má neustále kam sáhnout a velice pružný je v celém spektru otáčkoměru, i když je pravda, že ono pocitové nejvíc zažijete od čtyř tisíc. Motor i kabina jsou zároveň skvěle odhlučněné, na což si dejte pozor. Na rychlost nepovolenou tuzemskými zákony se totiž můžete dostat mrknutím oka.

Zatímco „esková“ řada je pro Q7 maximem, stylovější Q8 umí čistokrevné RS. Tam čtyřlitr dává 441 kW (rovných 600 koní) a stovku zvládá za 3,8 sekundy. Ale nebojte, v SQ7 se rozhodně nebudete cítit zahanbeni a ještě ušetříte přes 800.000 Kč. Jak už víte z první kapitoly, můžou se hodit...

V naprostém kontrastu se vším výše popsaným zůstává projev motoru v momentě, kdy chcete jet prostě jen pohodové piánko. Přepnete do komfortního režimu, všechna ta technika se vyklidní a vy jedete po dálnici za doprovodu jemného ševelení někde z povzdálí. Osmistupňová samočinná převodovka tiptronic motor zbytečně nevytáčí, ale ani neškrtí, s agregátem je naladěna na stejnou notu. Také ona ale počítá s tím, že si majitel tu a tam dopřeje schopnosti vozu plnými doušky. V zápřahu reaguje okamžitě (až na již zmiňovanou, ale velice krátkou prodlevu na plyn) a kvalty střídá jedna radost.

V souvislosti s přesedláním na benzinové osmiválce mě napadá vlastně jen jedna nevýhoda – z logiky věci vyšší spotřeba paliva. Zatímco Standa Švarc jezdil před časem nafťákem s průměrem kolem deseti litrů a při troše snahy snížil apetit k hodnotám začínajícím osmičkou, s V8 TFSI je to pochopitelně více. Pohodovou jízdou jsem z Prahy do Mostu (převážně po okreskových cestách) dojel za 11,5 litru. Ne že bych se vyloženě loudal, ale řekněme, že jsem nikam nespěchal. Spíše ale počítejte s odběrem kolem patnácti litrů. A když si dáte pár ostrých kilometrů ve stoupavých serpentinách, odběr pětadvacet je tam hodně rychle. Předpokládám ale, že něco takového bude potenciální kupce trápit nanejvýš z důvodu častého zastavování u benzinek. Ta 85litrová nádrž se holt sama nedoplní.

S jedinou výtkou

Ani podvozek co do prémiových technologií nestrádá. SQ7 se pojí výhradně s permanentním pohonem všech kol quattro se samosvorným mezinápravovým diferenciálem. Adaptivní pneumatický podvozek je pro Q7 standardem, „esko“ má však jeho sportovní verzi, která světlost oproti klasice snižuje o 15 milimetrů. A už zmiňovaný tučný příplatek za paket podvozku advanced? Ten zahrnuje elektromechanickou stabilizaci náklonu karoserie a sportovní diferenciál na zadní nápravě. To vše je ještě doplněno o řízení všech kol s natáčecí zadní nápravou, která v nízkých rychlostech zvyšuje pohyblivost a ovladatelnost, ve vysokých pak stabilitu vozidla.

Celkový výsledek je navzdory obrovským dvaadvacetipalcovým kolům chvályhodný. SQ7 je s různými volbami jízdního režimu schopna vystřídat vše od plavné houpavé jízdy po dálnici až po tužší naladění auta se sportovními ambicemi. Opravdu nenajdete moc jízdních situací, s nimiž by si obrovské „esko“ nedokázalo poradit. Jednu jsem přeci jen našel. Jednoho krásného odpoledne jsem se chtěl přepravit z bodu A do bodu B nejkratší možnou cestou. Namísto tradiční trasy po hladké silničce jsem to vzal vesničkami, abych byl v cílové destinaci co nejdříve. Součástí cesty je i taková ta typická, nepříliš kvalitní cesta spojující dvě malé obce. Ne vyloženě rozbitá, ale spíše strupatá a s hrbolatým povrchem. Překvapilo mě, jak zabrat tady v rychlosti 60 km/h pneumatický podvozek s 22“ koly dostává. Ne že by byl vyloženě nepohodlný, spíše jen nervózní a jemným bubnováním dával vědět o sebemenší záplatě. Stejný úsek o dvě minuty později v rychlosti 90 km/h a... nic. Podvozek se zadním pětiprvkovým zavěšením jako když se nese po obláčku. Jako kdyby při stavbě tohoto auta nikdo nepočítal, že s ním budete jezdit i pomalu, říkal jsem si. Jenže pak jsem třicítkou překonával pražské kočičí hlavy a zase vše fungovalo na výbornou. Zvláštní.

To je v zásadě jediná výtka, kterou bych k danému autu měl. Druhá by se tedy ještě týkala standardní brzdové soustavy, která po dvou svižnějších kolečkách na autodromu v Mostě dávala uvadajícími reakcemi najevo, že toho má plné zuby. Pokud se na okruh chystáte častěji, má pro vás Audi v zatraceně dlouhém seznamu příplatků k dispozici karbon-keramické brzdy za 256.200 Kč. Ale dlužno říct, že pro klasické okreskové jízdy, kde několikrát do minuty nezpomalujete z rychlostí kolem 200 km/h, je standard plně dostačující.

Audi SQ7 4.0 V8 TFSI

Za volant SQ7 můžete klidně posadit svou drahou a křehčí polovičku. Elektromechanické progresivní řízení nedává takřka žádnou zpětnou vazbu, ale točení volantem poslouchá na slovo, takže oblouk projedete ve vyšší rychlosti bez nutnosti jakékoliv korekce. Abych to řekl polopaticky, ovládání je vyloženě blbuvzdorné. Nevím, co by se muselo stát, aby vás vypeklo. Připočteme-li k tomu natáčecí zadní kola, není problémem ani manévrování v úzkých uličkách města.

Na okreskách zase SQ7 dokáže své rozměry a hmotnost skvěle zamaskovat. Aby ne, s celou tou armádou berliček v útrobách. Karoserie se přehnaně nenaklání a auto nepůsobí nedotáčivě, naopak je ve většině situací moc hezky čitelné a vzhledem ke svým proporcím překvapivě agilní. Pravda, nával emocí si užijete hlavně v přímce, i tak jsem byl ale s celkovým projevem tohohle obříka spokojený.