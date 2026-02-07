Auta nižší střední třídy včera a dnes: Co může za soumrak kompaktů?
Ač se nová auta prodávají lépe než před deseti lety, kompakty coby český ideál rodinného vozu ustupují ze slávy. Čím to je? Vysokou cenou? Neatraktivní nabídkou? Či prostým nezájmem lidí?
Náš graf mluví jasně. V roce 2015 si Češi zaregistrovali přes 75.000 aut nižší střední třídy. Kompakty alias vozy kategorie, kam v redakci – na rozdíl od Svazu dovozců automobilů – řadíme i Škodu Octavia s technikou Volkswagenu Golf, tak braly třetinu trhu.
Za loňský rok, který byl prodejně silnější než sezona 2015, najdeme ve statistikách registrací nových aut o dvacet tisíc kompaktů méně než před deseti lety. Brutální sešup! Z koláče tak kompaktní auta neukousnou už ani čtvrtinu.
Co za tím vězí? Slabá nabídka? Rostoucí ceny? Odklon Čechů od před lety nejoblíbenějšího segmentu? Jak to tak bývá, jde o mix všeho. Tak se na něj pojďme podívat.
Pod 300.000 Kč
Zatímco v prvním desetiletí 21. století Češi kupovali hlavně malá auta, před deseti lety zažívaly zlaté časy kompakty. Byly za tím především extrémně nízké ceny. Ty se u nových aut snížily tak, že auta nižší střední třídy byla k mání za stejné částky jako před pár lety malá auta. Příklady? V roce 2016 jsme mohli vybírat z více než desítky bestsellerů pod 350.000 korun od Kie Ceed přes Hyundai i30 po Ford Focus.