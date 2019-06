Autem do Chorvatska 2019: Kde se zastavit cestou?

Cesta autem do Chorvatska bývá pro většinu českých řidičů hlavně o co nejrychlejší jízdě k moři. Proč se ale někde nestavit cestou, když je na trase tolik zajímavých míst?

Letní prázdniny se mílovými kroky blíží a spolu s tím mnozí čeští řidiči začínají řešit již tradiční cestu autem do Chorvatska. Většina z nich řeší hlavně co nejrychlejší trasu, a tak pečlivě plánují, kdy vyrazit, zda jet známou trasou, nebo raději nějakou alternativní cestou do Chorvatska. Jenže proč se k Jadranu hnát? Není lepší vzít tak dlouhou cestu víc na pohodu a stavit se třeba někde cestou, klidně třeba rozdělit jízdu na kratší úseky, do dvou dnů? Máme pro vás několik takových tipů.

Rakousko: Jezera nebo Graz

U našich jízdních sousedů se hodí zastavit v Korutanech, v nejjižnější části Rakouska, odkud už je to do Slovinska, respektive do Chorvatska kousek. Navíc je tu bezpočet jezer, které nabízí vhodné místo k odpočinku na dlouhé cestě. Mnohá z nich jsou vhodná ke koupání, s krásně teplou a navíc čistou vodou.

Při západní cestě přes Alpy na Istrii se hodí zastavit třeba u jezera Ossiacher See u Villachu, které je po cestě, s minimální zajížďkou. Téměř jedenáct kilometrů dlouhé a až padesát metrů hluboké jezero díky teplému klimatu láká k vykoupání klidně už v květnu, plavce nadchnou i bahamsky měkké písečné pláže.

Známé je i nedaleké jezero Wörthersee, a to nejen díky zdejšímu slavnému srazu Volkswagenů s označením GTI. Je to největší jezero Korutan, vedle jeho samotného tu můžete obdivovat též zámek Velden nebo nejstarší korutanskou osadu Maria Wörth, případně moderní rozhlednu Pyramidenkogel.

Výhodou zastávky u korutanských jezera je i to, že díky ní se vyhnete trase mezi rakouským Grazem a Mariborem, která bývá v létě hodně plná. Do Slovinska se totiž dostanete jedním z méně využívaných hraničních přechodů.

Pokud by vás pak rakouská jezera neuhranula, možností je se zastavit třeba v Grazu (Štýrském Hradci). Druhé největší město Rakouska je hned na tradiční cestě do Chorvatska, navíc nabízí úchvatné historické centrum, které je zapsané na seznamu UNESCO. Symbolem města je Schlossberg, údajně nejhůře dobyvatelná pevnost historie. Zajímavostí je zdejší hodinová věž s kratší minutovou ručičkou než hodinovou. Obrácená délka vznikla tak, že hodiny původně měly jen dlouhou hodinovou ručičku a když přibyla minutová, musela se přizpůsobit a být kratší. Zastavit lze jen kousek odtud, díky mnoha podzemním parkovištím.

Slovinsko: Jeskyně nebo Bled

Slovinsko je pro našince vyhlášené hlavně pro své drahé dálniční známky, kvůli nimž se mnozí snaží vyhnout tamějším dálnicím, jenže ona je to krásná země, kterou se vyplatí navštívit. A proč ne třeba cestou do Chorvatska?

Při západní cestě přes Alpy je ideální se zastavit u krásného jezera Bled. Díky termálním pramenům je jeho voda příjemně teplá, a tak se hodí i k vykoupání. A když byste se zrovna koupat nechtěli, vyrazte loďkou na fotogenický Blejski ostrov s poutním kostelem. Cesta i s prohlídkou zabere asi hodinu a půl. Alternativou je místní hrad Blejski grad s krásným výhledem na město i jezero. Jen počítejte s tím, že Bled je vyhlášené turistické místo, a tak zdejší ubytování není zrovna levné. Vyplatí se ubytovat raději v nějakém vzdálenějším městečku, třeba z Radovljice je to sem jen sedm kilometrů. Náročnější turisté pak jistě ocení také okolní Julské Alpy.

Ve Slovinsku se můžete stavit též v některé z tamějších jeskyní. Slavná je Postojnska jama, nabízí se ale též Škocjanská jama nedaleko Koperu s obří jeskynní síní i řekou uvnitř. Zajímavostí pro našince je fakt, že na jejím objevení se podílel český inženýr Anton Hanke, podle nějž je pojmenována jedna z hlavních částí, Hankeho kanál.

Nabízí se také zastávka u slovinského pobřeží. Měří sice ani ne padesát kilometrů, hezkých míst tu ale najdete požehnaně. Izola se podobá Benátkám, které odsud nejsou až tak daleko, centru dominuje Velké náměstí a hned několik paláců, Besenghi degli Ughi nebo Manzioli. Jen počítejte s tím, že zdejší uličky jsou hodně úzké, a tak komplikují průjezd autem.

Portorož je zase centrem zábavy, ostatně kvůli množství kasin nebo obřímu jachtařskému přístavišti se mu přezdívá Monte Carlo Jadranu. Najdete tu však i nejdelší písečnou pláž Slovinska nebo krásné parky s tisíci růžemi. Překlad města totiž znamená Přístav růží. Kdo má naopak raději menší letoviska, může zavítat na solná pole na poloostrově Strunjan nebo do Ankaranu na poloostrově Milje.

Chorvatsko: Starobylá města i příroda

A když už dorazíte do Chorvatska, nemusíte celé dny trávit jen na pláži, nabízí se oživení „válecí“ dovolené v podobě nějakého výletu. Chorvatsko je totiž krásné nejen pro své moře.

Jestliže vyrážíte na Istrii, vedle slavné Puly se zachovalým amfiteátrem je tipem rybářské městečko Vrsar. Tohle milé město terasovitě rozložené v kopci s úzkými uličkami a náměstíčky vedle přístaviště plného luxusních jachet nabízí též dvě desítky neobydlených ostrůvků, z nichž k některým snadno doplavete. Ve vnitrozemí zase najdete městečko Hum, které se prezentuje jako nejmenší město na světě. Za hradbami kamenného sídla totiž najdeme jen věž, kostel, palác a tři řady domků. V roce 2011 tu žilo jen 30 obyvatel.

U Kvarnerského zálivu vedle proslavených měst Rijeka a Opatija najdeme též národní park Risnjak vyhlášený množstvím endemických rostlin. A nebo byste raději ocenili působivé Bílé a Soumarské skály v pohoří Velika Kapela?

Cestou do Dalmácie se zase nabízí národní park Plitvická jezera se 140 vodopády a 20 jeskyněmi, proslavený filmem Poklad na Stříbrném jezeře, který se zde podobně jako další westerny na motivy Karla Maye natáčel. Dále na jih, u města Šibenik se zase rozkládá též krásný národní park Krka pojmenovaný podle stejnojmenné řeky. Tam najdete krásné vodopády nebo jezero Visovačko s krásným ostrovem s františkánským klášterem. V Jižní Dalmácii si pak vedle Dubrovníku, proslaveného seriálem Hra o trůny, turisté nenechávají ujít renesanční sad Trsteno nebo malebné Lastovské souostroví.