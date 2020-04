Epidemie koronaviru je v českém prostředí pod kontrolou, zabránilo se nekontrolovanému šíření nemoci COVID-19, tvrdí ministerstvo zdravotnictví, a tak vláda začne postupně, v pěti etapách, uvolňovat jednotlivé zákazy a opatření zavedená proti šíření této nemoci. To se týká také prodejen s automobily nebo autobazarů, které po týdnech nuceného zavření budou moci opět otevřít.

Vláda totiž zveřejnila časový harmonogram postupného uvolňování zákazů, v rámci něhož se začnou postupně otevírat i jednotlivé obchody. Pro autobazary a showroomy s novými automobily je klíčové datum pondělí 20. dubna, kdy budou moci opět otevřít. Prodejny s automobily se tudíž budou moci otevřít již na začátku příštího týdne.

Otevření provozoven však budou doprovázet přísnější hygienická opatření. Konkrétní podmínky přísnější hygieny ministerstvo zdravotnictví teprve doplní, jednotlivým provozovnám chce dát speciální manuál, týkající se jejich činnosti.

Možnost otevření prodejen s novými i ojetými vozy má však jednu zásadní podmínku, situace s šířením nemoci se nesmí opět zhoršit. Pokud by se onemocnění COVID-19 opět začalo šířit rychleji, vláda postupné uvolňování opět zastaví. Pokud se tak nestane, proces postupné „normalizace“ života by měl vyvrcholit v pondělí 8. června, kdy by měly být otevřeny i ty největší provozovny, nákupní centra, vnitřní prostory stravovacích provozoven, divadla, zámky či sportovní akce s účastí do 50 osob.

Ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace. Třeba velké sportovní akce nebo hudební festivaly pro tisíce lidí však budou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zakázány po celou letní sezonu.

Postupné uvolňování se týká také škol, a to včetně autoškol. Ty však budou moci otevřít až ve třetí etapě uvolňování, v pondělí 11. května.

Pandemie koronaviru automobilový sektor na českém trhu silně zasáhla. Autosalony a autobazary musely spolu s dalšími vybranými prodejnami zavřít v sobotu 14. března, v rámci prevence před dalším šířením nemoci COVID-19. Prodeje aut se tak na českém trhu prakticky zastavily, automobily sice bylo možné objednat online, taková možnost ale příliš žádaná nebyla.

Zpočátku byly nuceny zavřít také servisy, ty ale od pondělí 16. března po vlně kritiky dostaly výjimku. Musely pouze omezit počet osob v provozovně. Podobně mohly na začátku dubna otevřít také automyčky. Naopak čerpací stanice jsou otevřené po celou dobu vyhlášené karantény.