Automobilky po koronaviru obnovují výrobu. Bugatti, Lamborghini i Ferrari už fungují, TPCA zatím stojí

Evropa se už pomalu vzpamatovává z pandemie koronaviru, začínají se postupně uvolňovat různé zákazy a nařízení, spolu s čímž se začíná obnovovat také automobilová produkce. Jednotlivé automobilky tak opět začínají postupně spouštět své evropské továrny, stále se ale najdou také závody, které zatím stojí.

To platí i pro automobilku TPCA v Kolíně-Ovčárách, která se aktuálně zaměřuje na minivozy Citroën C1, Peugeot 108 a Toyota Aygo. Ta měla původně začít opět vyrábět už tento týden, nakonec ale odstávku prodlouží minimálně do 18. května. To by znamenalo, že by tamější produkce byla zastavena přesně dva měsíce, k přerušení provozu došlo 18. března.

Krok TPCA přitom v tomto směru už není preventivní, zdůvodněn je nízkým odbytem na klíčových trzích, jako je Španělsko, Itálie nebo Velká Británie. Ty patří mezi země nejvíce zasažené šířením onemocnění COVID-19, kvůli čemuž tamější prodeje aut nadále prakticky stojí.

Podobně je na tom i závod Skupiny PSA ve slovenské Trnavě, vyrábějící modely Peugeot 208 a Citroën C3. Vedení továrny sice v tiskové zprávě uvádí, že je na opětovné spuštění produkce připraveno, pokračující komplikace způsobené koronavirovou krizí ale nedovolují řádnou výrobu nadále spustit. Jasno má být ve čtvrtek, kdy chce firma bližší informace o možném opětovném náběhu produkce. Pro PSA jsou malé vozy klíčové, a tak by produkce 208 a C3 měla být spuštěna co nejdříve. Opětovné zahájení jejich výroby je pro francouzskou automobilku prioritou, společně s malými dodávkami.

O znovuspuštění evropské výroby zatím nerozhodla ani Honda, která provozuje závod v britském Swindonu. Ten stojí od poloviny března. Zaměstnancům oznámila, že plán na opětovné spuštění výroby oznámí 8. května. Minimálně zpočátku chce vyrábět 430 aut denně. Dlouhého trvání ale výroba přesto mít nebude, v roce 2021 Honda plánuje továrnu ve Swindonu uzavřít.

Naopak tuzemské továrny Škody Auto už jsou v provozu, a to od konce dubna. K obnovení výroby došlo za přísných hygienických podmínek, zaměstnancům jsou poskytnuty roušky a respirátory, stejně jako desinfekce. Namátkově je při vstupu do závodu měřena i tělesná teplota.

Firma se ale musela popasovat také s dodávkami výrobních dílů, s nimiž je stále problém – někteří dodavatelé pocházejí z Itálie, Číny nebo Španělska, tedy ze zemí těžce zasažených koronavirem. Proto Škoda naplnila sklady tak, aby mohla minimálně první dny vyrábět pomocí skladových dílů, kdyby došlo k dalšímu přerušení dodávek. Navíc kvůli omezení překročení hranic pro pendlery (hlavně z Polska) automobilce chybí část zaměstnanců, především v závodě v Kvasinách. Z toho důvodu se výroba Škody zatím nerozběhla naplno, třeba noční směny zatím nebyly obnoveny.

Spouštějí se přitom již závody také v Itálii, která je nejvíce zasaženou oblastí koronavirem v Evropě. Lamborghini opět spustilo produkci v domovské továrně v Sant‘ Agatě toto pondělí, a to podle opatření nařízených italskou vládou. Provoz v závodě se přitom v minulých týdnech nezastavil zcela, Lamborghini podobně jako jiné automobilky začalo vyrábět roušky, ochranné masky nebo plicní ventilátory.

Výroba aut ve světě letos klesne o pětinu na 71 milionů vozů

„Budeme neustále sledovat vývoj nákazy a budeme připraveni upravit naše pravidla v souladu s pokyny poskytnutými italskou vládou a regionem Emilia-Romagna,“ říká k tomu generální ředitel Lamborghini Stefano Domenicali. Podobně již opět fungují závody Ferrari, v Maranellu i Modeně.

Také další výrobci supersportovních automobilů už fungují. Bugatti obnovilo provoz v domovském Molsheimu po šesti týdnech. Pracovníci přitom v areálu továrny musejí nosit roušky, navíc použité nářadí musejí po použití umýt. Navíc mají dodržovat odstup 1,5 metru od ostatních a každé ráno si měřit teplotu. Všechna tato pravidla reagují na doporučení francouzských úřadů a zdravotních expertů. Z toho důvodu budou nadále všechny porady probíhat po Skypu.