Automobilky v boji s emisemi. Volají po novém zdanění a budování dobíjecích stanic

Evropská unie má ambici udělat z Evropy první klimaticky neutrální kontinent na světě, a to do roku 2050, což blíže popisuje v plánu Zelená dohoda pro Evropu. Ten se v mnoha ohledech týká také automobilek, které jsou přitom v rámci kontinentu obřím zaměstnavatelem, automobilový průmysl v rámci Evropy přímo či nepřímo zaměstnává na 13,8 milionu lidí. Výrobci se proto k ambicióznímu plánu rozhodli prostřednictvím Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) vyjádřit.

„V ACEA věříme, že klimaticky neutrální silniční doprava je do roku 2050 proveditelná. Automobiloví výrobci chtějí hrát svoji roli a plně podporují cíle Zelené dohody. Řešení problémů, které před námi stojí, když připravujeme cestu k uhlíkové neutralitě, je však společnou odpovědností. Bude představovat obří posun, který bude vyžadovat celistvý přístup s rostoucím úsilím všech zúčastněných stran,“ říká generální ředitel ACEA Eric-Mark Huitema.

Jelikož už dnes automobilky pilně pracují a investují vysoké částky, aby splnily ambiciózní plány na snížení emisí oxidu uhličitého mezi lety 2025 a 2030, mají s tematikou dostatek zkušeností. I proto představují plán, který ukazuje, jak pomoci splnit cíle Zelené dohody pro Evropu.

Automobilky zdůrazňují, že přestože už léta pracují na snížení emisí, hlavně díky vývoji nových technologií, stále se v Evropě potýkají s několika výzvami, které klimatickou neutralitu ovlivňují, ony samy ale na ně už nemají vliv.

ACEA upozorňuje na rostoucí poptávku po dopravě – roste množství převezeného nákladu pomocí kamionové dopravy, zároveň roste průměrný počet najetých kilometrů osobních aut. Problémem v tomto ohledu je přitom fakt, že si klienti uchovávají své vozy déle, což zpomaluje obměnu vozového parku a vede ke zvyšování průměrného stáří aut. Konkrétně v České republice třeba průměrný věk nákladních vozidel činí 17 let.

Automobilky si navíc stále všímají nedůvěry spotřebitelů k novým technologiím, konkrétně třeba k elektromobilům, což neplatí jen u osobních automobilů, ale především také u užitkových vozidel, kde je poptávka po elektrických dodávkách či nákladních vozech v rámci kontinentu prakticky nulová. S tím souvisí rovněž nedostatečná infrastruktura nabíjecích stanic.

Pokud politici chtějí cíle Zelené dohody skutečně implementovat, nabízí ACEA několik finančně účinných řešení. V prvním bodě sdružení zdůrazňuje zachování technologické neutrality, tedy nikoliv propagaci jedné technologie na úkor druhých. Podle automobilek to bude lépe odrážet skutečné potřeby zákazníků.

„V praxi by politici neměli zavádět konkrétní technologie nebo zakazovat vozidla, která i tak mohou pomoci snížení CO 2 , aby dosáhli co nejlepších výsledků,“ říká Huitema. Přitom upozorňuje na to, že Zelená dohoda počítá také s přísnějšími normami pro emise znečišťujících látek. „V tomto ohledu musí být technicky neutrálním způsobem zohledněna také rovnováha mezi zlepšováním kvality ovzduší a snižováním CO 2 ,“ doplňuje generální ředitel ACEA.

Automobilky navíc volají po celistvějším přístupu k uhlíkové neutralitě. Do budoucna bude nutná kombinace nejen účinných automobilů, ale také účinné dopravy jako celku. Doprava (jako celek) má totiž podle Evropské agentury pro životní prostředí 22,3% podíl na celkové tvorbě skleníkových plynů v EU, z toho osobní auta tvoří jen 12,8 %. Větším znečišťovatel je tak energetický sektor (27,8 % tvorby skleníkových plynů). ACEA proto hovoří nejen o přístupu od nádrže ke kolům, ale také od zdroje k nádrži, které by sdružení rádo zavedlo po roce 2030.

Jen tak podle asociace bude možné zřetelně oddělit odpovědnost výrobců automobilů od výrobců energie a paliv. Rovněž by se tím uznala nízkouhlíková a obnovitelná paliva jako klíč k přechodu na nulové emise.

V tomto ohledu však výrobci aut volají také po změně zdanění paliv, které by měly zvýhodnit obnovitelné zdroje energie. ACEA se nebrání ani zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v palivech. Zapracovat by se pak jistě mělo na efektivitě dopravy a logistiky.

Obnovitelné zdroje ale nejsou všechno, jestliže budoucnost aut má být v bateriových elektromobilech, je podle ACEA nadále potřeba budovat síť dobíjecích stanic, která pořád není dostatečná. Tento krok je podle ACEA jeden z nejdůležitějších na cestě ke klimatické neutralitě.

ACEA navíc zdůrazňuje finanční náročnost vývoje nových technologií. Zároveň jsou automobilky obřími investory v této oblasti, každoročně utratí na 57,4 miliardy eur na výzkum a vývoj, což je 28 % všech investic v EU. Automobilový sektor je tudíž největší soukromý investor do inovací v rámci EU.

Automobilky tak berou evropskou podporu výzkumu a inovací jako samozřejmou, ale nikoliv jen na straně nízkoemisních vozidel s alternativním pohonem, ale také na straně dalšího vývoje spalovacích motorů nebo nízkoemisních paliv. Z toho důvodu volají po pobídkách, které by přilákaly zákazníky k novým technologiím. Řešením by mohly být i změny v daňových systémech, které by mohly urychlit obměnu vozového parku.

ACEA bere přechod ke klimatické neutralitě jako důležitý krok do budoucna, upozorňuje však na ekonomické a společenské dopady, které může vyvolat. I proto výrobci zdůrazňují, že mobilita musí zůstat zákazníkům dostupná, bez ohledu na jejich finance bydliště, stejně tak silniční doprava musí zůstat důležitou součástí fungování evropských ekonomik. Zelenou dohodu tudíž považují za zesílení konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu na globální úrovni.