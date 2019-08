Absurdní boj s emisemi pokračuje: V USA kvůli nim už zakazují i Drive Thru

Městská rada amerického města Minneapolis se rozhodla zakázat prodej z okénka Drive Thru, což prý přinese nižší emise a vyšší bezpečnost pro chodce.

Prodejní okénka Drive Thru sice nejsou v Minneapolis příliš rozšířená, jak uvádí lokální zpravodajský web Wedge Live, do budoucna už se jich tu ale o moc víc neobjeví. Městská rada totiž přijala územní plán, který zakazuje výstavbu nových. Ta současná však budou moci na svých místech zůstat, jak uvádí web Street Blog, který na informaci upozornil. A co vlastně vedlo k jejich zákazu? Prý emise a bezpečnost.

Výzkumy totiž ukázaly, že silnice okolo fastfoodů jsou pro chodce obzvláště nebezpečné. Zavedení okének Drive-Thru totiž vede k budování příjezdových cest, což prý zvyšuje množství míst, kde by mohlo dojít ke střetu. Podle výzkumů jsou navíc řidiči u okýnek Drive Thru většinou rozptýleni – a to jak před objednávkou, tak při odjezdu s vyzvednutým jídlem.

Studie z Floridy měla dokonce poukázat, že každá fastfoodová restaurace ve čtvrtích s nižšími příjmy zvyšuje riziko střetu chodce s automobilem o 0,69 procenta – ovšem každé čtyři roky. I tak jsou ale místní fastfoody spojovány s většími riziky pro chodce.

Městská rada Minneapolis navíc uvádí, že zakázání prodeje z okének Drive Thru přispěje k vyšší kvalitě ovzduší. Zákaz totiž omezí dobu, po kterou řidiči nechávají motor běžet na volnoběh. A i když to bude nejspíš jen velmi drobný přínos, nový územní plán by měl městu pomoci s naplněním velmi ambiciózního plánu: omezit množství vypouštěných skleníkových plynů do roku 2050 o rovných 80 procent.

Řidiči v Minneapolis to však obecně nebudou mít do budoucna snadné. V rámci plánu Minneapolis 2040 totiž městská rada plánuje postupné uzavírání čerpacích stanic a omezování parkovacích míst, což by mělo lidi odrazovat od pořizování automobilů.