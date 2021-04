Koronavirová situace se v Číně už uklidnila (alespoň to tvrdí tamější úřady), a tak už se tam může opět konat velký autosalon. Jarní termín letos připadl na šanghajskou autoshow, která se ob rok střídá s pekingskou. Autosalon Šanghaj 2021 odstartoval toto pondělí a koná se až do 28. dubna. A jak už to u čínských výstav v poslední době bývá, zajímavé jsou i pro globální publikum.

Ve znamení elektroaut

Šanghajský autosalon 2021 je přitom dalším důkazem rozvoje elektrického pohonu, který právě v Číně je stále důležitější. Velká část těchto elektrických novinek se nicméně bude prodávat také v Evropě. Za všechny zmiňme až sedmimístné rodinné SUV Mercedes-Benz EQB, což je derivát konvenčního GLB, nebo BMW iX, novou technologickou vlajkovou loď z Mnichova. To se sice oficiálně představilo již loni na podzim, až nyní se však může prezentovat na velké automobilové výstavě. I to je důsledek pandemie koronaviru.

Audi A6 e-tron Concept pak ukazuje, jak bude v budoucnu vypadat velký elektrický sedan čtyř kruhů. Využije nově vyvinutou platformu PPE, která má být jakousi elektrickou alternativou ke konvenční architektuře MLB evo. První sériové Audi s touto technikou vyjede už v druhé polovině příštího roku.

Toyota bZ4X je zase ukázkou prvního člena čistě elektrické rodiny bZ (beyond Zero), což je crossover o velikosti RAV4. Zajímavostí je interiér s vysoko postaveným přístrojovým štítem jak z Peugeotů, který je přizpůsoben řízení steer-by-wire. Kola tedy nebudou s volantem propojená přímo, ale jen „po drátě“, což je novinka, kterou ještě automobilka musí v Evropě homologovat. Se zahájením prodeje se nicméně počítá v roce 2022.

Výjimky se ale najdou. Jednou z nich je crossover Ford Evos. Přestože to zatím potvrzeno není, právě to může být ten avizovaný crossover jako náhrada z dnešní Mondeo. Technické detaily zatím známé nejsou, mělo by však jít o hybrid.

Číně přizpůsobené novinky

Část novinek zavedených výrobců je ale jako již tradičně přizpůsobena čínským zákazníkům. Prezentovaný Mercedes-Benz C L s prodlouženým rozvorem primárně určený pro Čínu se tak liší nejen prostornější kabinou díky delší karoserii, ale také nabídnutím „klasické“ masky s volně stojícím ornamentem trojcípé hvězdy.

Pro čínský trh speciální je také Audi A7L. V tomto případě se však auto neliší jen prodlouženým rozvorem, ale také karoserií. Z elegantního fastbacku s výklopnou zádí se totiž stal sedan, jak to mají v nejlidnatější zemi světa rádi, což změnilo zadní partie.

A zapomenout bychom neměli ani dalšího člena rodiny Volkswagen ID., respektive hned dva. Jmenuje se Volkswagen ID.6 a jde o rodinné SUV s místem až pro sedm speciálně navržené pro čínský trh. S délkou 4,88 metru jde zatím o největší model s platformou MEB vyvinuté pro elektromobily, který nabídne různorodé verze s výkonem až 225 kW.

K dispozici bude ve dvou variantách lišících se odlišně pojatou přídí, jako ID.6 X a ID.6 Crozz. To souvisí s tím, že Volkswagen má v Číně dva lokální partnery, s nimiž vyrábí v místních továrnách. Crozz se tak bude vyrábět u VW-SAIC v Antingu, zatímco „iksko“ u VW-FAW ve Fo-šanu.

Naopak taková Mazda CX-30 EV pro Čínu se liší primárně právě elektrickou verzí, určenou výhradně pro tento trh.

Noví Číňané

Nechybí samozřejmě ani novinky domácích výrobců. Koncept Ora Lighting Cat z dílny Great Wall nápadně připomíná vozy Porsche, oproti nimž však působí mnohem roztomileji. Není přitom překvapením, že jde o elektromobil. Využívá dvojici elektromotorů neznámého výkonu pro pohon všech kol, které jej dovedou rozpohybovat z 0-100 km/h za 3,5 sekundy. Ora Pink Cat je zase napodobenina slavného VW Brouk.

Tank je pak zcela nová značka Great Wall zaměřená na luxusní offroady. Zatím se prodává Tank 300, dříve nabízený v rámci značky Wey, které v Šanghaji doplňují větší a opulentnější modely Tank 700 a Tank 800.

Luxusní značkou je léta též Hongqi, v níž dnes pracuje třeba bývalý šéfdesignér Rolls-Roycu. L-Concept opět využívá retro tvarů a netradičního interiéru. Je jen trojmístný a zdobí ho lustr.

Roewe Jing je zase SUV čínské automobilky SAIC. Jeho design zaujme obří maskou ne nepodobné tlamě velryby, která mu dala jméno. SAIC vlastní i britskou značku MG, která se v Šanghaji pochlubila konceptem sporťáku Cyberster. Také ten je elektřinou poháněný, využívající novou platformu pro takové automobily.

SUV prezentuje také Geely, majitel Volva. Jmenuje se Xingyue L a jde o luxusní crossover s platformou Volva XC40. Zatímco vnější tvary nejsou nijak zvláštní, kabina je dalším důkazem čínské obliby obřích displejů infotainmentů. Obrazovka na středovém panelu je totiž široká jeden metr! Protažená je totiž až před spolujezdce, přičemž má rozlišení 1920 x 720 pixelů.

Šanghajský autosalon 2021 se koná od 19. dubna do 28. dubna. První dva výstavní dny byly určeny pro novináře, následuje trojice výstavních „oborových“ dní. Pro běžnou veřejnost bude výstaviště otevřeno od 24. dubna. Výstava hostí na tisícovku vystavovatelů prezentujících se v hned 12 halách na ploše 360.000 m 2.