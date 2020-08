Bezpečnostní pás do mobilu? V budoucnu by mohl zachraňovat životy

Pokud se zajímáte o technologii autonomního řízení, pak si nejspíš dobře pamatujete duben roku 2018, kdy došlo k první fatální srážce autonomního vozu s chodcem. SUV značky Volvo, osazené technikou pro autonomní řízení společnosti Uber, tehdy srazilo devětačtyřicetiletou ženu, která přecházela neosvětlený úsek silnice.

Za volantem autonomního vozu sice seděla žena, která měla podobným situacím předejít, místo toho se ale věnovala svému mobilnímu telefonu a v roli „bezpečnostní pojistky“ tak zcela selhala. A tím možná inspirovala vznik aplikace, která by už selhat neměla.

Bastien Beauchamp se totiž se svou společností !Important v rámci urychlovače růstu start-upů SkyDeck, který podporuje známá kalifornská univerzita v Berkeley, pustil do vývoje aplikace, která bývá často označována jako „digitální verze bezpečnostního pásu“.

Software využívá data o poloze smartphonu a tzv. machine learning, díky čemuž dokáže odhadnout vzdálenost mezi chodcem, řidičem nebo autonomním vozidlem. V případě hrozící kolize přitom dokáže všechny varovat.

Aplikace v praxi vyhodnocuje GPS polohu chodců, cyklistů i řidičů (kteří si ji stáhli) a porovnává jejich rychlost a směr. Všechna data jsou následně anonymně a zašifrovaně odeslána ke zpracování umělé inteligenci, která vyhodnocuje riziko kolize.

Pokud takové riziko existuje, rozešle aplikace všem účastníkům varování. V budoucnu, pokud se aplikaci podaří správně implementovat, by navíc u některých vozidel mohla v případě hrozící fatální srážky spustit systém automatického nouzového brzdění. Tato funkce by přitom mohla být dostupná jak pro konvenční, tak plně autonomní vozy.

V případě kolize může navíc aplikace generovat data, která pomohou s jejím objasněním. „Není potřeba instalovat žádný nový software,“ říká k připravované aplikace Beauchamp. „Jedná se o softwarové řešení pro smartphony a vozidla, které může být rychle instalováno s jednou aktualizací a může se stát univerzální.“

Aplikace by měla být v režimu betatestování dostupná ke stažení již od 1. září, pro její plnou funkčnost však bude důležité stažení do velkého množství zařízení, což nejspíš nějakou chvíli potrvá. Teprve až poté se pravděpodobně může začít jednat o její implementaci do automobilů. Pravděpodobně tak půjde o běh na dlouhou trať, myšlenka je to ovšem přinejmenším zajímavá.