Bezpečnostní systémy Mercedes-Benz Actros: Unikáty v praxi

Nabídka seznámit se na vlastní kůži za volantem nových Actrosů s mnoha unikátními řešeními v oblasti nákladních i osobních automobilů zahrnovala tři stanoviště. Šest tahačů a dva návěsy sloužily k pětačtyřicetikilometrové jízdě po veřejných komunikacích na trase Věžná - exit 79 dálnice D3 a zpět. Vybrali jsme si tahač se sklopným návěsem a vydali se po silnici č. 19 dvěma průjezdy obcemi Chýnov a Obrataň.

Do zatáčky na metr přesně

Po zapnutí prediktivního tempomatu PPC jsme nastavili maximální rychlost 80 km/h a chopili se pouze volantu. Proti prediktivnímu tempomatu v minulé generaci Actrosu přibylo mnoho prvků. Nejznatelnější tvořila úprava rychlosti před zatáčkami na počítačem stanovenou hodnotu v závislosti na poloměru zatáčky a klesání či stoupání. Na přístrojovém štítu jsme předem viděli, za kolik metrů zatáčka začíná a jakou rychlostí jej PPC plánuje projet. Jak pro totální nemehlo, napadlo nás a jásali jsme nad precizním provedením zpomalení před zatáčkou, tedy s dobrzděním přesně před začátkem zakřivení. Bez jakékoliv „bezpečnostní“ prodlevy a dojíždění na začátek zatáčky ustáleným tempem. Spojení maximální efektivity a bezpečí v záhybu nás opět nadchlo.

Pomalu? Přidej v nastavení

Po zastavení v polovině trasy u exitu 79 dálnice D3 se pouštíme do nastavení prediktivního tempomatu. Brzdění do zatáček se nám vzhledem k suché vozovce a prázdnému návěsu jeví příliš jemné, automaticky nastavovaná rychlost průjezdu zatáčkami v závislosti na zakřivení mohla být rovněž vyšší.

Dvojím stiskem tlačítka na levém rameni volantu jsme se dostali do nastavení PPC. Přejetím prstem přes centrální čtvereček na levém rameni volantu nejdříve volíme ikonku s názvem „Rychlost v zatáčkách“. Navolený druhý stupeň jsme změnili na pětku a totéž jsme provedli s další ikonkou „Zpomalování k události na trase“. Instruktor na sedadle spolujezdce nás upozornil, že se máme na co těšit a být připraveni na velmi svižnou jízdu. „Je sucho a máme prázdný návěs, tak proč to nezkusit,“ dodal.

Svižných deset

Po výjezdu od motorestu jsme hned aktivovali PPC s maximem 80 km/h. Tahač s třináctilitrovým šestiválcem o výkonu 353 kW (480) po projetí kruhového objezdu zrychloval jako na předchozí cestě, ale k dalšímu objezdu začal zpomalovat znatelně později a aktivoval i druhý nejvyšší stupeň retardéru. Zatímco kruhový tento kruhový objezd jsme na prvním úseku projeli 23 km/h, tentokrát s nastaveným pátým stupněm Rychlosti v zatáčkách nás PPC hnalo 27 km/h. Museli jsme být hodně ve střehu, abychom kruhový objezd projeli bez vybočení z asfaltového povrchu. To je fofr, napadlo nás a zároveň pocítili radost. Mercedes-Benz stanovil pět stupňů rychlosti v zatáčkách tak, aby nejvyšší úroveň opravdu byla velmi svižná a zcela použitelná pro ideální jízdní podmínky a nikoliv pod zaklínadlem bezpečnosti šouravá a nepoužitelná. Inu, jsme ve světě nákladní dopravy, kde mnohá pozlátka s malým funkčním dopadem známá ze světa osobních vozidel nemají uplatnění.

Dojíždění do začátku obcí i zpomalování do zatáček bylo pod vlivem pátého stupně velmi strhující. S plně naloženým návěsem bychom i na suché vozovce určitě v nastavení ubrali minimálně na třetí stupeň dobrzďování před zatáčkami, protože jinak by retardér šel před každým zpomalením do maxima a hnané pneumatiky dostávaly příliš zabrat.

Nespočet možností

V nastavení PPC se nacházeli ještě další tři položky. Z dřívější generace Acrosu již známe překročení nastavené rychlosti pro sjíždění klesání. Nově přibylo další překročení rychlosti v nejnižším bodě klesání.

Dále jsme si mohli nastavit překročení rychlosti před stoupáním, aby souprava vyjela co nejvýše na nejekonomičtější převodový stupeň – na dvanáctku. Tento dovolený rozjezd před stoupáním měl stejně jako Rychlost v zatáčkách a Zpomalování k události na trase pět stupňů. Když tedy spočteme počet všech možností nastavení jen těchto tří parametrů, dojdeme k číslu mnohem vyššímu, než činí současný letopočet. Pokud přidáme další možnosti překročení stanovené rychlosti ve sjíždění po jediném km/h a druhé nastavené pro tempo v patě klesání, dostáváme se do desetitisíců možností nastavení prediktivního tempomatu PPC. Úžas nad množství kombinací ještě násobí tři druhy nastavení strategie automatizovaného řazení převodovky Powershift III. My jsme jezdili s Economy+, která kladla velký důraz na nízkou spotřebu paliva, takže po přeřazení na vyšší převodový stupeň občas padaly otáčky motoru až na 850/min. a z motoru se ozýval famózně dunivý zvuk.

Digitální zrcátka

Po příjezdu na letištní plochu jsme přesedli do další soupravy, abychom mezi kužely vyzkoušeli další převratnou novinku v podobě nahrazení vnějších zpětných zrcátek kamerami a velkými displeji umístěnými uvnitř kabiny před předním sloupkem. Tuto fi nesu nazvanou MirrorCam jsme vychválili už po prvních jízdách novým Actrosem poblíž Barcelony (Autoprofi 6/2019).

Technicky vzato je obraz zaznamenaný kamerou umístěnou nad dveřmi přenášen v určitém digitálním výseku na displeje uvnitř kabiny. Kamera se nachází výše než běžná vnější zrcátka nákladních vozidel, tedy během míjení nehrozí vzájemné poškození. To se vrátí, když se budou míjet Actrosy opatřené kamerami…

Pro jízdu vpřed jsme si zrcátka nastavili tak, abychom viděli jen okraj a nástavby a měli co největší přehled o dění vedle vozidla. Dolní čtvercová část displeje sloužila jako klasické širokoúhlé zrcátko. Pro jízdu přímo vpřed se tedy MirrorCam příliš nelišil od běžných zrcátek s výjimkou toho, že na rozdíl od běžných zrcátek neomezoval pohled z kabiny šikmo vlevo či vpravo a nemohlo dojít ke zašpinění zobrazujících ploch, protože byly uvnitř kabiny.

Obrovská výhoda kamery nastoupila při zalomení soupravy. V běžných zrcátkách bychom neviděli konec návěsu ani při pořádném předklonění, kamerami a displeji jsme měli díky posunutí zobrazovaného výřezu dokonalý přehled.

Adaptace při couvání

Systém MirrorCam nás překvapil při zařazení zpátečky. Obraz na displejích se automaticky upravil ve stylu parabolického zrcátka, abychom během couvání měli přehled o větším okolí návěsu. Jeho konec nám zobrazovala přerušovaná žlutá linka na displeji, kterou jsme si před rozjetím nastavili pomocí kuželu vedle konce návěsu.