Stellantis testuje baterie budoucnosti. Uplatnění najdou na konci živostnosti auta
Peugeot E-3008 se stal prvním testovacím vozem nové generace akumulátorů. Řada IBIS je menší, ale podává vyšší výkony, zrychluje nabíjení a prodlužuje životnost baterie.
Klíčem k masovějšímu rozvoji elektromobility je cenová dostupnost, která je závislá na velikosti a vyspělosti baterie. Stellantis společně s partnerskou společností Saft, spadající pod TotalEnergies, učinil významný krok v oblasti efektivity a prodloužení životnosti akumulátoru.
Francouzský výzkumný projekt IBIS odstartoval v roce 2020 a spočívá v integraci jednotky fungující jako měnič i nabíječka přímo do baterie. To znamená, že parametry procesů jsou přizpůsobovány pro každý článek zvlášť, a to bez ohledu na typ nebo chemické složení baterie. První fáze výzkumu probíhala na stacionárním testovacím zařízení, na němž se podařilo nový systém pečlivě vyladit za pomoci simulačních modelů od Stellantisu a Saftu, a to za účasti dalších partnerů včetně pařížské univerzity Université Paris-Saclay a Institutu Lafayette.
Letos v červnu vstoupil výzkum do druhé fáze zkoušek v reálném provozu. Zkušebním vozem se stal Peugeot E-3008 postavený na univerzální platformě STLA Medium. Už nyní skupina dosáhla četných dílčích úspěchů. V mírnějším cyklu WLTC se podařilo zlepšit energetickou účinnost akumulátoru o 10 % a zvýšit výkon o 15 %, ze 150 na 175 kW. Baterie se systémem IBIS jsou ve srovnání se současnými akumulátory lehčí o 40 kg a mají o 17 litrů menší objem.
Řízení toků energie na úrovni jednotlivých článků zkracuje proces nabíjení o 15 %. To znamená, že na 7kW AC stanici strávíte místo sedmi jen šest hodin, a navíc spotřebujete o 10 % méně energie. Baterie podporují wallboxy s výkonem 11 až 22 kW a DC stanice s výkonem do 200 kW a pracují s napětím 400, 800 až 1200 V.
Další výhodou je snadnější servis díky možnosti výměny slabších článků, zatímco schopnost „bypassu“ umožní baterii fungovat, i když dojde u některých článků k defektu. Ve výsledku jsou baterie IBIS třikrát méně náchylné k poruše a snižují i riziko vzniku zkratu.
Tyto akumulátory mají také vyšší potenciál pro následné opětovné použití jako stacionární úložiště energie. Nová technika tak promluví nejen do segmentu elektromobilů, ale je použitelná i v železniční dopravě, letectví a námořní dopravě – zkrátka všude, kde je potřeba shromažďovat větší množství energie.
Zdroj: Peugeot I Video: Peugeot