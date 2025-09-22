Hyundai Sanfa Fe se zbavil asi největší slabiny. Má více koní a utáhne těžší přívěs
Nová generace oblíbeného korejského SUV ztratila vznětový motor a výrazně si snížila tažnou sílu. První nedostatek zatím odstraněn není, v druhém případě je už situace ve větším pořádku.
Na minulém Hyundaii Santa Fe se mi líbí vnitřní prostor, kvalitní interiér a skvělá výbava. Nástupce se docela výrazně proměnil, když zakulacené tvary vyměnil za takřka přísně hranatou karoserii. Na jakosti interiérových materiálů Hyundai trochu slevil, mnohé pak vyloženě zklamal konec vznětového motoru, který byl v kombinaci se slušnou tažnou silou ideální na tahání těžkých vleků.
V nabídce aktuálního santa fe najdeme pouze klasický hybrid a plug-in. Prvně jmenovaný se dosud pyšnil nejvyšší přípustkou hmotností brzděného přívěsu pouze 1110 kilogramů, u externě dobíjené verze dokonce ještě o metrák méně. To se však spolu s dalšími parametry modelovým rokem 2026 mění.
V Hyundaii si trochu sáhli do svědomí a oběma provedením nadělili vyšší výkon. Hybrid místo dosavadních 158 kilowattů dosahuje 176 kW, u plug-inu je nárůst dokonce ještě vyšší (212 vs. 185 kilowattů).
Zvýšení se přitom dosáhlo především zlepšení výkonu přeplňovaného čtyřválce 1.6 T-GDI, který posílil ze 117,6 na 132,4 kilowattů. Točivý moment 265 Nm zůstal totožný. U hybridu se změnil také točivý moment trakčního elektromotoru, paradoxně ovšem negativně. Místo dosavadních 264 Nm jich má nově „jen“ 250. Systémová čísla se ovšem zlepšila (380 vs. 367 newtonmetrů).
Santa Fe PHEV si polepšilo jednak posílením šestnáctistovky, jednak výkonnějším elektromotorem, který nově dává 79 kW (+7). Systémový točivý moment prodělal totožný nárůst jako u klasického hybridu.
Co se ale změnilo radikálně, je zmíněná schopnost táhnout brzděný přívěs. Dosavadních jedenáct metráků úplně neodpovídalo potřebám spousty zájemců, kteří nakonec skončili u konkurence. Modelový rok 2026 ovšem u hybridu zvyšuje limit až na 2000 kg, což je u mainstreamových SUV střední velikosti obvyklá hodnota.
Spolu s tím se proměnily také dynamické parametry. U staršího provedení byla maximální rychlost omezena na 180 km/h, nově se limit posouvá na 196 kilometrů na hodinu. Akcelerace z 0 na 100 km/h korejskému SUV nově zabere 9,0 sekundy u předokolky a 9,2 s u čtyřkolky, což v obou případech představuje zlepšení o 0,6 s.
Plug-in hybridní Hyundai Santa Fe nově zvládne 1700 kg, přičemž maximální rychlost se ze 180 zvýšila na 206 kilometrů za hodinu. Zrychlení na 100 km/h u modelového roku 2026 trvá 8,0 sekundy (-1,3).
Akční ceny obou variant se zvýšily pouze o 10.000 korun. Hybrid tudíž v rámci akční nabídky startuje na 1.149.990 Kč (čtyřkolka je o 50 tisíc dražší), plug-in hybrid je minimálně za 1.359.990 Kč, přičemž pohon 4x4 je zde standardem.
Zdroj: Hyundai, video a foto: auto.cz